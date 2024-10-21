Elon Musk, XRP konusunda tarafsızlığını koruyor, kripto paranın ‘bireysel özgürlüğe yardımcı olduğunu’ teyit ediyor

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SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, Pensilvanya’daki siyasi mitinginde çeşitli konuları ele aldı.

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ABD’deki kripto para düzenlemeleri ve XRP Ledger’ın finans kuruluşları tarafından benimsenme potansiyeli hakkındaki görüşü sorulduğunda Musk, XRP konusunda tarafsız kalırken genel kripto para piyasasına desteğini vurguladı.

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Tesla milyarderi, “Kripto, doğası gereği bireysel özgürlüğe yardımcı oluyor” vurgusunda bulundu.

Bu arada dijital varlıklar alanı da iyimserliği yansıtarak fiyat grafiklerini yeşile boyarken, altcoin’ler yükselişe öncülük etti.

XRP hafta sonu yükselişini sürdürerek, son bir günde %3’lük artışın ardından 0,5517 dolardan el değiştirdi.

Elon Musk’ın XRP’ye ilişkin duruşu

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Elon Musk, Pensilvanya turunda Donald Trump’a desteğini sürdürdü.

Seçim yaklaştıkça eski başkana yönelik destek de büyük olmaya devam ediyor ( Polymarket’e göre ).

Bu arada, bir kişi SEC’in mevcut Biden rejimi altında dijital token’lar konusundaki duruşunu ve finans kuruluşlarının (gelecekte) XRP Ledger’ı dahil edip etmeyeceğini sorguladı. Elon Musk, Ripple’ın token’ı konusunda tarafsız bir görünüm sürdürdü.

Bu arada, kripto para piyasasına yönelik olumlu duruşu gözle görülür bir iyimserliği tetikledi.

ABD SEC, son yıllarda XRP’ye saldırdı ve onu bir güvenlik tokeni olarak adlandırdı. Yargıç, havale parasının belirlenen yasaları ihlal etmediğine karar verirken, kurum Ekim ayının başlarında karara itiraz etti.

Çağrıda, birçok kripto para savunucusu, SEC’in kripto para düzenlemesine yönelik yaklaşımını eleştirirken, birçoğu Trump’ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması durumunda büyük değişiklikler beklediklerini söyledi.

Elon Musk, Senatör Warren’ın yerine XRP yanlısı avukat Deaton’ın geçmesini destekliyor

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Tesla CEO’su, Senatör Elizabeth Warren’ın yerine XRP yanlısı avukat John Deaton’ın getirilmesine desteğini teyit etti. Deaton, Gary Gensler ile birlikte “Amerika’daki kripto endüstrisini öldürmek” için çalışıyor.

Source – X

Musk, borsasının SEC tarafından dava edilmesinden bu yana SEC’ye saldıran ve hatta düzenleyiciyi mahkemeye davet eden Coinbase CEO’su ve kurucu ortağı Brian Armstrong’a cevap verdi.

Bu arada Musk’ın “Evet” yanıtı Armstrong’un görüşleriyle örtüşüyor ve Massachusetts Senatosu’nda yapılacak oylamada Elizabeth Warren’ın yerine Deaton’ın geçmesini destekliyor.

Ayrıca, gelen bu güçlü yanıt, Warren’ın kripto karşıtı duruşunun ABD’deki finansal özgürlüğe zarar vermeye devam edeceğine olan güvenini ortaya koydu.

XRP’nin mevcut fiyat hareketi

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Altcoin, son bir günde yaklaşık %3’lük bir artışın ardından 0,5517 dolardan işlem gördü. XRP yükseliş sinyalleri veriyor ve günlük işlem hacmindeki %90’lık artış, fiyat artışlarının devam edeceğine dair iyimserliği gösteriyor.

Source – Coinmarketcap

Yaklaşan seçimler öncesinde kriptoya daha önce olduğundan daha fazla bağlı kalan büyük topluluk desteği, XRP’nin geniş tabanlı bir kripto boğa koşusu ortasında SEC tarafından tetiklenen herhangi bir düşüş eğilimini absorbe etmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, düzenleyici yıllar içinde güvenilirliğini kaybetti. Bu nedenle, Ripple’ın altcoini, yaklaşan boğa koşusunda diğer en iyi dijital varlıklar gibi sonunda toparlanabilir.