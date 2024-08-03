Zomato’nun boğa koşusuna yön veren şey nedir? Blinkit’in büyümesi ve güçlü ilk çeyrek kazancı hisseleri harekete geçiriyor

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Üç yıl önce, 17 Temmuz’da RPG Enterprises’ın başkanı Harsh Goenka, sosyal medyada Zomato’yu çevreleyen halka arz çılgınlığıyla mizahi bir şekilde alay etti. Gönderisi, birçok yatırımcının Zomato’nun potansiyeli hakkında hissettiği şüpheciliğin altını çizdi.

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Günümüze hızlı bir şekilde ilerleyen Zomato, piyasa değerini iki katından fazla artırarak yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.

Bu dikkate değer büyüme öyküsü, güçlü ilk çeyrek kazançlarından ve hızlı ticaret segmenti Blinkit’in etkileyici performansından kaynaklanıyor.

Mükemmel bir halka arz ve yükselen piyasa değeri

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Hindistan’ın önde gelen gıda dağıtım platformu Zomato, 38,25 kez abone olunan halka arzla borsaya giriş yaptı.

Başlangıçtaki şüpheciliğe rağmen hisse senedi yüzde 50’nin üzerinde primle listelendi ve bu da ona yaklaşık 12 milyar dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı.

Geçtiğimiz üç yılda Zomato’nun piyasa değeri iki kattan fazla arttı. Yalnızca geçtiğimiz yıl hisse fiyatı %209’un üzerinde artış gösterdi.

Cuma günü Zomato’nun hisseleri %19 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasa değeri beklenenden iyi gelen ilk çeyrek sonuçlarıyla desteklenerek neredeyse 30 milyar dolara ulaştı.

Güçlü 1. çeyrek karı güveni artırıyor

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Zomato’nun ilk çeyrek kazanç raporu, net kârda önemli bir artış olduğunu ortaya koydu; 2023 Nisan-Haziran çeyreğinde 20 milyon Rupiden 2024’ün aynı döneminde 2,53 milyar Rupiye yükseldi.

Gıda teslimatı, hızlı ticaret ve dışarı çıkma da dahil olmak üzere B2C işletmeleri genelinde brüt sipariş değeri (GOV), yıllık %53 artışla 15.455 milyar Rs’ye ulaştı.

Yiyecek teslimatı GOV’da %27’lik bir artış görürken, Blinkit’in GOV’si %130 oranında hızla arttı ve dışarı çıkma segmenti %106 büyüdü.

Zomato’nun agresif genişleme planları arasında Blinkit mağazalarının sayısını Mart 2025’e kadar mevcut 639’dan 1.000’e ve 2026’ya kadar 2.000’e çıkarmak yer alıyor.

Bu iddialı hedefler, şirketin büyüme stratejisini vurgulayarak karlılığı korurken belirlenmektedir.

Aracı kurumlar hedef fiyatları artırıyor

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Güçlü ilk çeyrek sonuçları, aralarında Goldman Sachs, Jefferies ve Bank of America Securities’in de bulunduğu birçok aracı kurumun Zomato hisseleri için hedef fiyatlarını artırmasına yol açtı.

Jefferies ve Bank of America hedef fiyatlarını 275 rupi olarak belirlerken Goldman Sachs 280 rupi olarak belirledi.

Goldman Sachs, Zomato’yu en hızlı büyüyen internet şirketlerinden biri olarak vurguladı ve 24 Mali Yıldan 27 Mali Yıla kadar %38’lik bir gelir CAGR’ı beklediğini ve marjların küresel gıda emsallerinin daha yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

Blinkit: Oyunun kurallarını değiştiren

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Zomato, 2022’de tamamı stoklu bir anlaşmayla 10 dakikalık market alışverişi teslimatı konusunda zorluk çeken bir girişim olan Blinkit’i 568 milyon dolara satın aldı.

Başlangıçta bu satın alma şüpheyle karşılandı ve Zomato’nun hisse fiyatının %20 düşmesine neden oldu.

Ancak Blinkit’in önemli bir büyüme itici gücü olduğu ortaya çıktı.

En son kazanç verileri, Blinkit ve Zomato’nun market tedariki yan kuruluşu Hyperpure’un katkılarının arttığını ve bunun da güçlü ilk çeyrek sonuçlarına yol açtığını gösteriyor.

Goldman Sachs, Blinkit’in ima edilen değerlemesinin artık Zomato’nun temel gıda dağıtım işini aşarak 13 milyar dolara, yani Zomato’nun piyasa değerinin neredeyse yarısına ulaştığını belirtti.

Bu değerleme, beklenenden yüksek GOV tahminlerinin etkisiyle önceki yıla göre altı kat artış gösterdi.

Hindistan’da hızlı ticaretin geleceği

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Kilitlenmeler ve güvenlik endişeleri insanları kapalı mekanlarda tuttuğundan, COVID-19 salgını hızlı ticaret (Q-ticaret) sektörünün büyümesini hızlandırdı.

Evden çalışma modellerinin benimsenmesi, özellikle şehirli Y kuşağı ve Z kuşağı tüketiciler arasında bu eğilimi daha da artırdı.

Hindistan Yönetim Enstitüsü (IIM) Ahmedabad tarafından hazırlanan bir rapora göre, Q-ticaret segmentinin 22 Mali Yılı ile 27 Mali Yılı arasında %27,9’luk bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyümesi öngörülüyor.

Goldman Sachs, şu anda 30’dan az şehirde aktif olan Q-ticaret platformlarının, 40-50 şehre genişleme potansiyeline sahip olduğunu, bunun da 2023 yılına kadar bakkaliye ve bakkaliye dışı ürünler için yaklaşık 150 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazarı (TAM) temsil ettiğini tahmin ediyor.

Hızlı ticaret segmentinin 2-3 yıl içinde Hindistan’ın çevrimiçi market pazarının yaklaşık %70’ini ele geçirebileceğine ve fiyatlandırma ile teslimat süreleri arasında bir denge kurabileceğine inanıyorlar.

Zomato’nun dikkate değer büyüme yörüngesi, Blinkit’in stratejik satın alımından ve güçlü ilk çeyrek kazançlarından güç alıyor.

Hızlı ticaret sektörü genişlemeye devam ederken, Zomato bu trendden yararlanmak için iyi bir konuma sahip ve büyümeyi ve yatırımcı güvenini daha da artırıyor. İddialı genişleme planları ve kârlılığa odaklanan Zomato’nun boğa koşusu devam edecek gibi görünüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.