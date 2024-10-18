Çin’in 3. çeyrek GSYİH büyümesi beklentileri aştı ancak zorluklar devam ediyor

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Çin ekonomisi, Reuters anketine katılan ekonomistlerin tahmin ettiği yüzde 4,5’lik büyüme oranının biraz üzerinde, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,6 büyüdü.

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Ancak büyüme, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki devam eden zorlukları yansıtarak, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 4,7’lik artışın biraz altında kaldı.

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Çin’in GSYİH’si çeyrek bazında, bir önceki çeyrekteki %0,7’den, üçüncü çeyrekte %0,9 arttı.

Ekonomik belirsizliğe rağmen olumlu sinyaller

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Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, ulusal ekonominin Eylül ayında “olumlu büyüme sinyalleri gösterdiğini” belirterek iyimserliğini dile getirdi.

Perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi diğer ekonomik göstergeler de beklentileri aşarak, Çin’in son ekonomik sıkıntıların ardından toparlanma yolunda olabileceğine işaret etti.

Pekin, yıllık “yaklaşık %5” büyüme hedefini tutturmak için giderek artan bir baskı altında. The Economist Intelligence Unit’in kıdemli ekonomisti Tianchen Xu’ya göre,

Gerçek GSYH’nin ilk üç çeyrekte %4,8 büyümesiyle, dördüncü çeyrekte ek teşviklerle %5’lik tam yıllık hedef artık ulaşılabilir hale geldi.

Teşvik tedbirleri ve emlak sektörü zorlukları

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Çinli yetkililer, ekonomik büyümeyi canlandırmak için son birkaç ayda çok sayıda teşvik önlemi uygulamaya koydu.

Eylül ayında merkez bankası rezerv gerekliliği oranını 50 baz puan düşürerek bankaların daha fazla kredi vermesine ve ekonomiye likidite enjekte etmesine olanak sağladı. Ancak düşük tüketici güveni ve zorlanan emlak piyasası büyümeyi etkilemeye devam ediyor.

Hafta sonu Maliye Bakanı Lan Fo’an, merkezi hükümetin borcu artırma ve mali açığı genişletme imkanına sahip olduğunu belirtti ancak paketin büyüklüğüne ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Konut ve Gayrimenkul Bakanlığı, son dönemde yaptığı bir açıklamayla, tamamlanmamış gayrimenkul projelerini desteklemeyi amaçlayan “beyaz liste” programını genişlettiğini duyurdu.

Bakanlık, bu gelişmelere paralel olarak banka kredilerinin artırılmasını hızlandırmayı ve yıl sonuna kadar 4 trilyon yuana (561,8 milyar dolar) ulaşmayı hedefliyor.

Uzmanlar ihtiyatlı bir iyimserlik içinde kalmaya devam ediyor

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Çin’in devam eden ekonomik zorluklarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini vurgulayan Xu, şunları kaydetti:

Çin ekonomisi, bazılarının öne sürdüğü gibi tedavi edilemez değil. Hükümetin büyümeyi destekleme taahhüdü iyimserlik için sebep sunuyor.

Analistler, dördüncü çeyrekte koordineli bir teşvik hamlesiyle Çin’in yıllık büyüme hedefini tutturma ve ekonomik görünümünü istikrara kavuşturma konusunda iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Ancak zayıf tüketici talebi ve emlak piyasasında daha fazla reforma ihtiyaç duyulması gibi yapısal sorunlar önümüzdeki aylarda engeller yaratabilir.

Ekonomistler, Pekin’in aşırı borç birikiminden kaçınırken teşvik önlemlerini dengelemeye devam etmesi gerektiği konusunda uyarıyor; bu, mevcut ekonomik ortam göz önüne alındığında hassas bir görev.