Rolls-Royce hisseleri: Ralli uzun süre dayanacak şekilde mi tasarlandı?

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Rolls-Royce, Kovid-19 salgınının derinliklerinde ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ve bu durum şirketin hissedar desteği aramasına ve hayatta kalabilmek için 9.000 kişiyi işten çıkarmasına yol açtı. Günümüze hızlı bir şekilde ilerlersek, Britanya’nın amiral gemisi mühendisi çarpıcı bir iyileşme kaydetti.

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Şirket kısa süre önce yarı yıl kârında %74’lük bir artış bildirdi, temettü ödemelerine devam etti ve hatta her çalışana 150 hisse hediye etti.

Bu dönüşüm, Birleşik Krallık’ın yakın kurumsal tarihindeki en dikkate değer dönüşümlerden birine işaret ediyor.

Hisse fiyatı performansı ve piyasa tepkisi

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Tufan Erginbilgiç’in Ocak 2023’te CEO olarak göreve başlamasından bu yana Rolls-Royce hisseleri dört kattan fazla artış göstererek önemli endekslerin önemli ölçüde üzerinde performans gösterdi.

Hisse senedi fiyatının yaklaşık 80 £’dan 340 £’un üzerine çıkması, yatırımcıların şirketin iyileşmesine ve beklentilerine olan güçlü güvenini yansıtıyor.

Kaynak: TradingView

Şirketin piyasa değeri önemli ölçüde arttı, bu da yatırımcıların ilgisinin ve iyimserliğinin yenilendiğini gösterdi.

Rolls-Royce’un mali dönüşü

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Rolls-Royce’un mali performansı dikkate değer bir gelişme gösterdi. Şirket, yarıyıl karında %74 artışla 1,2 milyar £’a ulaştığını bildirdi.

Bu, Rolls-Royce’un, Erginbilgiç’in 2027 yılı için belirlediği iddialı yıllık kâr ve nakit akışı hedeflerine ulaşma yolunda yarıdan fazla yol kat ettiğini gösteriyor.

Şirket, bu yıl sonuna kadar yıllık faaliyet karı olarak 2,8 milyar £’a kadar hedefinin %75’inden fazlasını ve 3,1 milyar £’a kadar serbest nakit akışı hedefinin %65’inden fazlasını elde etmeyi bekliyor.

Erginbilgiç’in stratejik değişiklikleri çok önemli oldu. Operasyonları kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olan, tekrarları azaltan ve orta yönetimi kesen önemli bir yönetim yeniden yapılandırması uyguladı.

Sivil havacılık: Büyümenin temel itici gücü

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Rolls-Royce’un sivil havacılık bölümü, bu geri dönüşte önemli bir rol oynadı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı için motor üreten bölüm, motor uçuş saatlerinin salgın öncesi seviyelere döndüğünü bildirdi.

İşletmedeki marjlar son altı ayda %18 arttı; bu da güçlü bir toparlanma ve operasyonel verimliliğe işaret ediyor.

Şirket, kârlılığı artırmak için müşterileriyle zarar eden sözleşmeleri yeniden müzakere etti ve Trent motor ailesinin dayanıklılığını ve performansını artırmak için önümüzdeki yıllarda 1 milyar £’un üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırımla sivil havacılık sektöründe uzun vadeli büyümenin ve rekabet gücünün sürdürülmesi amaçlanıyor.

Çeşitlendirilmiş iş birimleri: Güç sistemleri ve savunma

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Gemiler için dizel ve gazlı motorlar ile veri merkezleri için güç jeneratörleri üreten Rolls-Royce’un güç sistemleri birimi de önemli bir iyileşme gösterdi.

Bölümün temel faaliyet karı yılın ilk yarısında %56 artarak 189 milyon £’a yükseldi. Temel faaliyet marjı, ikinci yarıda daha fazla iyileşme beklentisiyle %10,3’e yükseldi.

Savunma sektöründe, Rolls-Royce önemli sözleşmeler imzaladı ve Avustralya ve ABD ile Aukus denizaltı programı da dahil olmak üzere artan hükümet harcamalarından faydalanması bekleniyor.

Bu sözleşmelerin savunma biriminde sürdürülebilir gelir artışına katkıda bulunması muhtemeldir.

Stratejik zorluklar ve gelecek beklentileri

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Rolls-Royce için en önemli stratejik zorluklardan biri, kazançlı kısa mesafeli dar gövdeli uçak pazarına yeniden girmektir.

Şirket, on yılı aşkın bir süre önce bu sektörü terk etti ancak yeni nesil dar gövdeli jetler için tasarlanan Ultrafan motorunun bir demosu üzerinde çalışmaya başladı.

Erginbilgiç, riskleri azaltabilecek ve geliştirme maliyetlerini paylaşabilecek bu motoru geliştirmek için başka bir şirketle ortaklık yapmayı tercih ettiğini ifade etti.

Güçlü performansına rağmen Rolls-Royce, sektör genelindeki tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere, nakit akışını bu yıl 200 milyon £’a kadar etkileyebilecek potansiyel zorluklarla karşı karşıya.

Havayolu getirileri üzerindeki baskının ilk işaretleri, hava yolculuğu talebini de etkileyebilir. Erginbilgiç’in dönüşümünün gerçek testi, şirketin dayanıklılığını koruyup koruyamayacağının değerlendirileceği sektördeki bir sonraki krizle birlikte gelecek.

Analistler Rolls-Royce hisseleri hakkında ne söylüyor?

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Çoğu analist, Rolls-Royce’un güçlü performansını ve büyüme potansiyelini öne sürerek “satın alma” notlarını yineledi.

Hisse şu anda gelecek yılın kazançlarının yaklaşık 25 katı seviyesinde işlem görüyor ve bu da yüksek yatırımcı beklentilerini yansıtıyor.

Rolls-Royce’un bu dönüşümü, güçlü liderlik, stratejik değişiklikler ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklı yaklaşım sayesinde gerçekleşti.

Şirketin sivil havacılık bölümü önemli bir iyileşme gösterdi ve çeşitlendirilmiş iş birimleri toparlanma gösterdi. Tedarik zinciri sorunları ve havayolu getirileri üzerindeki baskı gibi potansiyel zorluklara rağmen analistler, Rolls-Royce’un gelecekteki büyümesi konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Şirketin dayanıklılığının gerçek testi, Erginbilgiç’in dönüşüm çabalarının daha sağlam ve sürdürülebilir bir iş yaratıp yaratmadığının belirleneceği bir sonraki sektör kriziyle birlikte gelecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.