Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Goldman Sachs’tan David Kostin, S&P 500’ün son on yılda sağlıklı getiriler sağladığını ancak yatırım ortamının 2034 yılına kadar önemli ölçüde farklı olacağı konusunda uyarıyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bankanın ABD hisse senedi strateji şefi, geniş piyasa endeksinin önümüzdeki on yılda yıllık %3,0’dan fazla getiri sağlamasını beklemiyor.

Advertisement

Karşılaştırıldığında, 2013-2023 yılları arasında ortalama %13 civarında getiri sağladı.

Kostin, uzun vadeli ılımlı görüşünün arkasında mantıksız ilk değerlemeler ve alışılmadık yoğunlaşma olduğunu belirtti.

S&P 500 endeksi bu yılın başına kıyasla şu anda yaklaşık %25 artış gösterdi ancak bunun büyük bir kısmı sadece “Muhteşem Yedili”ye atfediliyor.

Kostin, S&P 500’ün tahvillerden daha düşük performans göstermesini bekliyor

Copy link to section

Enflasyonun %2,0 hedefine dönmesi, ekonominin yeterince güçlü kalması ve Fed’in Kasım ayında faiz oranlarını daha da düşürmeyi planlamasıyla yatırımcılar S&P 500’e olan güvenlerini koruyorlar.

Ancak David Kostin’e göre Google ve Nvidia gibi şirketler, kıyaslama endeksinin uzun süre daha yukarı çıkmasını sağlayabilir.

Müşterilerine yakın zamanda yayınladığı bir araştırma notunda, “Tarihsel analizlerimiz, herhangi bir firmanın uzun vadede yüksek satış büyümesi ve kar marjı seviyelerini korumasının son derece zor olduğunu gösteriyor” dedi.

Tarihsel olarak, S&P 500 yıllık getiriler açısından tahvilleri rahatlıkla geride bırakıyor. Ancak bankanın ABD hisse senedi stratejisi şefi artık önümüzdeki on yıl içinde 10 yıllık Hazine’nin performansının altında kalma olasılığının %72 olduğunu düşünüyor.

Piyasa uzmanımız Crispus Nyaga da aşırı alım pozisyonundaki SPX’in önümüzdeki aylarda tersine döneceğini öngörüyor.

Goldman Sachs’ın S&P 500 konusunda ılımlı olmasının başka nedenleri neler?

Copy link to section

David Kostin, yüksek ilk değerlemeler nedeniyle önümüzdeki on yıl boyunca sağlıklı getiri elde etmek için S&P 500 endeksine yatırım yapmanın yeterli olmayacağını düşünüyor.

Hisse senedi değerlemelerinin şu anki yüksek seviyesi, 10 yıllık ileriye dönük getiri tahminimizin tarihsel dağılımın alt ucunda yer almasının temel nedenidir.

Goldman Sachs, değerleme için CAPE’yi veya döngüsel olarak ayarlanmış fiyat/kazanç oranını kullanır ve daha yüksek ilk değerlemenin genellikle daha düşük gelecekteki getiriye yol açması nedeniyle ılımlı kalmaya devam eder.

Bu metrik şu anda 38 kez ile yüzde 97’lik dilimde yer alıyor.

Kostin, en kötü senaryoda geniş piyasa endeksinin yıllık bazda negatif %1,0 getiri sağlayacağını öngörüyor.

Ancak önümüzdeki on yılda S&P 500’den ortalamanın altında getiri bekleyen tek kişi o değil.

JPMorgan ayrıca yakın zamanda yayınladığı bir araştırma notunda şirketin yüksek değerleme ve muazzam mali harcamalara işaret ederek önümüzdeki on yıl için endeks üzerinden yıllık getiri oranının yaklaşık %6,0 olacağını öngördü.

Yatırım şirketi, kalıcı enflasyonun da çarpanları düşürebileceğini sözlerine ekledi.