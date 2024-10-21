CSI 300 dalgalanıyor, Hang Seng piyasa değişimleri arasında düşüyor, altın ise rekor seviyeye ulaşıyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Küresel piyasalar pazartesi günü jeopolitik riskler ve ekonomik politika değişikliklerinin bir karışımını yaşarken, önemli endeksler farklı performanslar gösterdi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Çin’in CSI 300 Endeksi kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı, Hong Kong’daki Hang Seng Endeksi %0,6 düştü ve S&P 500 vadeli işlemleri üst üste altı haftalık kazancın ardından hafifçe yükseldi.

Advertisement

Öte yandan altın, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle artan talebi yansıtarak ons başına 2.730 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için kredi faiz oranlarını düşürdü

Copy link to section

Çin Merkez Bankası, büyümeyi canlandırmak ve konut sektörünü istikrara kavuşturmak amacıyla kredi verme ölçütlerinde kesintilere gitti.

Bir yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35’ten yüzde 3,10’a düşürülürken, konut kredilerini etkileyen beş yıllık faiz oranı yüzde 3,85’ten yüzde 3,60’a düşürüldü.

Faiz oranlarındaki ayarlamalar Politbüro’nun agresif parasal genişlemeye yönelik direktifiyle uyumlu.

Standard Chartered Plc. Çin Makro Stratejisi Başkanı Beckly Liu, “Çin Merkez Bankası’nın kararı, ekonomik desteğe odaklanmasını güçlendiriyor” dedi.

“Bu aynı zamanda emlak piyasasındaki zorlukların çözümüne yönelik bir kararlılığın da göstergesi.”

Offshore yuan, bu önlemlerin etkisine ilişkin ihtiyatlı iyimserliği yansıtarak dolar karşısında 7,11 seviyesinde sabit kaldı.

Altın, Orta Doğu gerginliği ve ABD seçim belirsizliği arasında yükseliyor

Copy link to section

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle ons başına 2.730 dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Yatırımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ikametgahı yakınlarında bir drone patlaması yaşandığına dair haberlere yanıt vererek, İsrail ile İran arasında çatışma korkularını artırdı.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, piyasalar potansiyel olarak değişken bir sonuca hazırlanıyor. Finans analistleri, yeni bir yönetim altında politikadaki değişikliklerin küresel piyasaları etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Jones Lang LaSalle Inc. baş ekonomisti Bruce Pang, “Seçimleri çevreleyen belirsizlik, altını jeopolitik ve ekonomik risklere karşı cazip bir korunma aracı haline getiriyor” dedi.

Tesla ve Boeing’in kazançları piyasa dinamiklerine katkıda bulunuyor

Copy link to section

ABD’deki kazanç raporları piyasalardaki oynaklığı artırıyor; Tesla ve Boeing’in çeyrek sonuçlarını 23 Ekim’de açıklaması bekleniyor.

Tesla’nın yakın zamanda duyurduğu Cybercab projesi üretim hedefleri konusunda soruları gündeme getirirken, Boeing ise işçi anlaşmazlıkları ve üretim gecikmeleri nedeniyle zorluklarla karşı karşıya.

Boeing çalışanları, dört yıl boyunca yüzde 35’lik maaş artışı içeren yeni sözleşmeyi 23 Ekim’de oylayacak.

Yatırımcılar, şirketin üretim takvimini ve mali sağlığını etkileyebileceği için sonucu yakından takip ediyor.

Küresel toplantılar ve ekonomik veriler odakta

Copy link to section

Bu hafta ayrıca Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları da dahil olmak üzere önemli uluslararası toplantılar da yer alıyor.

Görüşmelerde, Ukrayna ve Ortadoğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik politikalar ele alınacak.

Bu arada Rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Brezilya, Hindistan ve Çin liderlerinin katılacağı BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak.

Piyasa katılımcıları ayrıca Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek ekonomik verileri de yakından takip edecek.

Bitcoin 70.000 dolara yaklaşırken kripto para birimi sağlam duruyor

Copy link to section

Bitcoin, 68.784 dolar civarında sabit kalarak, Haziran ayında ulaştığı 70.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Kripto para birimlerine olan talebin artması, dijital varlıklara bağlı ABD borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin artmasıyla aynı zamana denk geliyor. Ethereum da %0,8 artışla 2.733 dolara ulaştı.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik ortamında piyasa görünümü

Copy link to section

Jeopolitik riskler, ekonomik politika değişiklikleri ve şirket kazanç raporlarının birleşimi yatırımcılar için zorlu bir manzara sunuyor.

Çin’in kredi faiz oranlarını düşürme çabaları, büyümeyi teşvik etme yeteneğinin önemli bir testi olacak. Enerji piyasalarının ise dalgalı kalmaya devam etmesi muhtemel.

Ham petrol fiyatları yüzde 0,4 artışla varil başına 69,50 dolara çıktı ve bu durum enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri vurguladı.

Barclays stratejisti Themistoklis Fiotakis, “Siyasi gelişmeler ve piyasa oynaklığı ABD seçimleri öncesinde birincil itici güç olmaya devam edecek” dedi.