Toncoin (TON), yatırımcıların milyar dolarlık kâr bölgesine gözünü dikmesiyle toparlanmayı genişletiyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Piyasa genelinde yaşanan son düşüş Toncoin’in (TON) fiyatının aylık en düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte Telegram tabanlı token, hayati bir destek tabanını geri kazanarak yatırımcıların iyimserliğini tazeledi ve pek çok kişi yakın zamanda kâr elde etmeye hazır hale geldi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Toncoin’in toparlanması iyimserliği tetikliyor

Copy link to section

TON, son düşüşün ardından piyasadaki canlanmaya öncülük eden altcoinler arasında yer alıyor. Token şu anki seviyesi olan 5,77 dolara yükseldi ve yatırımcılar için daha fazla getiri sinyali veriyor.

Toncoin arzının büyük kısmı Pazartesi günkü çöküşün ardından kârlılığını kaybetti ve bu da kripto paranın 6 dolardan 5,27 dolara düşmesine neden oldu.

IntoTheBlock’un GIOM’una (Global In-Out of the Money) göre, yaklaşık 3,55 milyar dolar değerinde 640 milyon Toncoin kar bekliyor.

Yatırımcılar 5,47 ile 6,15 dolar fiyat bölgesi arasındaki tutarı satın aldı.

Yatırımcıların son düşüşten kurtulmak için devam eden yükselişleri desteklemesiyle TON’un 6,15 doları aşmaya hazır olduğu görülüyor.

Üstelik kripto, rekor çıkışlar yaşadıktan sonra girişlerde yeniden bir canlanma görüyor. Bu, TON için yükseliş eğilimlerini genişletebilecek yatırımcı ilgisinin arttığının altını çiziyor.

Mevcut TON fiyat görünümü

Copy link to section

Yerli token, bu yayın sırasında 5,74 $ seviyesinde seyreden kayda değer bir günlük sıçramanın ardından yükseliş duruşunu sürdürdü.

TON 1D Chart on Coinmarketcap

Boğalar, vurgulanan arzı karlı hale getirmek için 6,15 dolar sınırını hedefliyor. Ancak 6,04 dolarlık kritik direncin üstesinden gelmeleri ve bunu böyle bir olasılığa karşı desteğe çevirmeleri gerekiyor.

Bu arada, geniş piyasa hareketleri Toncoin’in kısa vadeli gidişatını şekillendirmede hayati önem taşıyor. Kripto sektörü dünden bu yana gelişme gösterdi ve tüm varlıkların piyasa değeri %1,58 artarak 2,01 trilyon dolara yükseldi.

Artan yatırımcı güveni devam eden toparlanmayı tetikledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi geçtiğimiz günkü ‘aşırı korku’dan haberin yayınlandığı sırada ‘nötr’ seviyeye yükseldi.

Bu arada Binance CEO’su, mevcut kripto piyasası ortamına ilişkin iyimser bir bakış açısını paylaştı.

Bitcoin’in 50 bin dolara düşüşünü tetikleyen faiz oranı artışları, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri gibi makroekonomik unsurların uzun vadeli düşüş eğilimi göstermediğine inanıyor.

Bununla birlikte yatırımcılar artan jeopolitik sorunlar ve Fed’in olası faiz indirimleri nedeniyle oluşabilecek şiddetli dalgalanmalara hazırlıklı olmalı.

Devam eden dalgalanmanın ortasında Binance CEO’su, kripto para birimi yatırımcılarını gelişmeye ve bilgi sahibi olmaya devam etmeye teşvik ediyor.

That's right! — Richard Teng (@_RichardTeng) August 5, 2024

Richard Teng’in gönderisi, piyasadaki çalkantılar sırasında uyum sağlamanın ve azmin faydalarını vurguladı.

Toncoin’in geleceğe bakışı

Copy link to section

Kripto endüstrisi küresel finans alanındaki son çöküşün ardından toparlanırken TON kayda değer iyileşmeler gösteriyor.

Yatırımcılar milyar dolarlık kar seviyelerini hedeflerken Toncoin konusunda iyimserlik sergiliyor. Bu Toncoin’in devam eden toparlanmasını destekledi.

Ayrıca TON gelecekteki güçlü büyüme için oldukça uygun olmaya devam ediyor. Eşsiz teknolojik platformu ve Telegram entegrasyonu, varlığın pazar konumunu güçlendiriyor.

Notcoin, Hamster Kombat ve Tapswap gibi projeler gelişmeye devam ederek Telegram’ı kripto tüccarları ve yatırımcılar için bir yuva haline getiriyor.

Büyüyen Telegram kripto topluluğu muhtemelen TON’un uzun vadeli başarısını güçlendirecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.