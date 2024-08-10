Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı Tim Walz’ın serveti ne kadar?

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2024 ABD başkanlık yarışı kızışırken adayların mali geçmişlerine de büyük ilgi gösteriliyor.

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En dikkat çekici tezatlardan biri, Minnesota Valisi Tim Walz, Kamala Harris’in yakın zamanda açıklanan başkan yardımcısı ve yarıştaki diğer önemli isimler arasındaki tezatlık.

Walz’un mali durumu, özellikle daha zengin adaylarla karşılaştırıldığında dikkat çekici derecede mütevazıdır ve bu da onun işçi sınıfı kökenlerini kampanyasının odak noktası haline getirir.

Tim Walz’ın geçmişi: Bir hizmet hayatı

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Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesinden bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Tim Walz, Philadelphia’daki bir mitingde seçmenlerle bağlantı kurmak için işçi sınıfında yetişme tarzını ve kamu hizmetindeki kariyerini kullandı.

Eski bir devlet okulu öğretmeni ve Ulusal Muhafız Ordusu mensubu olan Walz, hayatının çoğunu kamu hizmetinde geçirdi.

Mütevazı başlangıcı ve hizmete olan bağlılığı, yalnızca siyasi görüşlerini şekillendirmekle kalmamış, aynı zamanda mali portföyünün de nispeten mütevazı kalmasını sağlamıştır.

Forbes’a göre Walz’un net servetinin 1 milyon doların biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor; bu da onu yaşıtlarına göre ortalama bir Amerikalı’ya yakın bir yere yerleştiriyor.

Federal Rezerv ve Wisconsin Üniversitesi ekonomistlerinin 2019 tarihli bir araştırmasına göre, emeklilik maaşları, sosyal güvenlik yardımları ve diğer varlıklar dikkate alındığında, Walz’un yaşındaki Amerikalıların ortalama net serveti yaklaşık 540.000 dolardır.

Walz’ın servetinin bileşimi: Sıra dışı bir finansal profil

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Walz’ı farklı kılan şey servetinin bileşimidir. Birçok Amerikalının aksine, Walz ve eşi Gwen (uzun süredir devlet okulu öğretmeni) herhangi bir hisse senedi, tahvil veya bir eve sahip görünmüyor.

Walz vali olduktan kısa bir süre sonra Minnesota’nın Mankato kentindeki beş yatak odalı evlerini sattılar.

Servetlerinin büyük çoğunluğu eyalet, federal ve askeri kariyerleri boyunca kazandıkları devlet emekli maaşlarından geliyor.

Forbes, toplam değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan bu emeklilik maaşlarının, çalışanların net değerlerinin neredeyse tamamını oluşturduğunu tahmin ediyor.

Bu mali profil, diğer cumhurbaşkanlığı ve başkan yardımcısı adaylarıyla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum.

Örneğin, kariyerinin büyük bir bölümünü devlet hizmetinde geçiren Kamala Harris’in net serveti yaklaşık 8 milyon dolar; bu servetin bir kısmı da kocası Doug Emhoff’un daha önce eğlence sektöründe avukat olarak çalışmış olmasından kaynaklanıyor.

Cumhuriyetçiler açısından Donald Trump’ın 4,8 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin büyük kısmı özel sektör yatırımlarından geliyor.

Bağımsız aday olan Robert F. Kennedy Jr.’ın bile yaklaşık 15 milyon dolarlık bir serveti var.

Harris-Walz bileti: Zenginlik ve geçmişteki karşıtlıklar

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Harris-Walz ikilisi yalnızca politika açısından değil, aynı zamanda finansal arka plan açısından da çarpıcı bir tezat oluşturuyor.

Harris’in varlıklı geçmişi ve kocasının hukuk kariyeri daha büyük bir finansal portföyün oluşmasına katkıda bulunurken, Walz’ın mütevazı geliri onun ortalama Amerikalıyla olan bağını vurguluyor.

Mali durumu, özellikle ekonomik sıkıntıların başlıca endişe kaynağı olduğu Ortabatı ve diğer kararsız eyaletlerdeki birçok seçmenin mali durumunu yansıtıyor.

Walz’un mali açıdan mütevazılığı, kendisinin ve eşinin herhangi bir önemli yatırım veya ticari çıkarlarının olmaması gerçeğiyle daha da vurgulanıyor.

Evlerini satıp devlet emekliliğine güvenme kararı, kişisel servet biriktirmekten çok kamu hizmetine olan bağlılıklarını gösteriyor.

Bu durum, özel sektör girişimleri veya kazançlı konuşma etkinlikleri yoluyla servet edinen diğer adaylarınkinden farklıdır.

Kamuoyu algısı ve kampanya stratejisi

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Walz’ın finansal geçmişi, kampanyada hem bir güç hem de bir zayıflık oluşturabilir.

Öte yandan, mütevazı serveti, kendisini birçok Amerikalının karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları anlayan bir aday olarak konumlandırmasına olanak tanıyor.

Kamu hizmeti ve mali mütevazılık konusundaki anlatısı, kendini zengin elitlerden kopuk hisseden seçmenlerde yankı buluyor.

Öte yandan, önemli bir servete sahip olmaması, finansal gücün çoğunlukla nüfuz ve kaynak anlamına geldiği bir siyasi ortamda dezavantaj olarak algılanabilir.

Harris-Walz kampanyası, daha zengin adaylardan hayal kırıklığına uğramış seçmenlere ulaşmak için Walz’ın işçi sınıfı geçmişinden yararlanmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Philadelphia mitinginde Walz, hizmet hayatını eski Başkan Trump’ınkiyle karşılaştırarak, “Hizmet hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bunun için zamanı yok çünkü kendine hizmet etmekle çok meşgul.” dedi.

Bu mesajın, kendi çıkarlarını temsil eden ve mücadelelerini anlayan bir aday arayan seçmenlerde yankı bulması muhtemeldir.

Önümüzdeki yol: Finansal açıklama ve beklentiler

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Seçim yaklaştıkça Walz’ın mali durumu hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir.

2019’daki kongre mali açıklamaları, devlet emeklilik maaşları ve küçük bir üniversite tasarruf hesabı da dahil olmak üzere varlıkları hakkında bazı bilgiler sağlıyor.

Ancak emekli maaşlarının tam tutarı ve vali olduktan sonra mali durumunda meydana gelebilecek olası değişiklikler gibi bazı belirsizlikler hâlâ mevcut.

Harris-Walz ikilisinin Beyaz Saray’ı kazanması halinde Walz’ın mali durumunun iyileşme olasılığı yüksek.

Başkan yardımcısının 235.000 dolarlık maaşı, mevcut valilik maaşına göre önemli bir artış olacak ve federal emekli maaşı da artacak.

Ayrıca eski başkan yardımcıları, konuşma etkinlikleri, kitap anlaşmaları ve diğer postane girişimleri yoluyla servetlerini artırma fırsatlarına da sahip oluyorlar.

Walz’un mali durumu birçok açıdan, 2016 yılında Donald Trump’ın başkan yardımcısı adayı olarak seçilen Mike Pence’in durumuna benziyor.

Emekli maaşlarına dayalı mütevazı bir servete sahip olan orta batı valisi Pence, görevden ayrıldıktan sonra mali durumunda önemli bir iyileşme gördü.

Eğer tarih tekerrür ederse, Walz’ın da benzer bir gidişat görebileceğini düşünüyorum.

Seçim ilerledikçe, Walz’ın mali açıdan mütevazı olması, servet ve gücün hakim olduğu bir siyasi ortamda hem bir avantaj hem de bir zorluk olarak ortaya çıkabilir.

Sonuç ne olursa olsun, onun hikayesi kamu hizmetine adanmışlığın ve birçok Amerikalı seçmenin yankı bulduğu değerlere bağlılığın etkileyici bir anlatımını sunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.