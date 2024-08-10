Trump’ın Fed faiz oranı kararlarının başkanlık tarafından denetlenmesi yönündeki çabası neden riskli bir hamledir?

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Donald Trump, faiz oranı kararlarının başkanlık gözetiminde olması çağrısında bulunarak, uzun zamandır devam eden Federal Rezerv’in (Fed) bağımsızlığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Eski başkan, Mar-a-Lago’daki konutunda düzenlediği basın toplantısında, Fed’in faiz oranlarını ne zaman ayarlayacağı konusunda söz sahibi olma isteğini dile getirdi; bu hamle ABD finans sistemini kökten değiştirebilir.

Trump’ın hayal kırıklığı, Amerikan halkının Fed’in faiz oranlarını düşürmedeki yavaş ilerlemesine yönelik giderek artan hoşnutsuzluğunu yansıtıyor.

Ancak böyle bir politika değişikliğinin etkileri siyasi duruşun çok ötesine uzanıyor.

Başkan, Fed’in para politikası üzerinde nüfuz sahibi olursa, bu durum merkez bankasının bağımsızlığını zedeleyebilir ve ABD ekonomisi üzerinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.

Fed’in siyasallaştırılmasının tehlikeleri

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Federal Rezerv, para politikası kararlarının kısa vadeli siyasi kazanımlar yerine ekonomik veriler ve uzun vadeli değerlendirmeler temelinde alınmasını sağlamak amacıyla siyasi etkiden bağımsız olarak faaliyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Trump’ın faiz oranları üzerinde başkanlık kontrolü çağrısı bu ilkeye meydan okuyor ve merkez bankacılığına yönelik siyasi müdahalelerin felaket sonuçlara yol açtığı bir dönemi hatırlatıyor.

Dikkat çekici bir tarihsel paralellik ise 1970’lerde Başkan Richard Nixon’ın Fed’e faiz oranlarını düşük tutması yönünde baskı yapması ve durgun ekonomik büyüme ile yüksek enflasyonun bir araya gelmesiyle oluşan durgun enflasyon olarak bilinen ekonomik olgunun ortaya çıkmasına neden olmasıdır.

Daha yakın bir zamanda, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ülkesinin Merkez Bankası üzerinde benzer bir nüfuz kullanması, enflasyonun artması ve para biriminin değer kaybetmesi gibi ciddi ekonomik istikrarsızlıklara yol açtı.

Trump’ın Fed yetkililerinden “daha iyi içgüdülere” sahip olduğu konusundaki ısrarı sadece retorik bir gösteriş değil.

Bu durum, ekonomik gerçeklerden ziyade seçim döngülerinin kararları etkileyebileceği siyasallaşmış bir merkez bankasına doğru potansiyel bir kaymaya işaret ediyor.

Böyle bir hamle, Fed’in güvenilirliğini zedeleyebilir ve ekonomik beklentileri yönlendirmek için merkez bankasının bağımsız yargısına güvenen finans piyasalarını istikrarsızlaştırabilir.

Siyasallaştırılmış bir Fed’in ekonomik etkileri

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Başkanın faiz oranı kararlarını kontrol etmesine izin verilmesi, ABD sermaye piyasaları için derin sonuçlar doğurabilir.

Para politikasının siyasi kaprislere tabi olması durumunda yatırımcılar Fed’in enflasyonu ve ekonomik büyümeyi yönetme becerisine olan güvenini kaybedebilir ve bu da piyasalarda oynaklığın artmasına yol açabilir.

Para politikasının politik bir araç olarak kullanıldığı algısı, ABD dolarının küresel arenada itibar kaybına da yol açabilir.

Yabancı yatırımcılar ve hükümetler ABD finansal sisteminin istikrarını sorgulayabilir, bu da potansiyel olarak ABD varlıklarına olan talebi azaltabilir ve ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Uygulamada, siyasallaşmış bir Fed, faiz oranlarının iktidar partisinin seçim çıkarlarına hizmet edecek şekilde manipüle edilmesine yol açabilir.

Örneğin, seçim zamanına yakın bir zamanda faiz oranlarının artırılması politik açıdan zararlı olabilir ve ekonomik koşullar bir artışı gerektirse bile Fed’in faiz oranlarını yapay olarak düşük tutması yönünde baskı yaratabilir.

Bu senaryo ekonomik dengesizlikleri daha da derinleştirebilir ve uzun vadeli istikrarsızlığa katkıda bulunabilir.

Benzer bir dinamik, hükümetlerin siyasi nüfuzlarını korumak için yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarını kontrol ettiği birçok gelişmekte olan ekonomide de gözlemleniyor.

Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası örgütlerin bu çarpıklıkları düzeltmek için sık sık müdahalede bulunması gerekmekte ve bu da ekonomik krizlere yol açabilmektedir.

Merkez bankası bağımsızlığının gerekliliği

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Merkez Bankası’nın bağımsızlığı modern ekonomi politikasının temel taşlarından biridir ve merkez bankası siyasi etkiden uzak bir şekilde faaliyet göstermelidir.

Trump’ın Fed’in faiz oranları konusundaki tutumuna yönelik eleştirileri bazılarına mantıklı gelebilir ancak başkana para politikasını belirleme yetkisi verilmesi tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.

ABD ekonomisinin bütünlüğü, Fed’in siyasi değerlendirmelere değil, nesnel ekonomik analizlere dayalı kararlar alabilme yeteneğine bağlıdır.

Fed’in siyasallaştırılması bazılarına kısa vadeli kazançlar sağlayabilir, ancak sonuçta ABD ekonomisinin istikrarını ve refahını baltalayacaktır.

Sonuç olarak, Trump’ın mevcut faiz oranı ortamına ilişkin endişeleri geçerli olabilir; ancak başkana Fed’in para politikası üzerinde kontrol sağlama önerisi risklerle doludur.

Böyle bir hamle muhtemelen merkez bankasının bağımsızlığını aşındıracak, finans piyasalarını istikrarsızlaştıracak ve ABD ekonomisini uzun vadeli istikrarsızlığa doğru sürükleyecektir.

ABD ekonomisinin sürekli güçlü ve istikrarlı kalmasını sağlamak için Fed’in siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız bir kurum olarak kalması gerekiyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.