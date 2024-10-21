İngiltere’nin L&G’si, blockchain tabanlı piyasa fonlarıyla kriptoya girmeyi düşünüyor

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Londra merkezli emeklilik ve yatırım yönetimi devi Legal & General (L&G), büyüyen blockchain tabanlı tokenizasyon pazarındaki fırsatları araştırıyor.

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1,5 trilyon dolar değerinde varlığı yöneten firma, verimliliği artırmak ve yatırım tekliflerini genişletmek için blockchain teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor.

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Tokenizasyon, ABD Hazine destekli para piyasası fonları gibi geleneksel varlıkların bir blok zincirinde token olarak temsil edilmesini sağlar.

Bu hamle, BlackRock, Franklin Templeton, State Street ve Abrdn gibi önemli oyuncuların bu alana girmeye başlamasıyla birlikte daha geniş bir eğilimin parçası.

Tokenizasyon nedir?

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Tokenizasyon, geleneksel varlıkların blok zincirinde alınıp satılabilen dijital tokenlere dönüştürülmesi anlamına gelir.

Bu süreç, mülkiyetin daha kolay transferini, daha fazla şeffaflığı ve potansiyel olarak daha düşük işlem maliyetlerini mümkün kılar. BlackRock, BUIDL fonunu Ethereum blok zincirinde başlattığında bu teknolojiye olan ilgi arttı.

Franklin Templeton ve State Street gibi diğer varlık yöneticileri de bu yolu izleyerek fonlarının tokenleştirilmiş versiyonlarını sundular.

Legal & General’ın bu pazara girmesi, blockchain’in geleneksel finansı yeniden şekillendirmedeki rolünü daha da sağlamlaştırabilir.

L&G, blockchain tabanlı çözümleri değerlendiriyor

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L&G, Legal & General Investment Management Liquidity fonları için tokenleştirilmiş formatları tanıtmanın yollarını değerlendiriyor.

Bu girişimin amacı, yatırım çözümlerini daha verimli ve daha düşük maliyetle sunmak için blockchain’in avantajlarından yararlanmaktır.

L&G, stratejisinin bir parçası olarak dijital platformlar aracılığıyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak bu çözümlere daha geniş bir erişim sağlamayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım, finansal ürünleri dijitalleştirme, daha erişilebilir ve ölçeklenebilir hale getirme yönündeki sektör çapındaki çabalarla örtüşüyor.

L&G’nin blockchain teknolojisiyle ilişkisi 2019 yılına dayanıyor. O yıl, şirket sigorta işini kolaylaştırmak için Amazon Web Services’in yönetilen blockchain sistemini kullanma planlarını duyurdu.

L&G, özellikle toplu emeklilik işlemlerini yönetmek ve kaydetmek için blok zincirini kullanarak yenilikçi çözümler keşfetme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Bu erken benimseme, firmanın teknolojik gelişmelere uyum sağlama konusundaki hazırlığını yansıtan, blok zinciri tabanlı tokenleştirmenin mevcut keşfinin temelini oluşturdu.

Tokenizasyon yatırım fırsatlarını yeniden şekillendirebilir

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Tokenizasyon, yatırım ürünlerine erişimi demokratikleştirmenin ve engelleri azaltmanın bir yolu olarak görülüyor.

Varlıkların tokenlere dönüştürülmesiyle yatırımcılar, geleneksel maliyetler ve karmaşıklıklar olmadan çeşitlendirilmiş portföylere daha kolay erişim sağlıyor.

Legal & General’in tokenizasyona geçişi, likidite fonlarını daha geniş bir yatırımcı yelpazesine daha erişilebilir hale getirebilir ve hem perakende hem de kurumsal piyasalardan ilgi çekme potansiyeline sahip.

Tokenizasyon alanındaki rekabet arttıkça, L&G’nin stratejik dönüşümü rekabette bir avantaj sağlayabilir.

Yönetimi altındaki varlık değeri 1,5 trilyon dolar olan Legal & General’ın tokenizasyona girişi, sektörde önemli bir değişimin sinyali olabilir.

Şirketin bu hamlesi, özellikle finans sektörünün daha verimli, dijital çözümler benimsemeye çalıştığı bir dönemde, diğer varlık yöneticilerini de benzer stratejileri keşfetmeye teşvik edebilir.

Blockchain geleneksel finans alanında ivme kazanmaya devam ederken, L&G’nin katılımı tokenleştirilmiş yatırım ürünlerinin benimsenmesini hızlandırabilir ve piyasa katılımcıları için yeni fırsatlar yaratabilir.