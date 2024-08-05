Dogecoin Core, DOGE piyasa değişimlerinin ortasında düşerken bile v1.14.8 sürümüne hazırlanıyor

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Tanınmış meme parası Dogecoin (DOGE), kripto para piyasasında gözlemlenen daha geniş eğilimleri yansıtan kayda değer bir gerileme yaşadı.

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Son verilere göre Dogecoin’in fiyatı son 24 saatte %18,7’lik önemli bir düşüşle yaklaşık 0,08655 dolara geriledi.

Bu son düşüş, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimlerini etkileyen daha geniş bir düşüş piyasası trendini takip ediyor.

Bitcoin bugün kısa süreliğine 49.000 doları test etti ve haberin yayınlandığı sırada 52.439 dolara hafif bir toparlanma yaşadı.

Dogecoin 0,100 dolar seviyesinde büyük bir dirençle karşı karşıya

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Son dönemdeki performansı göz önüne alındığında Dogecoin’in değerindeki düşüş özellikle dikkat çekici. Kripto para birimi, önceki en yüksek seviyesi olan 0,1079 dolardan düştü ve önceki seviyelere göre %15’in üzerinde keskin bir düşüşe dönüştü.

Geçtiğimiz hafta Dogecoin’in değeri yaklaşık %35,5 oranında düştü ve son üç aydaki performansı %36,5’lik bir düşüşü yansıtıyor.

Bu önemli dalgalanma dönemi, Dogecoin’in daha geniş piyasa dalgalanmalarının ortasında karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

Son fiyat hareketleri, haftaya başlarken piyasa duyarlılığının belirgin şekilde düşüş gösterdiği kripto para birimi sektöründeki genel gerilemeden etkilendi.

Fiyat şu anda önemli bir direnç noktası haline gelen kritik 0,100 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Hakim düşüş eğilimi teknik göstergelerle daha da vurgulanıyor; Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) giderek artan bir düşüş momentumu gösterdi ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda nötr 50 seviyesinin altında konumlanıyor.

Bununla birlikte, son zamanlardaki zorluklara rağmen Dogecoin, %62’lik önemli bir pazar payına sahip olarak memecoin sektörüne hakim olmaya devam ediyor. Ancak son dönemdeki piyasa eğilimleri temkinli bir iyimserliğe ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Dogecoin Core v1.14.8 kullanıma hazır

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Bu piyasa hareketlerine paralel olarak Dogecoin, Dogecoin Core 1.14.8 sürümünün piyasaya sürülmesiyle önemli bir güncelleme almaya hazırlanıyor.

Dogecoin Core istemcisi, ağla etkileşimde bulunmak, işlemleri doğrulamak ve işlemleri aktarmak gibi çeşitli görevler için çok önemlidir.

“Kıdemsiz geliştirici” lakaplı bir X kullanıcısına göre Dogecoin Core 1.14.8, “birden fazla geliştiricinin derleme sürecinden tam çıktıyı güvenilir bir şekilde üretebilmesi” testini geçti.

The #Dogecoin Core 1.14.8 release has passed its "can multiple developers reliably reproduce the exact output from the compilation process" test!



That means a release is imminent.



Why is this reproducibility important?



1/nhttps://t.co/lN8EflGAxG — ☣ junior developer ☣ (@chromatic_x) August 3, 2024

Bu güncelleme, ağın güvenliğini ve güvenilirliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olan derleme sürecinin tekrarlanabilirliğini artırmaya odaklanıyor.

Birden fazla geliştiricinin derleme sürecindeki tam çıktıyı güvenilir bir şekilde yeniden üretebilmesinin sağlanması, Dogecoin topluluğu içinde güveni ve şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır.

Bu güvenlik geliştirmesi, denetlenmemiş kodun potansiyel olarak istismar edilmesiyle ilgili, aksi takdirde kullanıcıları güvenlik açıklarına maruz bırakabilecek endişeleri giderir.

Dogecoin bu çalkantılı zamanlarda ilerlerken, yatırımcılar ve meraklılar kripto para biriminin önceki seviyelerini geri kazanıp kazanamayacağını veya ufukta daha fazla düşüş olup olmayacağını yakından takip edecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.