Lululemon 2024’te %50 düştü: Şimdi yatırım yapmak için doğru zaman mı?

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Lululemon Athletica (LULU) bu yıl hisselerinde Cuma günkü %5,5’lik düşüş de dahil olmak üzere %54 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüş eğilimi, başta Goldman Sachs olmak üzere birçok analistin yakın zamanda yaptığı not düşüşleriyle daha da arttı.

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Bu zorluklara rağmen bazı yatırımcılar şirketin güçlü pazar konumunda ve tarihsel performansında potansiyel görüyor.

Soru hala ortada: Şimdi satın alma zamanı mı, yoksa hisse senedinin dibe vurmasını mı beklemelisiniz?

Goldman Sachs Lululemon’un notunu düşürdü

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Goldman Sachs analisti Brooke Roach kısa süre önce Lululemon hisselerinin notunu Al’dan Nötr’e düşürerek hedef fiyatı 286 dolara düşürdü.

Roach’un notunun düşürülmesi, kötü uygulama ve yeni Breezethrough serisinin hızlı bir şekilde geri çekilmesi nedeniyle şirketin kısa vadeli büyüme beklentilerine ilişkin endişelere dayanıyor. Bu sorunlar, Lululemon’un şu anda operasyonlarını tam olarak kontrol edemeyebileceğini gösteriyor.

Lululemon’un değeri düşük mü?

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Mevcut krize rağmen bazı yatırımcılar, büyüme oranları göz önüne alındığında Lululemon’un tarihsel olarak değerinin altında olduğunu savunuyor.

Ancak geçmiş performansa güvenmek mevcut makroekonomik koşullar nedeniyle yanıltıcı olabilir.

Hisse senedindeki keskin düşüş önemli iş zorluklarına işaret ediyor, ancak boğalar Lululemon’un güçlü markasının ve yüksek kaliteli ürünlerinin ona sektörde sağlam bir destek sağladığına inanıyor.

Analistlerin bakış açısı: Çok az mı, çok mu geç?

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Bazı analistler Lululemon’un notunu düşürmekte gecikmiş olabilir çünkü hisse senedi zaten değerinin yarısını kaybetmişti.

Bulls, şirketin temellerinin güçlü kaldığını savunuyor. Son üç yılda Lululemon 2 milyar dolar değerinde hisse geri satın aldı, brüt kar marjını %50’nin üzerinde tuttu ve art arda 15 çeyrek boyunca EPS tahminlerini sürekli olarak aştı.

Jeffries ve Citi’den analistler, Lululemon’un artık Alo Yoga ve Vuori gibi daha küçük oyuncuların rekabetiyle karşı karşıya olan popüler tayt serisini etkileyen tüketici tercihlerindeki değişime dikkat çekti.

Mevcut tüketici duyguları diğer markaları tercih etse de moda trendleri döngüseldir ve trendler geliştikçe Lululemon’un yeniden popülerlik kazanma potansiyeli vardır.

Makroekonomik koşulların etkisi

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Not düşüşleri aynı zamanda tüketicinin giyim harcamalarının azalmasına yol açan kötü ekonomik koşulların etkisini de vurguluyor.

Bu pek çok işletme için geçerli olsa da Lululemon’un yönetimi, özellikle ABD’deki kadın segmentinde uygulamada yanlış adımlar attığını kabul etti. Özellikle taytlarda sınırlı renk paleti ve dar iç kısım çeşitleri gibi sorunlar düşük performansa katkıda bulunmuştur.

Yakın zamanda yapılan bir kazanç çağrısında yönetim bu sorunları kabul etti ve müşterilerin mevcut renklere olumlu tepki verdiğini ancak daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ayrıca daha küçük boyutlardaki stok sıkıntısının da sorun olduğu belirlendi.

Bu faktörler, yalnızca tüketici zevklerini değiştirmek yerine, yönetimin hatalarının performansı etkilediğini göstermektedir.

İleriye bakmak: Kısa vadeli acı, uzun vadeli kazanç?

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Mevcut durum göz önüne alındığında analistler kısa vadeli tabloya çok fazla odaklanıyor olabilir. Lululemon, ekonomik koşullar ne olursa olsun stratejilerini yeniden düzenleme ve toparlanma potansiyeline sahip.

Şirket yönetim sorunlarını çözebilir ve pazar taleplerine uyum sağlayabilirse daha güçlü bir şekilde toparlanabilir.

Lululemon’un hisse performansına ve son zamanlardaki düşüşlerine yansıyan mevcut zorlukları, önemli zorlukların altını çiziyor.

Ancak şirketin güçlü markası, tarihsel performansı ve stratejik yeniden düzenleme potansiyeli umut vaat ediyor.

Yatırımcılar, mevcut düşük değerlemenin bir satın alma fırsatı sunup sunmadığını veya daha fazla istikrar için beklemenin daha akıllıca olup olmadığını değerlendirmelidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.