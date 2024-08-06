Upbit listelemesinin toparlanma çabalarını hızlandırmasıyla PENDLE %40 arttı

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Kripto alanında tokenizasyon dalgasını sürdüren merkezi olmayan finans protokolü Pendle, son 24 saat içinde en iyi performans gösteren altcoinlerden biri.

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Sahiplerine gelecekteki getirilerin alım satımına erişim imkanı sunan protokolün yerel tokeni PENDLE, bu yazının yazıldığı sırada %42 artışla 2,75 dolara yakın seyrediyor. Gün içi en yüksek seviye 3,02 doların üzerindeydi.

PENDLE geçen hafta %29 düşüşünü sürdürüyor ve 11 Nisan’da ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,50 doların oldukça altında.

Ancak son yükseliş, boğaları 3,00 dolarlık kilit fiyat seviyesine ittiği için önemli. Son düşüşlerde de benzer bir sıçrama görüldü.

Spesifik olarak Pendle’ın fiyatı, Ocak ortasından bu yana en düşük seviyesine gerilerken ayıların alıcıları zorladığı destek alanının üzerinde bulunuyor. Yılbaşından bugüne kadarki en düşük seviyelere yaşanan düşüş, Bitcoin’in 5 Ağustos’ta 50 bin doların altına düşmesine neden olan kripto para birimindeki satış dalgasıyla birlikte gerçekleşti.

Kripto boğaları, 1,2 milyar doları aşan rekor tek günlük tasfiyeleri içeren piyasa erimesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Kripto piyasasının böyle bir kan gölüne en son tanık olduğu sefer, 2022’de Luna’nın çökmesiyle yaşanan çöküştü.

Bitwise CIO Matt Hougan, bunun aynı zamanda Mart 2020’de küresel finans piyasasının Kovid salgını kaosunun ortasında karaya oturduğu sırada gerçekleştiğine dikkat çekti.

1/ History suggests that this weekend's sell-off is a buying opportunity.



A thread on why.



[Note: Not investment advice. Just my opinion.] — Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 5, 2024

Pendle fiyatı neden 24 saat içinde %40 arttı?

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Pendle’ın yükselişi, tesadüfen, daha geniş piyasanın da makul bir artıştan faydalanmasıyla gerçekleşti. Bitcoin’in 55 bin doların üzerine çıkması, çoğu altcoin’in piyasa değerine göre ilk 10’da yer almasını sağlarken, birkaç küçük değerli altcoin çift haneli kazançlar elde etti.

Bununla birlikte, PENDLE fiyat artışının arkasında dijital varlık fiyatlarındaki genel artış olsa da, diğer katalizörün Upbit tarafından yapılan önemli duyuru olduğu görülüyor.

Güney Kore’nin en büyük kripto borsası, Kore wonu ve Bitcoin ticaret çiftleriyle PENDLE’yi desteklediğiniduyurdu. Hem PENDLE/KRW hem de PENDLE/BTC, 6 Ağustos’ta Upbit’te yayına girdi ve muhtemelen PENDLE için 24 saatlik hacimde %158’lik bir artışa neden oldu.

CoinGecko’ya göre Pendle’ın işlem hacmi sabah 6’da ET’de 415 milyon doların üzerindeydi.

Ondo Finance’in fiyatı da arttı

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Pendle’ın yanı sıra önemli kazanımlar elde eden diğer tokenize edilmiş gerçek dünya varlık protokolü de Ondo Finance oldu.

RWA platformunun yerel tokeni, bu yazının yazıldığı sırada 24 saat içinde ONDO fiyatının %34’ten fazla artmasıyla 0,75 dolara yükseldi.

Kazançlar, BlackRock’un Ondo Finance’e 8,1 milyon dolarlık USDC depozitosuyla başka bir büyük hamleyle piyasa çöküşüne meydan okumasıyla geldi.

Ondo Finance alıcıları, tokenin fiyatının Pazartesi günü piyasaların çöküşünden önceki seviyelere V şeklinde bir toparlanma ile yardımcı olmak için duyarlılık artışını memnuniyetle karşılamış görünüyor.

Ancak, PENDLE gibi ONDO da büyük ölçüde kırmızı renkte kalmayı sürdürüyor ve son yükselişin devamı için daha geniş piyasanın toparlanmasına güvenebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.