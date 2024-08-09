Fastly hisseleri 5,52 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi: Satın alma zamanı mı?

Fastly Inc. (NYSE: FSLY) bu hafta önemli bir düşüş yaşadı, hisse senedi fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesi olan 5,52 dolara geriledi ve Perşembe günü %14,33 düşüşle kapandı.

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Bu düşüş, şirketin Çarşamba günü piyasa sonrası yayınlanan 2. çeyrek kazanç raporuyla başlayan bir dizi olayın ardından gerçekleşti. Fastly, 2024 yılı tam yıllık gelir rehberliğinde %5’lik bir kesinti duyurdu. Ayarlanmış tahmin artık 530 milyon ila 540 milyon dolar arasında değişiyor.

Analistler Fastly’nin revize edilmiş rehberliğine tepki gösteriyor

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Analistlerden Piper Sandler’dan James Fish gibi bazıları, Fastly’nin notunu ‘Ağırlıklandırma’dan ‘Nötr’e düşürerek ve fiyat hedefini 10 dolardan 6 dolara düşürerek tepki gösterdiler. Bunu yaparken de şirketin en büyük müşterilerinin kamu hizmeti sözleşmeleri kapsamında olması nedeniyle yaşadığı talep sorunlarını gerekçe gösterdiler.

Gözden geçirilmiş rehberlik ve ardından gelen hisse senedi fiyatı düşüşü, Fastly’nin başlıca müşterilerinden gelen azalan talep tahminlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Fish, notunda Fastly’nin gelecekteki gelir beklentileriyle ilgili endişeleri vurguladı ve bu da düşüşün yaşanmasına yol açtı.

Fastly, 2. çeyrekte yıllık bazda %7,8 artışla 132,37 milyon dolar gelir elde etti ve beklentileri 0,85 milyon dolar aştı.

Ancak bu büyümeye rağmen şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 10,7 milyon dolarlık zarardan daha da derinleşerek, 43,7 milyon dolarlık bir GAAP net zararıyla karşı karşıya kaldı.

Fastly için Zorluklar

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Kazanç detayları sadece finansal rakamları ortaya koymadı; şirketin ciddi pazar ve operasyonel zorluklarla boğuştuğu bir tablo çizdi.



Özellikle Fastly’nin Son Oniki Ay Net Müşteri Tutma Oranı (LTM NRR) azaldı; bu durum müşteri elde tutmada yaşanan sorunları gözler önüne sererken, muhtemelen mevcut müşterilerden elde edilecek gelecekteki gelirlerin de azaldığına işaret ediyor.

Fastly, yalnızca talep azalmasıyla değil, aynı zamanda içerik dağıtım ağı sektöründeki artan rekabetle de mücadele ediyor.

Şirketin az sayıda büyük medya şirketine aşırı bağımlılığı, fiyatlandırma baskılarına ve harcama kalıplarındaki değişimlere karşı kırılganlığını artırıyor.

Fastly’nin en büyük müşteri tabanının dışında elde ettiği bazı başarılara rağmen, güvenlik ve bilişim alanındaki genişlemesi henüz bu zorlukları etkili bir şekilde dengeleyemedi.

Bu zorluklara yanıt olarak, Fastly CEO’su Todd Nightingale şirketin bu talep zorluklarını hafifletme stratejisini özetledi. 2. çeyrekte Fastly müşteri edinme çabalarını ilerletti ve özellikle Kurumsal müşteri sayısında %4’lük sıralı büyüme elde etti.



Ayrıca Fastly, ChatGPT destekli uygulamaların performansını artırmayı ve operasyonel maliyetleri düşürmeyi amaçlayan beta sürümünde Fastly AI Accelerator’ı tanıttı. Bu hareket, Fastly’nin hizmet tekliflerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için AI’dan yararlanmaya doğru yöneldiğini gösteriyor.

Maliyet uyum önlemi olarak işgücü azaltma

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Fastly, bir dizi zorluğa ek olarak küresel iş gücünde %11’lik bir azalma duyurdu. Bu kararın, esas olarak kıdem tazminatı ve ilgili maliyetlerle ilgili olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon ila 10 milyon dolarlık bir maliyete yol açması bekleniyor ve 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kısa vadeli sıkıntılı göstergelere rağmen Fastly, stratejisini değiştirmek için kararlı çabalar sarf ediyor. Bu, çapraz satış fırsatları sağlaması ve potansiyel olarak gelir akışlarını dengelemesi beklenen güvenlik ve hesaplama hizmetlerine daha fazla yatırım yapmayı içeriyor.

Ancak bu stratejik değişimlerin ne kadar etkili olacağı, özellikle daha geniş piyasa zorlukları ve iç yeniden yapılanma ortamında gerçekleştiği için, henüz belli değil.

Fastly bu çalkantılı zamanlarda yolunu bulmaya çalışırken yatırımcılar için temel soru, mevcut düşük hisse senedi fiyatının bir satın alma fırsatı mı yoksa potansiyel bir değer tuzağı mı olduğudur.

Bu soruyu cevaplamak için Fastly’nin fiyat eğilimi hakkında grafiklerin ne söylediğine daha derinlemesine bakalım ve teknik göstergelerin sunulan temel analizle uyumlu olup olmadığını inceleyelim.

Kısa vadeli bir toparlanma hamlesi mi?

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Fastly hisseleri 2020’nin sonlarından bu yana uzun süreli bir düşüş trendinde kaldı ve 130 doların üstünden dünkü 5,52 dolara düştü. Hisse senedi daha fazla düşüş yaşayabilirken, dünkü hareketle ilgili dikkat çekici bir nokta, hisselerin 5,58 dolardan açıldığı yerden %5’ten fazla yukarıda kapanmış olmasıdır.

TradingView’dan FSLY grafiği

Kısa vadeli bir toparlanmaya bahse girmek isteyen kısa vadeli yatırımcıların 5,85$ civarında hisse senedinde uzun pozisyon alabileceklerini ve 5,50$ seviyesinde kesin bir zarar durdurma emri alabileceklerini düşünürsek. Ancak yatırımcılar, hisse senedi 8,46$ seviyesinin üzerindeki orta vadeli salınımını yeniden yakalayana kadar hisse senedinden uzak durmalıdır.

Hisse senedini açığa satmak isteyen yatırımcılar, yeni açığa satış pozisyonları başlatmak için hissenin 6 doların üzerine çıkmasını veya 5,52 doların altına düşmesini beklemeli.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.