RBC, Lockheed Martin’i 600 dolarlık fiyat hedefiyle Outperform’a yükseltti: Portföyünüze eklemeli misiniz?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), geçtiğimiz günlerde RBC Capital’den önemli bir yükseltme aldı ve hisse senedini 500 $’dan 600 $’a revize edilmiş fiyat hedefiyle “Sector Perform”dan “Outperform” seviyesine yükseltti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

F-35 teslimatının yeniden başlaması büyük bir destek

Copy link to section

Bu iyimser revizyon, olumlu satış büyüme dinamikleri ve cazip değerlemenin etkisiyle %9’un üzerinde bir artış öngörüyor.

Analistler, Lockheed’in F-35 savaş uçakları için geliştirilmiş teslimat programlarına ve gelişmiş füze sistemlerine yönelik güçlü talebin bu yenilenen güvenin temel itici güçleri olduğuna dikkat çekti.

RBC’nin yükseltmesi, Lockheed’in nakit akışını artırmak için kritik önem taşıyan F-35 teslimatlarının geçen ay başarılı bir şekilde yeniden başlamasıyla destekleniyor.

RBC tahminleri, 2024 yılı için 95 F-35 jetinin teslim edilmesini öngörüyor ve bu da güçlü üretim yeteneklerine ve envanter yönetimine işaret ediyor.

F-35 teslimatlarındaki bu yeniden canlanma, yalnızca gelir açısından değil, aynı zamanda Lockheed’in havacılık ve uzay savunmasındaki rekabet üstünlüğünü sürdürmek açısından da hayati önem taşıyor.

Eş zamanlı olarak Lockheed’in Füze ve Atış Kontrol (MFC) segmentinin de sürekli büyüme göstermesi bekleniyor.

HIMARS ve Javelin füzeleri gibi sistemlerden sorumlu olan bu birim, artan küresel güvenlik endişelerinin yol açtığı artan ABD ve müttefik askeri harcamalarından doğrudan yararlanıyor.

RBC analistleri, Lockheed yönetimiyle iki gün geçirdikten sonra, çeşitli savunma programlarına yapılan yatırımlarla desteklenen MFC segmentinin sürdürülebilir büyümesine duydukları güvenin yüksek olduğunu ifade etti.

Bank of America, Lockheed’i ‘Satın Al’ seviyesine yükseltti

Copy link to section

Bank of America ve TD Cowen gibi diğer büyük finans kurumları da benzer şekilde iyimser görüşlere sahip. 30 Temmuz’da Bank of America, artan F-35 teslimatları ve güçlü küresel talep nedeniyle artan kazanç potansiyelinin farkına vararak, 635 dolarlık bir fiyat hedefi öngörerek Lockheed’i “Satın Al” seviyesine yükseltti.

Savunma Bakanlığı’nın F-35 teslimatlarının yeniden başlatılmasını onaylamasının ardından TD Cowen’in yakın zamanda 560 dolarlık fiyat hedefiyle “Al”a yükseltmesi, toparlanma ve büyümenin daha geniş anlatımında da rol oynuyor.

F-35’in teknolojik yeteneklerini geliştiren ve Lockheed’in askeri havacılık teknolojisinde ön sıralarda kalmasını sağlayan Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) programı kapsamında teslimatların yeniden başlatıldığını özellikle belirttiler.

Lockheed’in 2. çeyrek karı

Copy link to section

Bu dizi yükseltmeler ve olumlu analist raporları, Lockheed Martin’in güçlü 2. çeyrek kazanç raporunun ardından geliyor. Şirketin GAAP Dışı Hisse Hissesi 7,11 Dolar olarak açıklandı ve beklentilerin 0,66 Dolar üzerinde performans gösterdi ve gelirleri bir önceki yıla göre %9 artışla 18,1 milyar Dolara yükseldi.

Bu rakamlar yalnızca analistlerin tahminlerini aşmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü operasyonel verimliliği ve Lockheed’in tekliflerine yönelik artan pazar talebini de gösteriyor.

Operasyonel açıdan öne çıkanlar arasında, yıllık gelirin iki katından daha fazla olan devam eden ve yeni sözleşme anlaşmalarını yansıtan yaklaşık 160 milyar dolarlık önemli birikmiş iş yığını yer alıyor.

Lockheed’in bu çeyrekteki segment sonuçları, etkileyici büyümesini daha da ortaya koyuyor. Havacılık segmenti net satışlarda %6’lık bir artış kaydederken, Füzeler ve Atış Kontrol segmenti artan füze sistemleri üretiminin etkisiyle %13’lük bir artış bildirdi.

Rotary ve Görev Sistemleri ve Uzay segmentleri de şirketin savunma teknolojisinin çeşitli alanlarındaki çeşitlendirilmiş gücünün altını çizerek önemli satış artışları bildirdi.

Dijital teknolojilere ve yapay zekaya yapılan önemli yatırımlar da dahil olmak üzere şirketin stratejik girişimleri, ürün tekliflerini ve operasyonel yeteneklerini geliştiriyor.

Bu, AI’nın Aegis Savaş Sistemi gibi platformlara entegrasyonundan ve hipersonik teknolojilerdeki ilerlemelerden, Lockheed’in yeni nesil savunma teknolojilerinde lider olarak konumlandırılmasından açıkça görülmektedir.

Lockheed teknolojik ve operasyonel ayak izini genişletmeye devam ederken finansal görünümü de güçlü olmaya devam ediyor. Şirket, devam eden büyüme ve kârlılığa olan güveni yansıtacak şekilde satışlar, segment faaliyet kârı ve EPS için tüm yıl hedefini yükseltti.

Lockheed Martin’in stratejik ilerlemeleri, güçlü finansal performansı ve olumlu analist yükseltmeleri göz önüne alındığında, şirketin gelecekteki büyüme için oldukça iyi hazırlandığı görülüyor.

Şimdi Lockheed’in hisse senedi performansının teknik yönlerini incelemeye başladığımızda, bu temel güçlü yönler sağlam bir arka plan sağlıyor. Lockheed Martin hisselerinin son zamanlardaki olumlu gelişmeler ışığında potansiyel gidişatını anlamak için çizelgeleri inceleyelim.

2 yıllık aralıklı hareketin ardından yükseliş momentumu

Copy link to section

İki yılı aşkın süredir 400 ile 500 dolar aralığında işlem gören Lockheed Martin’in hisseleri, geçen ay şirketin 2. çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından nihayet bu aralığın üst sınırının üzerine çıktı.



TradingView’den LMT grafiği

O zamandan beri güçlü, tüm zaman dilimlerinde güçlü bir yükseliş momentumu sergiliyor, ancak 550 doların üzerinde bir miktar dirençle karşılaşıyor. Bu nedenle, bir grup analist gibi hisse senedinde yükseliş beklentisini koruyan yatırımcıların şu anda önlerinde iki seçenek var.



Öncelikle hisse senedinin biraz daha geri çekilmesini bekleyip 520 dolar seviyesinin yakınında satın alabilirler. İkincisi, eğer günlük kapanış 550 doların üzerindeyse hisse senedini satın alabilirler.

Hisse senedine ilişkin aşağı yönlü bir bakış açısına sahip yatırımcılar, zayıflık göstermeye başlamadığı sürece kısa pozisyon açmaktan kaçınmalıdır; bu, 50 günlük hareketli ortalamanın veya 25 günlük Donchian kanalının alt bandının altına düşmesi durumunda netlik kazanacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.