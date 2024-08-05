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Elon Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipini ikinci bir insan katılımcıya başarıyla yerleştirerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

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İnsan üzerinde yapılan ilk denemelerdeki bu ilerleme, insanın bilişini teknolojiyle birleştirmede ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor.

Her ne kadar ameliyatın zamanlaması ve hastanın kimliğine ilişkin spesifik ayrıntılar açıklanmamış olsa da, gelişme büyük heyecan yaratıyor.

Lex Fridman podcast’inde yakın zamanda yapılan bir röportajda Musk, denemenin ilerleyişi hakkında bir güncelleme sunarak, ikinci hastanın beynine implante edilen 1.024 elektrottan 400’ünün şu anda çalıştığını ortaya koydu.

Musk, sonuçlarla ilgili temkinli iyimserliğini dile getirdi: “Uğursuzluk getirmek istemiyorum ama son derece iyi gitmiş gibi görünüyor. Çok fazla sinyal var, çok fazla elektrot var. Çok iyi çalışıyor.”

Bu elektrotların etkinliği, beyin sinyallerini yorumlamak ve bunları uygulanabilir komutlara dönüştürmek için tasarlandıkları için çok önemlidir.

Neuralink’in beyin çipinin temel amacı, omurilik yaralanması olan bireylerin elektronik cihazları yalnızca düşünce yoluyla kontrol etmelerini sağlayarak onlara yardımcı olmaktır.

Bu çığır açıcı teknoloji, ciddi hareket engeli olan kişilerin yaşam kalitesini artırmayı vaat ediyor ve potansiyel olarak kullanıcıların video oyunları oynamasına, internette gezinmesine ve çeşitli elektronik cihazları fiziksel etkileşim olmadan çalıştırmasına olanak tanıyor.

FDA onayının ardından Neuralink, mayıs ayında denemelerinin ikinci katılımcısı için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu onay, şirket için hayvan testlerinden insan denemelerine geçiş açısından çok önemli bir an oldu.

‘Süper kolay’ ameliyat

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Neuralink implantının ilk alıcısı Nolan Arbaugh, cihazla ilgili olumlu deneyimini paylaştı.

Ameliyatı “süper kolay” olarak nitelendirdi ve implantın kendisine bir dizüstü bilgisayar imlecini kontrol etmesine, ekrandaki müzik çaları çalıştırmasına ve satranç ve Civilization VI gibi karmaşık oyunları oynamasına nasıl olanak tanıdığını gösterdi.

Bu gösteri, teknolojinin felçli bireylere bir dereceye kadar bağımsızlık kazandırma potansiyelini vurguladı.

Arbaugh, Musk ve Fridman’la yaptığı bir podcast sırasında implantın etkisini tartıştı.

Cihazın, bilgisayar ekranındaki görevleri yalnızca düşünerek gerçekleştirmesine olanak sağladığını, böylece bakıcılara olan bağımlılığını azalttığını belirtti.

Arbaugh ameliyattan kısa bir süre sonra birkaç elektrotun geri çekilmesi de dahil olmak üzere bazı komplikasyonlarla karşı karşıya kalsa da, bu sorunlar implantın algoritmasının hassasiyeti artıracak şekilde değiştirilmesiyle giderildi. Gelecekteki implantlarda benzer sorunları en aza indirmek için beynin daha derinlerine yerleştirilen iplikler yer alacak.

Etik ve düzenleyici zorluklar

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Neuralink, özellikle federal soruşturmalara konu olan hayvan testi uygulamalarıyla ilgili tartışmalarla karşılaştı.

Bu zorluklara rağmen şirketin denemelerine ciddi bir ilgi var ve 1000’den fazla gönüllünün ikinci cerrahi denemeye kaydolduğu bildiriliyor.

Musk’un geleceğe yönelik iddialı planları var ve Neuralink çiplerini 2024 yılı sonuna kadar sekiz hastaya daha yerleştirmeyi hedefliyor.

Bu hedef, şirketin önümüzdeki teknik ve düzenleyici engellerin üstesinden gelme konusundaki güvenini yansıtıyor.

Neuralink’in beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisindeki ilerlemesi tıp biliminde çığır açan bir gelişmeyi temsil ediyor.

Yaygın evlat edinmeye giden yol zorluklarla dolu olsa da, ileri derecede engelli bireylere yönelik potansiyel faydalar oldukça büyüktür. Neuralink denemelerine devam ederken dünya, teknolojinin fiziksel sınırlamaların üstesinden gelmek için insan bilişiyle kusursuz bir şekilde bütünleştiği bir gelecek beklentisiyle izliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.