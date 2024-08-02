Oyun devi Nintendo’nun ilk çeyrek net karı, Switch satışlarının düşmesiyle %55 azaldı

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Japon video oyunu devi Nintendo, 2024’ün Nisan-Haziran çeyreği için kârında %55’lik önemli bir düşüş olduğunu duyurdu. Bunun başlıca nedeni, hem oyun konsollarının hem de yazılımının satışlarının düşmesi ve Switch satışlarının önemli ölçüde düşmesiydi.

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Bu dönemde Nintendo’nun kârı bir önceki yılki 181 milyar yenden 80,95 milyar yene (543 milyon dolar) düşerken, üç aylık satışlar %46,5 düşüşle 246,6 milyar yene (1,7 milyar dolar) geriledi.

Şu anda sekizinci yılına giren Nintendo Switch, dünya çapında satılan 140 milyon adedi aştı. Ancak oyun konsollarında sıklıkla olduğu gibi yaşlandıkça satışlar azalmaya başlıyor.

Switch satışları düşüyor, film satışlarındaki düşüş kazançları düşürüyor

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Son çeyrekte Switch satışlarında yıllık %46 oranında keskin bir düşüş yaşanarak 3,9 milyon adetten sadece 2,1 milyona gerileme kaydedildi.

Benzer şekilde yazılım satışlarında da %41 oranında kayda değer bir düşüş yaşandı.

Nintendo, sırasıyla 1,76 milyon ve 1,19 milyon adet satan “Paper Mario: The Thousand-Year Door” ve “Luigi’s Mansion 2 HD” gibi oyunların başarılı lansmanlarına rağmen, genel yazılım satışlarının önceki yılın performansıyla eşleşemediğini söyledi.

Geçen mali yılın ilk çeyreğindeki donanım ve yazılım satışları büyük ölçüde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ın Mayıs 2023 sürümünden kaynaklandı, dolayısıyla o döneme kıyasla donanım satışları %46,3, yazılım satışları ise %41,3 düştü. – yıllık.

Geçen yılın olağanüstü sonuçlarına, izleyici katılımını ve ilgili satışları önemli ölçüde artıran “Süper Mario Bros. Filmi”nin vizyona girmesiyle de destek verildiğini ekledi.

Ancak ilk çeyrekte filmle ilgili gelirde yaşanan düşüş, mobil ve IP ile ilgili iş kolundaki satışları %53,8 oranında azaltarak 14,7 milyar yen’e düşürdü.

Dijital satışlar açısından Nintendo, yıllık %32,6’lık bir düşüşle toplam 80,7 milyar yen bildirdi. Bu düşüş öncelikle Nintendo Switch için paketlenmiş yazılımın indirilebilir sürümlerinin satışlarının azalmasıyla ilişkilendirildi.

Nintendo, vaat edilen Switch halefi hakkında herhangi bir yeni bilgi yayınlamadı. Bu yılın başlarında, başkanı Shuntaro Furukawa, bir duyurunun Nisan 2025’ten önce yapılacağını söyledi.

Nintendo hisseleri düşüşte

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Nintendo’nun hisseleri, kazançların açıklanmasından kısa bir süre önce Tokyo ticaretinde %2,3 oranında düştü. Genel Nikkei endeksi aynı gün %5,8’lik daha büyük bir düşüş gördü.

Daha önce 160 yen’in üzerinde olan ABD dolarının yen karşısında zayıflaması, şu anda yaklaşık 149 yen seviyesinde işlem görmesi de Nintendo’nun mali sonuçlarını etkiledi.

Zayıf yen genellikle yurt dışı kazançlarının değerini artırarak Nintendo gibi ihracatçılara fayda sağlıyor.

Geleceğe bakış

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Nintendo, 7 Mayıs 2024’te yayınlanan mali tahmininde herhangi bir değişiklik sunmadı.

Mart 2025’te sona eren mali yıl için Nintendo, kar tahminini 300 milyar yen (2 milyar dolar) seviyesinde tuttu.

Nintendo, önümüzdeki birkaç ay içinde Mario Party, Donkey Kong ve Zelda gibi popüler serilerde yeni oyunlar çıkarmayı planlıyor.

Ek olarak, şirket değerli fikri mülkiyetlerinden yararlanmaya devam ederken, 2026’da başka bir Super Mario filmi daha vizyona girecek.

Hayran kitlesini daha fazla meşgul etmek için Nintendo, fiziksel varlığını da genişletiyor. Şirketin genel merkezi olan Japonya’nın Kyoto kentinde yeni bir Nintendo Müzesi’nin bu yılın sonlarında açılması planlanıyor.

Ayrıca, daha fazla müşteri çekmeyi ve marka bağlılığını artırmayı amaçlayan yeni bir Nintendo mağazasının gelecek yıl San Francisco’daki Union Square’de açılması planlanıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.