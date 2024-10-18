Çin Merkez Bankası borsayı canlandırmak için 112 milyar dolarlık plan başlattı

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Çin Merkez Bankası, cuma günü borsaya 800 milyar yuan (112,38 milyar dolar) kadar para enjekte etmeyi amaçlayan iki yeni finansman planını duyurdu.

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Çin Halk Bankası’nın (PBOC) başlattığı bu girişimler, ülkenin sermaye piyasalarının “istikrarlı gelişimini” teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Yeni araçlarla piyasa istikrarının artırılması

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İlk olarak eylül ayı sonlarında önerilen yeni başlatılan takas ve yeniden borç verme planları, Çin’in finans piyasalarını istikrara kavuşturma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası.

Ülkenin borsa piyasalarında son dönemde görülen yükseliş trendi, yatırımcıların hükümetin teşvik önlemlerine ilişkin iyimserliğinin ihtiyata dönüşmesiyle ivme kaybetmeye başladı.

Buna rağmen, endeks CSI300 endeksi Cuma günü pozitif bir toparlanma kaydetti ve sabah seansını %0,8 yukarıda kapattı.

500 milyar yuan değerindeki takas planı, aracı kurumların, fon yöneticilerinin ve sigortacıların, varlıkları teminat olarak kullanarak hisse senedi satın alarak merkez bankasından likiditeye erişmelerine olanak tanıyor.

Çin Merkez Bankası’na göre, katılım için 20 şirketin onay aldığı ve ilk başvuruların 200 milyar yuanı aştığı belirtiliyor.

Xinhua Financial, “Takas planı piyasa dengeleyicisi olacak” açıklamasında bulunarak, hisse senetleri aşırı satıldığında araca olan talebin artacağını, ancak piyasalar toparlandıkça bu araca olan ilginin azalacağını belirtti.

Ayrıca bu imkân, kurumların piyasa düşüşleri sırasında hisse senetlerini zararına satma zorunluluğu olmadan likidite sağlamalarına da olanak sağlıyor.

Tahviller, hisse senedi ETF’leri ve CSI300 bileşenlerindeki varlıklar gibi uygun varlıklar, hazine tahvilleri ve merkez bankası bonoları gibi daha likit varlıklarla takas edilebilir.

Yeniden borç verme planı hisse geri alımlarını destekliyor

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Çin Merkez Bankası ayrıca, finans kuruluşlarının halka açık şirketler veya bunların büyük hissedarları tarafından yapılan hisse senedi satın alımlarını finanse etmek için merkez bankasından borç alabilmelerine olanak tanıyan 300 milyar yuanlık bir yeniden borç verme planı başlattı.

Yıllık faiz oranı yüzde 1,75 olarak belirlenen krediye, politika bankaları ve ticari bankalar da dahil olmak üzere 21 kurum, her çeyreğin başında başvuruda bulunabiliyor.

Halka açık şirketler ve hissedarları, hisse geri alım ve satımı için bankalardan yüzde 2,25’e varan faiz oranlarıyla borçlanabilecek.

Bu düzenleme, Çin’in borsada banka kredilerine uyguladığı olağan kısıtlamaların bir istisnası.

Çin’in finans düzenleyicileri, ekonomiyi ve sermaye piyasalarını desteklemek için bu genişletici politikaların hızla uygulanması çağrısında bulundu.