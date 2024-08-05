PEPE kaygan bir zeminde, potansiyel olarak 0,0000048$ destek seviyesini test ediyor

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Kripto para piyasasında birçok kişinin dikkatini çeken meme coin PEPE, şu anda zorlu bir aşamadan geçiyor.

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En son veriler, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paraların son ayların en düşük seviyelerini test ettiği daha geniş bir kripto pazarındaki düşüşün ortasında meme koinin %25 gibi muazzam bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Örneğin Bitcoin, 49 dolarlık düşük bir seviyeyi test ederken piyasa hissiyatı düşüş eğiliminde.

PEPE kritik yükselen trend çizgisinin altında kapandı

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Son analizler, PEPE’nin Cumartesi günü kritik yükseliş trend çizgisinin altında kapandığını ve bunun ertesi gün %6’lık önemli bir düşüşe yol açtığını gösteriyor.

Pazartesi günü yazının yazıldığı saate kadar kripto para %19 düşüşle 0,0000066 dolara düştü. Günlük destek seviyesini 0,0000060 $ seviyesinde test ettikten sonra hafif bir toparlanma yaşadı. Fiyat hareketi yatırımcılar arasında endişelere yol açtı.

PEPE bu desteği sürdüremezse ve 0,0000060 doların altında kapanırsa, daha fazla düşüş yaşayabilir ve potansiyel olarak bir sonraki destek seviyesi olan 0,0000048 doları yeniden test edebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Müthiş Osilatör gibi momentum göstergeleri düşüş eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor.

Dahası, MACD de nötr sıfırın altına düştü ve Chaikin Para Akışı (CMF) yalnızca marjinal negatif bir görünüm sergileyerek günlük grafikte düşüş eğiliminin altını çiziyor.

Öte yandan, PEPE 0,000013$ seviyesinin üzerine çıkmayı başarırsa mevcut piyasa yapısını tersine çevirebilir. Böyle bir hareket, günlük zaman diliminde daha yüksek bir zirveyi temsil edecek ve potansiyel olarak %15’lik bir artışla 1 Haziran’ın en yüksek seviyesi olan 0,000015 $’a yeniden dönülmesine yol açacak.

Bununla birlikte, Coinalyze’den elde edilen tasfiye verileri ve varlık dağılımının Ağustos ayında %20’lik bir düşüş daha ihtimalinin yüksek olduğunu göstermesi nedeniyle hakim eğilim düşüş yönünde görünüyor.

Son veriler ayrıca balinaların varlıklarını dağıtarak artan satış baskısına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Ancak küçük hissedarlar arasındaki dağılım sınırlı kalıyor ve bu da düşüş eğilimini daha da güçlendiriyor.

PEPE bir destek bölgesi olarak gerçeğe uygun değer farkını korumakta zorlandı

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Fiyat hareketi ve zincir üstü veriler, PEPE’nin bir destek bölgesi olarak gerçeğe uygun değer açığını korumakta zorlandığını ortaya koyuyor. Kripto para bu seviyeyi aşarak yerel en düşük seviye olan 0,000008 dolara ulaştı.

Bu seviye daha önce Temmuz ayının başındaki kayıplardan sonra bir sıçrama noktası görevi görmüştü, meme coin hızla düşerek 0,0000060 $ seviyesindeki diğer destek seviyesine yaklaştı. Bir toparlanma umudu olsa da mevcut piyasa koşulları aksini gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.