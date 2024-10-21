Endonezya, kripto borsalarının yeni lisanslama kurallarına uyması için son tarihi uzattı

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Endonezya Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Ajansı (Bappebti), bir basın bülteninde , kripto para borsalarının yeni lisanslama gerekliliklerine uymaları için son tarihin Kasım 2024’ün son haftasına kadar uzatıldığını duyurdu.

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Bu uzantı, halihazırda Potansiyel Kripto Varlık Fiziksel Yatırımcıları olarak listelenen borsalar için geçerlidir.

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Bu adım, kripto endüstrisi için daha sağlam bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan 2024 tarihli ve 9 sayılı yeni revize edilmiş Bappebti Yönetmeliği kapsamında atıldı.

Bu kapsamda borsaların yerel yönetimlerle ortaklıklar kurması ve KYT (Bilinçli İşlem) protokollerini uygulaması, kurumların ise yeni işlem fırsatları elde etmesi gerekiyor.

2024 tarihli 9 Numaralı Yönetmelik kripto borsalarını nasıl etkiliyor?

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Bappebti’nin 2024 tarihli 9 Numaralı Yönetmelik adlı yeni tasarısı, Endonezya’nın kripto para piyasasına yönelik düzenleyici ortamı modernize etmeyi amaçlıyor.

Kripto para borsalarının İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Nüfus Genel Müdürlüğü ile ortaklık yapması gerekiyor.

Bununla birlikte, Know Your Transaction (KYT) standartlarına uymaları gerekir. Bu kurallara uyum, borsaların Fiziksel Kripto Varlık Tüccarları lisansı alması için gereklidir.

Bu standartları karşılayamayan borsaların lisans başvurularının iptal edilmesi riski bulunuyor.

Bappebti, 2024 tarihli 9 Numaralı Yönetmelik ile dijital varlıklarla işlem yapmaya uygun kuruluşların kapsamını genişletti.

Daha önce sadece bireysel yatırımcılara odaklanan piyasa, güncellenen düzenlemelerle artık tüzel ve ticari kuruluşları da potansiyel katılımcılar arasına dahil ediyor.

Bu değişimin, Endonezya kripto para piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcı çekmesi, büyüme ve piyasa genişlemesi için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Daha geniş kapsamlı bir katılım, Endonezya’nın kurumsal kripto ticareti için önemli bir bölgesel merkez haline gelmesine yardımcı olabilir.

Son tarih uzatma

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Uzatma, INDODAX gibi borsalara güncellenen düzenleyici gereklilikleri karşılamak için ek süre sağlıyor. INDODAX şu anda Fiziksel Kripto Varlık Tüccarları lisansını güvence altına almak için Bappebti’den onay almayı hedefleyerek doğrulama sürecinde.

Şirket yeni standartlara uyum sağlıyor ve revize edilen düzenlemelere uymaya odaklanmaya devam ediyor.

Diğer borsalar gibi INDODAX da Endonezya’nın gelişen kripto para piyasasında faaliyetlerine devam edebilmek için yönergeleri karşıladığından emin olmalı.

Bappebti’nin revize düzenlemelerinin temel bileşenlerinden biri, borsaların Ulusal Kripto Varlık Vadeli İşlemler Borsası’nda listelenmesi ve Kripto Varlık Takas Merkezi’nin üyesi olması gerekliliğidir. Bu adımlar, sektör içinde şeffaflığı ve uyumluluğu sürdürmek için hayati öneme sahiptir.

Yeni çerçeve, yatırımcıların Endonezya piyasasına olan güvenini artırmaya yardımcı olabilecek kripto ticareti için güvenli ve düzenlenmiş bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Bappebti’nin güncellenen düzenlemeleri, özellikle 2024 tarihli 9 Numaralı Düzenleme, kripto piyasasının dinamik ihtiyaçlarını karşılayabilen güçlü ve uyarlanabilir bir ekosistem oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Kurum, Endonezya’nın hızlı tempolu küresel kripto endüstrisinde rekabetçi kalmasını sağlamak için mevcut kuralları Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Yasası ile uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleyici yapı, yenilikçiliği yatırımcı korumasıyla dengelemeyi ve Endonezya’yı kripto düzenlemesinde bölgesel bir lider olarak konumlandırmayı amaçlıyor.