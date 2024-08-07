BTC ETF çıkışları devam ederken Ether ETF’leri ikinci gün giriş rekorunu kırdı
- Ether ETF'leri, BlackRock'un iShares Ethereum Trust'ının yükselişe öncülük etmesiyle önemli miktarda giriş kaydetti.
- Grayscale'in yüksek ücretli spot Ether ETF'si kayda değer çıkışlar gördü.
- Bitcoin ETF'leri üçüncü günde de çıkış görmeye devam ediyor.
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ABD’deki Ethereum borsası fonları bu hafta ikinci net giriş gününü kaydetti. Bu arada Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar art arda üçüncü günde de devam etti.
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SoSoValue verilerine göre Ether ETF’leri, 6 Ağustos’ta toplam 98,4 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Bu, Ether ETF ürünlerine 48,8 milyon doların taşınmasından bir gün sonra gerçekleşti.
BlackRock, Ether ETF’lerine liderlik ediyorCopy link to section
BlackRock’un iShares Ethereum Trust’ı 109,9 milyon dolarlık girişle en yüksek girişi gördü ve onu 22,5 milyon dolar ile Fidelity’nin spot Ethereum ETF’si izledi.
Giriş kaydeden diğer fonlar ise 4,7 milyon dolar alan Grayscale Ethereum Mini Trust ve yalnızca 1 milyon dolar alan Franklin Ethereum ETF oldu.
Grayscale’in spot Ether ETF ürünü, fondan 39,7 milyon dolar çıkışla çıkış kaydeden tek fon oldu. Teklif aynı zamanda %2,5 ile partideki en yüksek ücreti de içeriyor.
Bugüne kadar Grayscale’in yüksek ücretli ürününden 2,2 milyar dolarlık çıkış görüldü, BlackRock’un spor Ether ETF’si ise 870 milyon dolarlık giriş gördü.
Tek bir gün bile pozitif giriş görmeyen Grayscale’den gelen büyük çıkış, spot Ether ETF’lerine toplamda 363,68 milyon dolarlık bir çıkış bıraktı.
Kripto Nate Geraci’ye göre, BlackRock’un spot Ether ETF’si şu anda 2024’te piyasaya sürülen tüm ETF ürünleri arasında en iyi altı performans sergileyenlerden biri. Diğer beş ETF ürününden dördü, BlackRock’un IBIT’i gibi spor Bitcoin ETF’leridir.
Gelişme, BlackRock’un iShares Ethereum Trust için opsiyon ticaretini başlatmak üzere bir teklif sunmasıyla birlikte geldi. Başvuruya göre bu ekleme, yatırımcılara spot etere maruz kalmaları için nispeten daha düşük bir maliyetle başka bir araç sunacak.
Bitcoin ETF çıkışları devam ediyorCopy link to section
Öte yandan Bitcoin ETF’leri, SoSoValue verilerine göre 6 Ağustos’ta 148,6 milyon dolarlık çıkış gördü. 2 Ağustos’tan bu yana ABD’de işlem gören 12 Bitcoin fonundan 554 milyon dolar ayrıldı.
Fidelity’nin FBTC’si 6 Ağustos’ta 64,48 milyon dolarlık çıkışla en yüksek çıkışı gördü, onu Grayscale’in dönüştürülmüş GBTC fonu 32,18 milyon dolarlık çıkışla izledi. Bu arada, en büyük fon olan BlackRock’un IBIT’i, diğer yedi fonla birlikte herhangi bir giriş görmedi.
Kötü performansa rağmen spot Bitcoin ETF’leri 2,2 milyar dolarlık bir işlem hacmi kaydetti. Ancak bugüne kadar Bitcoin ETF ürünlerine 17,19 milyar dolarlık net giriş görüldü.
Çıkışlar, Bitcoin’in hem Bitcoin hem de Ethereum’un çift haneli kayıplar kaydettiği 5 Ağustos’taki piyasa gerilemesinden sonra toparlanmaya devam etmesiyle ortaya çıktı.
Bazı analistlere göre Bitcoin’deki düşüş devam edebilir. Analist Crypto Rover, Bitcoin’in 52.560 dolar seviyesinde desteği tutamaması durumunda 40.000 dolara kadar düşmesini bekliyor.
Bu arada analist Timothy Peterson, Bitcoin’in önümüzdeki 60 gün içinde 40 bin dolar bölgesine düşmesi veya 80 dolara yükselmesi ihtimalinin yüzde 50-50 olmasını bekliyor.
Benzer şekilde analistler ETH’ye pek güvenmediler. Kripto tüccarı Kaleo’ya göre daha fazla olumsuzluk bekleniyor.
Yayınlandığı sırada Bitcoin, geçen gün %1,8 artışla 56.724 dolardan işlem görüyordu. Ancak Ethereum, ETF ürünlerine yapılan girişlere rağmen günlük grafikte %0,6 düşüşle 2.495,23 $ seviyesinde kaldı.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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