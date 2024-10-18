Manappuram Finance hisseleri neden düştü?

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Manappuram Finance hisseleri, Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) yan kuruluşu Asirvad Microfinance’a kredi dağıtımlarını durdurma talimatı vermesinin ardından 17 Ekim’de sert bir düşüş yaşayarak sabah işlemlerinde %15’e kadar düşerek 150,73 rupiye geriledi.

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Merkez bankasının Asirvad ve diğer üç bankacılık dışı finansal şirkete yönelik sert müdahalesi, kredi fiyatlandırma politikalarına ilişkin önemli denetim endişelerini gerekçe gösterdi.

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Manappuram Finance’in hisseleri Cuma günü saat 10:10 itibarıyla 149,70 rupiden işlem görüyordu.

RBI, Asirvad Mikrofinans’taki kredileri durdurdu, satış dalgasına yol açtı

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Hindistan Merkez Bankası (RBI), Asirvad Mikrofinans, Arohan Finansal Hizmetler, DMI Finans ve Navi Finserv şirketlerine karşı harekete geçerek kredi yaptırımlarını ve ödemelerini durdurmalarını emretti.

Hindistan Merkez Bankası’na göre bu firmalar düzenleyici yönergeleri ihlal eden aşırı fiyatlandırma uygulamalarına başvurdu.

Düşük gelirli kadınlara küçük krediler sağlayan Manappuram Finance’in önemli bir kolu olan Asirvad Mikrofinans, 2024 mali yılında ana şirketin toplam gelirinin %27’sini oluşturdu.

RBI’ın duyurusunun ardından Manappuram Finance hisseleri hızla satış dalgasına girdi; analistler şirketin olası kazanç etkisi ve sermaye enjeksiyonu ihtiyaçları konusunda endişelerini dile getirdiler.

Aracı kurumlar hisse senedine ilişkin karışık görüşlerle yanıt veriyor

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Uluslararası aracı kurum Jefferies, Manappuram’ın notunu, azalan kazançlar ve Asirvad’ın sermaye artırma ihtiyacı ihtimalini gerekçe göstererek ‘tut’ seviyesine düşürdü.

Şirket, Asirvad’ın net değerinin kötüleşmesi ve bunun Manappuram’ın mali istikrarı üzerinde baskı yaratması durumunda ana şirketin sermaye desteğiyle devreye girmesi gerekebileceği konusunda uyardı.

Bank of America, ‘satın al’ çağrısını yineledi ancak hedef fiyatını hisse başına 240 ₹’den 220 ₹’ye düşürdü ve Asirvad’daki yavaş büyümeyi yansıtmak için kazanç tahminlerini %3-6 oranında aşağı yönlü ayarladı.

Aracı kurum, “Hisse senedi son üç ayda zaten %25 oranında değer kaybetti ve bu durum büyüme zayıflığının büyük ölçüde nedeni oldu” dedi ve altın finansmanının parlak bir nokta olmaya devam ettiğini ekledi.

Morgan Stanley daha temkinli bir duruş sergileyerek Manappuram’ı ‘eşit ağırlığa’ düşürdü ve 2026-27 mali yılı için kazanç tahminini %30 oranında düşürdü.

Aracı kurum, yatırımcı güvenini korumak için daha yavaş kredi büyümesi, daha sıkı kredi uygulamaları ve artırılmış karşılıkların hisse senedindeki herhangi bir toparlanmayı geciktirebileceği risklerine dikkat çekti.

JP Morgan ayrıca Manappuram’ın tahvillerine ilişkin görünümünü revize ederek, RBI’ın müdahalesinin şirketin borçlanma maliyetlerini ve fon erişimini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

CRISIL, Asirvad Mikrofinans için uzun vadeli ‘AA-/Durağan’ notunu koruyor, ancak analistler daha fazla düzenleyici incelemenin not indirimlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Manappuram tekrarlanan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya

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Manappuram Finance’in merkez bankası tarafından baskı altına alınması ilk kez olmuyor.

Mayıs ayında Hindistan Merkez Bankası (RBI), hem Manappuram hem de onun rakibi Muthoot Finance için nakit kredi dağıtımını sınırlayan bir tavsiye kararı yayınladı ve bu şirketlere Gelir Vergisi Kanunu’nun nakit dağıtımlara ilişkin 20.000 ₹ sınırına uymaları talimatını verdi.

Hindistan Merkez Bankası, Eylül ayında, rehinli altın süs eşyalarına karşı verilen kredilerde usulsüzlükler tespit ettikten sonra altın finansörlerine kredi verme uygulamalarını gözden geçirmeleri talimatını vermişti.

Analistler, söz konusu düzenleyici tedbirlerin altın finans sektöründeki büyüme ve karlılığı olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

Asirvad Mikrofinans düzeltici eylem sözü verdi

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RBI’ın talimatına yanıt olarak Asirvad Mikrofinans, “RBI tarafından sağlanan geri bildirimleri önemsiyoruz ve yönetim kurulumuzu bilgilendirmek için derhal adımlar attık.

Dile getirilen kaygıların giderilmesi ve gerekli düzeltici tedbirlerin alınması amacıyla bir toplantı düzenlenmiştir.”

RBI’ın bu hamlesi operasyonel istikrar konusunda endişelere yol açarken, aracı kurumlar Manappuram Finance’in uzun vadeli görünümü konusunda bölünmüş durumda.

Altın finansmanı işinin direnç göstermesiyle birlikte, bazı analistler mevcut değerlemelerin bir satın alma fırsatı sunabileceğine inanıyor. Ancak, yatırımcı hissiyatı kırılgan olmaya devam ediyor ve devam eden düzenleyici belirsizlikler arasında hisse senedinin toparlanması zaman alabilir.