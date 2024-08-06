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Ünlü yatırımcı Jim Cramer, Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) ve Eaton Corporation PLC’nin (NYSE: ETN) kazançlarının ardından haksız bir düşüş yaşadığını ve bu nedenle son zamanlardaki zayıflıktan dolayı satın alınması gerektiğini söylüyor.

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Salı günkü açılış zilinin ardından 75 AMD hissesi ve 25 Eaton hissesi yükledi. Charitable Trust şu anda çip üreticisinin 425 hissesine ve güç yönetimi şirketinin toplam 300 hissesine sahip.

Hem AMD hem de ETN geçen hafta üç aylık dönemde sağlam sonuçlar bildirdi ve geleceğe dair iyimser tahminler yayınladı. Yine de her iki hisse de son günlerde yaklaşık %7,0 oranında değer kaybetti.

Cramer neden AMD hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor?

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Advanced Micro Devices, veri merkezi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artmasıyla geçen haftanın ikinci çeyreği için Street tahminlerinin önünde geldi.

Merkezi Santa Clara, Kaliforniya’da bulunan çok uluslu şirket, Nvidia’dan sonra veri merkezi çiplerinin ikinci büyük üreticisidir. Jim Cramer, AMD hisselerinin yükselişte olduğunu düşünüyor çünkü AMD yakın zamanda MI300X AI çip satış tahminini yaklaşık 500 milyon dolar artırdı.

Mad Money sunucusu , Intel’in yapay zeka alanındaki ayak izini güçlendirmedeki başarısızlığının aynı zamanda pazar payı kazanımları açısından AMD’ye de fayda sağlamasını bekliyor.

Cramer’in AMD hisselerine ilişkin iyimserliği Wall Street tarafından geniş çapta paylaşılıyor. Analistler şu anda AI hisselerini ortalama 188 dolara yükselen “fazla kilolu” olarak değerlendiriyor. Bu, buradan %40 kazanç potansiyeline işaret ediyor.

Jim Cramer neden Eaton hisselerini satın aldı?

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Eaton ayrıca geçen hafta ikinci çeyrek için beklenenden daha iyi kazanç bildirdi ve organik satışlar, marj ve düzeltilmiş hisse başına kazançlara ilişkin tüm yıl tahminini yükseltti.

Jim Cramer, endüstriyel hisse senedine sahip olmanın artık bazı yazar emsalleri kadar ucuz olduğu konusunda hemfikir. Yine de Salı günü yatırım kulübü üyelerine yaptığı açıklamada, ETN’nin üç aydan kısa bir süre içinde yaklaşık %20 oranında etkilenmesinin bir yatırımı garanti ettiğini söyledi.

Mad Money sunucusu, güç yönetimi firmasının bugünün üçüncü çeyreğine yönelik iyimser rehberliğini özellikle övdü çünkü bu, yaklaşan ekonomik yavaşlamaya ilişkin daha geniş endişeleri ortadan kaldırdı.

AMD gibi Wall Street de Cramer’in Eaton hisseleri konusundaki iyimserliğini paylaşıyor. Analistler şu anda ETN hisseleri için “fazla kilolu” bir derecelendirmeye sahip ve bu, ortalama 344 dolarlık bir fiyat hedefiyle birleştiğinde, buradan %20’den fazla potansiyel yükseliş anlamına geliyor.

Eaton Corporation aynı zamanda yazılı olarak %1,34 oranında temettü getirisi de ödüyor; bu da onu yatırım portföyünüzde bulundurmanız için başka bir iyi neden oluşturuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.