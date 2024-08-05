Polygon (MATIC), POL geçişi öncesinde piyasadaki çalkantıların ortasında 2 yılın en düşük seviyesini gördü

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Polygon (MATIC) şu anda ciddi bir gerileme yaşıyor. Kripto para birimi birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi ve fiyatı 0,3342 dolara düştükten sonra 0,39 dolar civarında sabitlendi. Bu, MATIC’in Haziran 2022’den bu yana gördüğü en düşük seviyeyi işaret ediyor.

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Geçen hafta Polygon fiyatında %33’lük bir düşüş görüldü ve bu durum piyasadaki daha geniş düşüş eğilimini yansıtıyor. Kripto pazarının tamamı son 24 saat içinde yaklaşık %17 oranında değer kaybetti ve bu durum, yalnızca 24 saat içinde kripto pazarından yaklaşık 300 milyar dolarlık değerin silinmesine neden olan mevcut gerilemenin boyutunun altını çizdi.

MATIC fiyatını düşüren makroekonomik faktörler

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Kripto dünyasındaki mevcut çalkantı, makroekonomik faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor.

Küresel finansal istikrarsızlık yatırımcılar arasındaki korkuları artırdı.

Japonya Merkez Bankası’nın yenin değer kaybıyla mücadele etmek için 17 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını artırma kararı piyasa kaygılarını artırdı.

ABD’de, Temmuz 2024’e ilişkin beklenenden düşük iş raporunun ardından durgunluk korkuları yoğunlaştı.

Ayrıca, özellikle Orta Doğu’ya ilişkin artan jeopolitik gerilimler de piyasa belirsizliğini daha da artırdı.

Polygon, Plonky3’ü Temmuz ayında tanıttı

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Bu piyasa paniğinin ortasında Polygon, platformunu desteklemek için adımlar atıyor. 16 Temmuz’da Polygon Labs, Ethereum’un ölçeklenebilirliğini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir sıfır bilgi (ZK) kanıtlama sistemi olan Plonky3’ü tanıttı.

Bu yeni sistem, önceki Plonky2’nin başarılarına dayanıyor ve geliştiricilere gelişmiş modülerlik ve esneklik sunuyor.

Plonky3, Ethereum işlemlerini belirli yapılandırmalarda 5 ila 10 kat arasında önemli ölçüde daha hızlı hale getirmeyi ve böylece gelişen teknolojik ortamda ağın büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

A deep, no-math dive into Polygon Plonky3:



Polygon Plonky3 is a ZK proving system toolkit for building use-case specific zkVMs and zkEVMs. It’s the next generation of Plonky2, widely adopted and known for its innovative use of the Goldilocks Field.



But where Plonky2 was… — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) July 19, 2024

Bu teknolojik gelişmelere rağmen MATIC’in değerinde herhangi bir olumlu hareket görülmedi. Son iki haftada %26’nın üzerinde düşüş yaşandı.

MATIC’ten POL tokenine geçmeyi planlayın

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Plonky3’ün piyasaya sürülmesinin ardından Polygon, 4 Eylül’de MATIC tokeninden POL tokenine geçiş yaparak önemli bir geçiş yaşayacak.

SAVE THE DATE: MATIC → POL



After community consensus, the long-awaited upgrade is set for September 4th



• Initial phase: POL replaces MATIC as the native gas and staking token for Polygon PoS



• Subsequent phases: POL will serve a crucial role in the AggLayer



More details🧵 pic.twitter.com/SyxsFAlOeZ — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) July 18, 2024

POL başlangıçta Polygon PoS için doğal gaz ve staking tokeni olarak hizmet verecek ve sonraki aşamalarda rolünü genişletme planları var.

Bu değişikliğin, ağın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyerek Polygon ekosistemini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Geçiş, Polygon’un rekabet üstünlüğünü sürdürme ve devam eden pazar zorluklarına çözüm bulma yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası.

Bir milyar POL Topluluk Hibe Programı (CGP)

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Polygon platformu yakın zamanda geliştiricilerin ilgisini çekmek ve desteklemek için 1 milyar POL Topluluk Hibe Programının (CGP) ilk sezonunu da duyurdu. 1 milyar POL, hibe finansmanı yoluyla 10 yıl boyunca dağıtılacak.

CGP’nin ilk sezonunda, Polygon ve Ethereum ortamındaki en iyi projelerin finansmanına yönelik 35 milyon MATIC dağıtılacak.

Ayrıca Uniswap v3 yakın zamanda Polygon ile entegre olarak 250 bin dolar ödül sunuyor ve yatırımcıların güvenini artırmayı hedefliyor.

MATIC sahipleri acil zorluklarla karşı karşıya kalırken, platformun stratejik ilerlemeleri, sürekli gelişen kripto ortamında uzun vadeli büyümeye ve ölçeklenebilirliğe olan bağlılığını vurguluyor.

Piyasa bu çalkantılı dönemden geçerken, Polygon’daki gelişmeler ve yaklaşan POL’ye geçiş, gelecekteki gidişatını şekillendirmede çok önemli bir rol oynayabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.