Venezuela, Maduro ile Musk arasındaki artan gerginlik nedeniyle X’i engelledi

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’e erişimi geçici olarak engelleme emri vererek Elon Musk ile gerginliği tırmandırdı.

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İki lider arasında devam eden internet anlaşmazlığının ve Maduro’nun tartışmalı yeniden seçilmesinin ardından gelen bu hamle, ülke içindeki muhalefete yönelik ciddi bir baskıyı temsil ediyor.

Maduro, Musk’ı huzursuzluğu körüklemekle suçluyor

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Kendisini sıklıkla devrimci bir sosyalist olarak tanımlayan Maduro, Musk’ın X’i Venezuela’da protesto ve huzursuzluk yaratmak için kullandığını ileri sürdü.

Başkan, bu eylemlerin ABD tarafından desteklenen daha geniş bir “faşist, emperyalist” darbe girişiminin parçası olduğunu iddia ediyor. Perşembe gecesi yaptığı bir konuşmada Maduro, şunları söyledi:

Venezuela halkına karşı nefret, faşizm, iç savaş, ölüm, çatışma kışkırtarak kuralları çiğnemiş ve Venezuela’nın bütün yasalarını ihlal etmiştir.

Bu suçlamalar, Maduro hükümetinin sıklıkla kullandığı, ülkenin iç sorunlarından yabancı güçleri, özellikle de ABD’yi sorumlu tutan daha geniş bir anlatıyı yansıtıyor.

Maduro, Musk’ı hedef alarak sosyal medya devini, Venezuela egemenliğine yönelik önemli bir dış tehdit olarak çerçeveliyor.

Hükümet X’in 10 gün süreyle engellenmesini emretti

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Bu iddialar üzerine Maduro, Venezuela Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu’nun X’e erişimi 10 gün süreyle engelleyeceğini duyurdu.

Maduro, “Venezuela’da X sosyal paylaşım sitesini 10 gün süreyle dolaşımdan kaldıracağız” dedi.

Cuma sabahı itibariyle Venezuela’daki kullanıcılar, X üzerindeki paylaşımların yüklenmeyi bıraktığını ve platforma yalnızca VPN kullananların erişebildiğini bildirdi.

Bu adım, hükümetin ülke içindeki muhalefeti bastırma ve bilgi akışını kontrol etme yönündeki devam eden çabalarını vurguluyor.

X gibi sosyal medya platformları, Venezuela’daki muhalif grupların protestoları örgütlemesi ve bilgi paylaşması için uzun zamandır önemli bir araç haline geldi ve bu da onları hükümetin baskılarının sık sık hedefi haline getirdi.

Yasağın etkileri

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X’e uygulanan geçici yasak, Venezuela’da ifade özgürlüğünün ve bilgiye erişimin geleceği konusunda bazı kritik soruları gündeme getiriyor.

Hükümet, en popüler sosyal medya platformlarından birini engelleyerek, kamuoyunun tartışma ve muhalefetinin önemli bir yolunu fiilen engelliyor.

Bu durumun ülkenin zaten kırılgan olan siyasi ortamı açısından önemli sonuçları olabilir.

Ayrıca Elon Musk gibi kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme ait platformu hedef alma kararı, Venezuela’nın ABD ile zaten gergin olan ilişkilerini daha da gerginleştirebilir.

Önemli nüfuza sahip milyarder girişimci Musk, platformunu Venezuela’daki durumu daha da kötüleştirmek ve Maduro hükümetinin eylemlerine uluslararası alanda daha fazla dikkat çekmek için kullanabilir.

İleriye doğru: Neler bekleniyor?

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10 günlük yasağın süresi uzadıkça Venezuela hükümetinin yasağı uzatıp uzatmayacağı veya diğer sosyal medya platformlarına karşı daha fazla işlem yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

Bu durum, ABD de dahil olmak üzere uluslararası aktörlerin bu son tırmanışa nasıl yanıt vereceği konusunda da soruları gündeme getiriyor.

Şimdilik VPN erişimi olan Venezuelalılar, bilgi paylaşmak ve muhalefetlerini ifade etmek için X ve diğer engellenen platformları kullanmaya devam edecekler.

Ancak hükümetin bu denli ciddi bir kısıtlama getirme isteği, ufukta daha sıkı tedbirlerin olabileceğini gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.