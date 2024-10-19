Bitcoin 68 bin doları geri kazandıkça WBIT, ENA ve MOG çift haneli haftalık kazanımlar kaydetti

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Bitcoin, Haziran ayının sonundan bu yana ilk kez 68 bin doları aştıktan sonra 3 aylık zirvesine yaklaşıyor ve bu yükselişin başlıca nedeni ABD başkan adaylarının kripto paralara karşı daha destekleyici bir duruş sergilemesi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Altcoin piyasası da amiral gemisi kripto para ile birlikte yükselişe geçti ve ilk 99 token’ın çoğu haftayı kârla kapattı.

Advertisement

Haftanın en çok kazandıran hisseleri WBIT, ENA ve Mog oldu; her biri son yedi günde %30’un üzerinde değer kazandı.

Bitcoin’in yükselişi, bu haftanın başlarında Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönme ihtimalinin artmasıyla birlikte piyasa güvenini artırdı.

Kripto paraları açıkça destekleyen eski başkan, ABD’yi küresel bir kripto merkezi haline getirme sözü verdi ve bu durum, Cumhuriyetçilerin zaferini sektör için bir zafer olarak gören ve Bitcoin’in fiyatı için de iyimser olan kripto topluluğunun büyük bir kesimine enerji verdi.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in kripto dostu düzenlemeleri destekleme ve yenilikçi teknolojiler için net bir çerçeve sağlama sözü vermesi, bu alanda iki partili destek için umut vadediyor ve yükseliş momentumunu daha da güçlendiriyor.

Harris’in kampanyası kripto paralar konusunda Trump kadar açık sözlü olmasa da birçok kişi Demokratların kripto paralara ısınmaya başladığına inanıyor.

Ancak BlackRock CEO’su Larry Fink ve girişim şirketi Paradigm’de Hükümet İşleri Başkan Yardımcısı Alexander Grieve gibi bazı kripto para piyasası savunucuları, kimin kazanacağından bağımsız olarak ABD’de kripto paranın geleceğinin olumlu olduğunu belirtti.

ABD seçimlerinin şu anda piyasa rallisini yönlendirmesiyle birlikte, Federal Rezerv’in Eylül ayındaki faiz indirimi ve artan kurumsal ilgi ve balina aktivitesi gibi diğer faktörler de Bitcoin’in Ekim ayındaki rallisini sürdürmesine yardımcı oldu.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçen hafta 32’ye kıyasla 73’teydi, bu da yatırımcıların çok daha iyimser hissettiğini ve risk almaya istekli olduğunu gösteriyor. Ancak artan açgözlülük seviyeleri aynı zamanda olası bir geri çekilme olasılığını da artırıyor.

X üzerindeki bazı analistlere göre BTC, boğaların fethetmesi gereken 68.500 dolar civarında önemli bir seviyenin yakınında işlem görüyordu.

Analistler, bu bölgedeki ivmenin güçlü kalması durumunda bu rallinin devam etmesini ve BTC’nin yakın zamanda yeni bir rekor kırması ihtimalini bekliyor.

Yazının yazıldığı sırada BTC, Mart ortasında kaydedilen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece %6’nın biraz üzerinde aşağıdaydı.

Sahte yatırımcı Rekt Capital, yakın zamanda Bitcoin’de bir çıkışın geciktiğini vurgulayarak, önceki Halving döngüleriyle paralellikler çizdi.

Bitcoin’in 2020’de Halving’ten 163 gün sonra, 2016 döngüsünden ise 154 gün sonra çıkış yaptığını kaydetti.

Bitcoin bu kez 187 gündür yeniden toparlanma evresinde bulunuyor ve bu da eğer tarih tekerrür ederse yakın zamanda bir rallinin ufukta olabileceğini gösteriyor.

Genellikle daha uzun bir yeniden birikim aşaması, potansiyel fiyat hareketi için daha güçlü bir temel olduğunu gösterir ve bu da önceki döngülere kıyasla daha güçlü bir kırılmaya yol açabilir.

Genel olarak, hafta boyunca Bitcoin için yükseliş yönlü fiyat tahminlerinde eksiklik yaşanmadı; son tahmin, fiyatın altı haneye doğru ilerlediğini iddia eden Bitwise CIO’su Matt Hougan’dan geldi.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 68.500 dolarlık destek seviyesini yeniden test ediyordu ve son 24 saatte %2,15’lik ve hafta genelinde %10,3’lük bir artış gösterdi.

Bu arada altcoin piyasasında en çok kazandıranlar şunlar oldu:

BeyazBIT Parası

Copy link to section

WhiteBIT Coin (WBT), son 7 günde en büyük kazancı elde ederek %49 artışla 17,58 dolardan işlem gördü; piyasa değeri ise 18 Ekim’de 2,54 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu durum, CoinGecko verilerine göre piyasa değeri bakımından önde gelen 100 kripto para birimi arasında kripto parayı en çok kazanan kripto para konumuna taşıdı.

Kaynak: CoinMarketCap

WBT’nin yükselişi, 11 Ekim’de 7,85 milyon dolar olan işlem hacminin, yazının yazıldığı sırada 11 milyon doların üzerine çıkmasıyla aynı zamana denk geldi.

WBT, Avrupa merkezli kripto borsası WhiteBIT’in yerel tokenidir. Son zamanlarda WhiteBIT, Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS) kapsamında Seviye 1 sertifikasına ulaştı.

Platformun dolandırıcılık önleme ve veri güvenliği protokolleri konusunda en iyi uygulamalara uyduğunu doğrulayan bu sertifika, WBT’nin fiyat artışının arkasındaki temel katalizör oldu.

Athena

Copy link to section

Ethena (ENA) son 7 günde %30,2 oranında yükseldi, 0,42 dolardan işlem gördü ve yazı yazılırken piyasa değeri 1,16 milyar dolardı.

Kaynak: CoinMarketCap

ENA’nın son dönemdeki fiyat artışının arkasındaki temel katalizörlerden biri Ethena ekosisteminin sürekli genişlemesidir.

Ethena Labs, yakın zamanda USDe stablecoin’i tarafından desteklenen merkezi olmayan bir borsa olan Ethereal’i rezerv yönetim sistemine entegre etmeye yönelik önemli bir teklifi onayladı.

Bu entegrasyonun, ENA token’larının Ethena ekosistemi içindeki likiditesini ve kullanışlılığını artırarak, hem kullanıcılar hem de yatırımcılar nezdinde cazibesini artırması bekleniyor.

Ayrıca Ethena’nın geliştiricileri, geçen hafta rezerv fonundan tokenleştirilmiş varlıklara 46 milyon dolar ayırma planlarını açıkladılar ve bu sayede finansal stratejilerine daha fazla çeşitlendirme katmayı hedefliyorlar.

Mog Madeni Para

Copy link to section

Haftanın üçüncü en büyük kazananı ve Ethereum’da barındırılan bir meme coin olan Mog Coin (MOG), son 7 günde %27,2 değer kazandı ve basın saati itibarıyla 0,0000021 dolardan el değiştirdi.

Kaynak: CoinMarketCap

Ayrıca altcoin’in piyasa değeri 821,6 milyon dolar seviyesinde yer alırken, günlük işlem hacmi ise 34,9 milyon dolar civarında seyrederken, bu hacmin büyük çoğunluğu Gate.io’da, ardından Bybit ve Uniswap V2’de yoğunlaştı.

CoinMarketcap’ten alınan verilere göre, meme coin’e yönelik topluluk hissiyatı oldukça olumluydu ve birçoğu fiyatında daha fazla artış öngörüyordu.

Ayrıca birçok X kullanıcısı bu meme coin’i pazarlıyor, ona ilk ‘kültür coin’i diyor ve kısa vadede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini öngörüyor.