RBC, Moderna’nın notunu düşürdü ve fiyat hedefini %28 düşürdü: Çıkmalı mısınız?

RBC Capital Markets’ın Moderna Inc.’in (NASDAQ: MRNA) notunu “Outperform”dan “Sector Perform”a düşürme kararı, hisse senedinin Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %6’dan fazla değer kaybetmesine neden oldu.

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Bu not düşüşü, amiral gemisi olan COVID-19 ve RSV aşıları için giderek zorlaşan bir pazar ortamında Moderna’nın yakın vadeli beklentilerine ilişkin artan endişeleri yansıtıyor.

Not düşüşünün yanı sıra RBC, hisse senedi için fiyat hedefini 125$’dan 90$’a düşürdü ve bu da şirketin geleceğine yönelik temkinli bir duruşa işaret etti.

Bu revize edilmiş hedef, son kapanış fiyatından hala ılımlı bir yükselişe işaret ediyor ancak Moderna’nın çalkantılı ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından karşı karşıya olduğu belirsiz görünümün altını çiziyor.

Ayrıntılı olarak 2. çeyrek kazançları

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Şirketin 1 Ağustos’ta açıklanan 2024 ikinci çeyrek kazançları, beklentileri 106,13 milyon dolar aşarak 241 milyon dolarlık gelirle Wall Street tahminlerini aştı.

Bu gidişata rağmen Moderna, net ürün satışlarında yıllık bazda %73 oranında şaşırtıcı bir düşüş bildirdi. Bu düşüş, esas olarak COVID-19 aşısı Spikevax’a olan talebin azalmasından kaynaklanıyor.



Biyoteknoloji firması, yıllık ürün satışlarının daha önce yaklaşık 4 milyar dolar olarak tahmin edildiği tahminin altında, şimdi 3 milyar ila 3,5 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.

İndirilen kılavuz, Avrupa Birliği’ndeki satışların azalması ve ABD solunum aşısı pazarında yoğunlaşan rekabet de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuz rüzgarı yansıtıyor.

Moderna’nın Pfizer ve GSK gibi emsalleri pozisyonlarını güçlendirerek Moderna’yı rekabetle dolu bir ortamda ilerlemeye bıraktı.



Moderna’nın CEO’su Stéphane Bancel, şirketin yaklaşan COVID sezonu ve ABD’de RSV aşısının piyasaya sürülmesi için stratejisini uygulama konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak RBC’nin notunun düşürülmesi, bu çabaların mevcut zorlukları dengelemek için yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Moderna’nın karşılaştığı ters rüzgarlar

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Temel olarak Moderna bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıyadır. Şirketin bilançosu, 30 Haziran 2024 itibarıyla 10,8 milyar dolarlık nakit rezerviyle güçlü olmasına rağmen, satışlardaki düşüşe rağmen kârlılığın sürdürülmesindeki zayıflıkları ortaya koyuyor.



Revize edilen kılavuz, yatırımcıların güvenini sarstı ve Moderna’nın hisse senedi fiyatının, kazanç duyurusunun ardından yalnızca iki gün içinde 120 dolardan 86 dolara düşen keskin bir düşüşe katkıda bulundu.



Bu oynaklık, piyasanın Moderna’nın COVID-19 serisine bağımlılığı konusundaki endişesini vurguluyor; bu endişe, virüsün endemik yönetimine yönelik daha geniş çaplı değişimle daha da kötüleşti.

Büyüme perspektifinden bakıldığında Moderna bir dönüm noktasındadır. Şirket, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve grip aşısı programlarında kayda değer ilerleme sağlayarak boru hattını aktif olarak COVID-19’un ötesine genişletiyor.



Moderna’nın RSV aşısı mRESVIA’nın FDA tarafından onaylanması önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor, ancak piyasanın tepkisi bunun gelir artışı üzerindeki acil etkisine ilişkin şüpheleri işaret ediyor.



Moderna’nın daha geniş halk sağlığı sorunlarına çözüm bulmak için mRNA teknolojisi platformundan yararlanmaya yönelik stratejik odağı, uzun vadeli büyüme anlatısının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Bu büyüme girişimlerine rağmen yakın vadeli görünüm hala bulanık. Moderna’nın 2024 için yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak tahmin edilen agresif Ar-Ge harcaması, yenilikçiliğe olan bağlılığının altını çiziyor ancak aynı zamanda yeni tedavi yöntemleri geliştirmedeki yüksek riskleri de yansıtıyor.



Biyoteknoloji firması, mRNA tabanlı Bireyselleştirilmiş Neoantijen Terapisi ile onkolojide ilerleme kaydetti ancak bu ilerlemelerin kısa vadede gelire katkıda bulunması beklenmiyor.

Moderna bu çalkantılı ortamda rotasını belirlerken şirketin performansı da yakından incelenecek.

Önümüzdeki birkaç çeyrek, Moderna’nın gelir tabanını istikrarlı hale getirip getiremeyeceğini ve boru hattının potansiyelinden yararlanıp yararlanamayacağını belirlemede belirleyici olacak.

Yatırımcılar ve analistler, şirketin mali ölçümlerinde iyileşme ve sürdürülebilir büyüme işaretleri bekliyor olacak.

Bu temel genel bakışı akılda tutarak, artık dikkatimizi Moderna hisselerinin teknik yönlerine çevirmenin zamanı geldi.

Temel teknik göstergeleri ve eğilimleri analiz ederek piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler edinebilir ve Moderna hisselerinin önümüzdeki aylarda nasıl performans gösterebileceğini tahmin edebiliriz.

Kartlarda bir geri dönüş mü var?

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Moderna’nın hisseleri, 2021’in sonlarında 2022 civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden önemli bir düşüş gördü. Her ne kadar bu düşüş trendi sırasında birkaç kez toparlanıp istikrar kazanmaya çalışsa da, daha önceki yüksek seviyelerini yeniden yakalamayı başaramadı.



TradingView’den MRNA grafiği

Hisse senedi, bu yıl mayıs ayında 170,47 doların üzerinde gördüğü önceki yükselişten bu yana değerinin %50’sini ve ay başından bu yana değerinin üçte birini kaybetti. Üstelik şu anda 67,5 dolar civarındaki önceki destek seviyesine yakın işlem görüyor. Bu nedenle geri çekilme ihtimali hala güçlü.

Bu nedenle, hisse senedinde yeni bir kısa pozisyona girmek isteyen ayıların, bir toparlanmanın gerçekleşmesini veya hisse senedinin 67,5 doların altına düşmesini beklemesi gerekiyor.

Kısa ve orta vadede şirket hakkında olumlu bir görüşe sahip olan yatırımcılar ve trader’lar, hisseyi 80 doların altında ve zararı 67,2 dolarda durdurarak satın alarak bu son hızlı düşüşten yararlanabilirler. Momentum geçici olarak bile olsa kayarsa, hisse senedi kısa süre içinde tekrar 100 doların üzerindeki seviyelere geri dönebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.