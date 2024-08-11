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ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri görülürken, son dönemdeki istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla yatırımcılar istikrarlı fırsatlar arıyor.

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Goldman Sachs ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti David Kostin’e göre, dayanıklı hisse senetlerine odaklanmak hayati önem taşıyabilir.

İşte düşüş dönemlerinde bile iyi performans gösterme potansiyeliyle öne çıkan üç hisse senedi:

F5 Inc (NASDAQ:FFIV)

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F5 hissesi şu anda yılbaşından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye göre yaklaşık %6,0 düşüşte.

Goldman Sachs’tan Kostin, yakın zamanda yayınladığı bir raporda, son dönemdeki zayıflığın, yavaşlayan bir ekonomide daha iyi performans gösterebilecek bu istikrarlı büyüme şirketinde pozisyon oluşturma fırsatı yarattığını belirtti.

F5 Inc.’in 10 yıllık FAVÖK büyüme değişkenliği, 16 yüzde puanı ile, yazının yazıldığı tarihte benzerlerine kıyasla daha yüksek uçta yer alıyor.

Bulut güvenliği şirketinin hisseleri, 2024’ün ikinci yarısı için harika bir seçim olabilir; zira şirket yönetimi, Temmuz ayı sonlarında dördüncü mali çeyrek için beklenenden daha iyi bir rehberlik yayınlarken yapay zeka rüzgarlarına atıfta bulundu.

Domino’s Pizza Inc (NYSE:DPZ)

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Goldman Sachs stratejisti David Kostin de Domino’s Pizza’nın yavaşlayan ekonomide istikrarlı büyüme sunmasını bekliyor.

Michigan merkezli pizza restoran zincirinin 10 yıllık EBITDA büyüme değişkenliği yazı yazılırken yüzde 7 olarak belirlendi. DPZ’nin cari mali yılında gelirini yüzde 7, EPS’sini ise daha da yüksek bir yüzde 10 oranında artırması konusunda fikir birliği var.

Geçtiğimiz ay Mad Money sunucusu Jim Cramer ile konuşan Domino’s CEO’su Russell Weiner, siparişlerdeki artışı açıklarken “değerin hiç bu kadar yüksek olmadığını” söyledi. CEO Weiner ayrıca o dönemde şirketinin ABD işindeki gücün devam edeceğini öngördü.

Domino’s hissesi şu anda %1,38 oranında temettü getirisi sağlıyor; bu da onu portföyünüzde bulundurmanız için bir başka iyi neden.

Zoetis Inc (NYSE: ZTS)

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Yatırım şirketi, ABD’de yaşanabilecek olası ekonomik yavaşlamaya karşı pozisyon almak için Zoetis hissesi sahibi olunmasını öneriyor.

Evcil hayvan ilaçları ve aşıları üreten şirket, Ağustos ayının başlarında ikinci mali çeyreğine ilişkin gelir tahminlerinin üzerinde performans göstermiş ve aynı metriğe ilişkin tam yıllık tahminini yaklaşık 50 milyon dolar artırmıştı.

Yine de ZTS, 2024’ün başına kıyasla %5,0’den fazla düşüş gösterdi ve bu da onu yazarlığa yatırım yapmak için daha da cazip hale getiriyor.

New York’ta listelenen firma, son bildirilen çeyrekte hem evcil hayvan hem de çiftlik hayvanı işlerinde “etkileyici küresel operasyonel büyüme” gördü.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.