Solana (SOL) 110 doları test ettikten sonra %39 toparlandı

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Solana (SOL) sadece 48 saat içinde %39’un üzerinde artış göstererek dramatik bir fiyat toparlanma yaşadı. Bu ralli, SOL’un fiyatının yazının yazıldığı sırada yaklaşık 110 $’dan 152,92 $’a yükseldiğini gördü ve tüm zamanların en yüksek SOL/ETH oranını belirledi.

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Analistler bu yükselişi daha geniş piyasa toparlanması ve Solana’ya özgü gelişmelerin birleşimine bağlıyor. Yüksek performanslı Solana blok zincirinin yerel tokeni olan altcoin, Ethereum da dahil olmak üzere emsallerinin çoğunu geride bıraktı.

Solana fiyatı neden artıyor?

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Genel olarak S&P 500 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama gibi önemli borsa endeksleri de dahil olmak üzere küresel piyasalar, son satışların ardından toparlanma işaretleri gösteriyor.

Bu daha geniş olumlu piyasa hissiyatı kripto para alanına da sıçradı ve Solana gibi varlıklara fayda sağladı.

Psalion’un yönetici ortağı Tim Enneking, son fiyat hareketlerinin büyük ölçüde piyasa duyarlılığındaki değişimlerden kaynaklandığını, mantıksız korku dönemlerinin ardından rahatlama geldiğini belirtti.

Üstelik Solana’nın sağlam temelleri, fiyatının değerlenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Aktif kullanıcılardaki büyüme, merkezi olmayan borsa (DEX) hacimlerinin artması ve genel ekosistem genişlemesi gibi temel ölçümler, platformun temel gücünü yansıtıyor.

Amberdata’nın blockchain araştırmacısı Pat Doyle, son zamanlardaki dalgalanmalara rağmen Solana’nın Ethereum’un %22’si seviyesindeki piyasa değeriyle güçlü temeller sergilemeye devam ettiğini ve bunun daha fazla büyüme potansiyeline işaret ettiğini vurguluyor.

Rust geliştiricilerine olan talep artıyor

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Küresel piyasalarda yaşanan son SOL fiyat düşüşüne rağmen Solana blockchain, meme coin geliştiricilerinin gözdesi haline geldi ve Coinmarketcap verilerine göre son on iki ayda SOL fiyatında %561’in üzerinde artışa neden oldu.

2024’ün başlarında başlayan bu artan Solana meme coin çılgınlığı, Rust geliştiricilerine olan talebin artmasına önemli ölçüde katkıda bulundu.

Solana blockchain’in birincil programlama dili olan Rust, yüksek performanslı dağıtılmış sistemler inşa eden blockchain firmaları arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Özellikle, Rust mühendislerine olan talep, meme para çılgınlığı ve verimliliği ve performansı nedeniyle Rust’u tercih eden daha geniş teknoloji trendlerinden kaynaklanıyor.

Solana meme madeni paralarının toplam piyasa değeri 6,28 milyar dolara ulaşarak Ethereum Layer 2 Base’in meme madeni para piyasa değeri olan 1,2 milyar doları geride bıraktı. Bu önemli pazar aktivitesi, Rust geliştiricilerinin iş ilanlarında artışa yol açtı.

İzlenecek önemli SOL fiyat seviyeleri

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Teknik analiz açısından Solana birçok önemli direnç seviyesini aştı. Fiyat 129,82 Dolar ve 142,08 Dolar eşiklerinin üzerine çıkarak 184 Dolardan 110 Dolara son düşüşün yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesini aştı.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

Bir sonraki kritik direnç, %50 Fibonacci geri çekilme seviyesine uygun olarak 151,99 dolar civarında.

Yükseliş eğilimine rağmen analistler piyasadaki volatilitenin devam edeceği konusunda uyarıyor. SOL 151,99 dolarlık direnci kıramazsa geri çekilme yaşanabilir.

İzlenecek temel destek seviyeleri 142,08 Dolar ve 129,82 Dolar olup, bu noktaların altına olası bir düşüş muhtemelen 110 Dolar bölgesinin yeniden test edilmesine yol açacaktır.

Solana ekosistemini genişletmeye ve geliştirici yetenekleri çekmeye devam ettikçe kripto para piyasasındaki etkisinin de artması bekleniyor.

Ek olarak, Solana geliştirici konferansı Breakpoint’te duyurulması beklenen yeni özellikler ve yükseltmelerin, blockchain’i ve onun yerel token’ı SOL’u daha fazla ilerleme ve benimsenme için konumlandırması bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.