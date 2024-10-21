Çin, ekonomiyi canlandırmak ve konut piyasasını istikrara kavuşturmak için kredi faiz oranlarını düşürdü

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Çin, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve sıkıntılı konut piyasasını çözmek amacıyla referans kredi faiz oranlarını düşürdü.

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Bir yıllık LPR oranı yüzde 3,35’ten yüzde 3,10’a, beş yıllık LPR oranı ise yüzde 3,85’ten yüzde 3,60’a düşürüldü.

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Bu adımlar, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) Eylül ayı sonlarında uygulamaya koyduğu bir dizi parasal genişleme tedbirinin ardından geldi.

Bu son indirim, her iki kredi faiz oranında da 20 baz puanlık daha küçük bir indirim öngören ekonomistlerin beklentilerini aştı.

Bunun yerine, 20 ila 25 baz puan arasında değişen kesintilerin boyutu, PBOC Başkanı Pan Gongsheng’in daha önceki açıklamalarıyla örtüşüyor ve parasal genişlemeye yönelik daha agresif bir yaklaşımı öneriyor.

Borçlanma ve piyasa istikrarını hedeflemek

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LPR, büyük Çin bankalarından oluşan bir konsorsiyum tarafından belirleniyor ve kredilerin fiyatlandırılmasında önemli bir referans noktası işlevi görüyor.

Yeni ve mevcut kredilerin çoğu bir yıllık LPR’ye bağlıyken, beş yıllık oran ipotek maliyetlerinin ve diğer uzun vadeli kredi fiyatlandırmasının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

İndirimler, faiz oranlarını düşürerek ve likiditeyi artırarak haneleri ve işletmeleri daha fazla borçlanmaya teşvik etmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olarak geliyor.

Bu önlemlerin amacı kredilendirmeyi artırmak, emlak piyasasındaki düşüşü durdurmak ve nihayetinde ekonomik ivmeyi yeniden sağlamaktır.

Standard Chartered Plc’de Çin makro strateji başkanı Beckly Liu, “Daha büyük kesintiler, PBOC’nin daha hızlı parasal genişlemeye olan bağlılığını teyit ediyor ve Politbüro’nun son dönemde daha güçlü faiz indirimleri için yaptığı baskıyı yansıtıyor” dedi.

Yuan ve tahvil piyasaları istikrarla tepki veriyor

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Açıklamanın ardından offshore yuan dolar karşısında 7,12 seviyesinde sabit kaldı.

Bu arada, Çin’in 30 yıllık devlet tahvili getirisi düşük işlem hacimleri arasında %2,3’te sabit kaldı. Piyasanın sakin tepkisi, faiz indirimlerinin büyük ölçüde beklendiğini gösteriyor.

Çin’in üst düzey politikacıları daha önce, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan emlak piyasasının canlandırılmasının önemini vurgulamışlardı.

Eylül ayında yapılan Politbüro toplantısında yetkililer, faiz oranlarında önemli indirimler yapılacağına ve gayrimenkul sektöründe daha fazla bozulmayı önleyecek tedbirler alınacağına söz verdiler.

Jones Lang LaSalle Inc.’in Büyük Çin Başekonomisti Bruce Pang, beklenenden büyük kesintilerin hükümetin konut piyasasını istikrara kavuşturma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Daha fazla gevşetme önlemi muhtemel

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Çin Merkez Bankası (PBOC), ek parasal genişlemenin ufukta olabileceğini belirtti.

Vali Pan Gongsheng, banka kredi kapasitesini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranında (RRR) 25 ila 50 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceği sinyalini verdi.

Bu yıl faiz oranlarında daha fazla indirim beklenmese de analistler, beklenmedik ekonomik şokların ortaya çıkması halinde PBOC’nin daha agresif davranabileceğine inanıyor.

Çin’in en büyük kamu kredi kuruluşları da geçen hafta mevduat faiz oranlarını düşürdü. Bu hamle, düşük kredi oranlarının banka kâr marjları üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlıyor.

Çin ekonomisi için dönüm noktası

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Son faiz indirimleri, Çin’in zorlu bir ekonomik manzarada yol alma çabasında bir başka adımı işaret ediyor. Emlak piyasası ters rüzgarlarla karşı karşıya kalırken ve tüketici güveni kırılganlığını korurken, hükümet bu önlemlerin borçlanmayı ve harcamayı canlandıracağını umuyor.

Çin Merkez Bankası’nın attığı adımların finans piyasalarında istikrarı sağlamayı amaçladığı belirtilirken, ekonomistler bu adımların etkililiğinin tüketici ve yatırımcı güvenine bağlı olacağı uyarısında bulunuyor.

Merkez bankasının elindeki ek politika araçlarıyla, daha fazla gevşemeyi uzun vadeli finansal istikrarla dengelemesi gerekebilir.