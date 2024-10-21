JPMorgan, artan ekonomik güvenin etkisiyle Güney Afrika’daki halka arzlarda artış öngörüyor

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Written on Oct 21, 2024
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  • Business-friendly coalition boosts investment, stock market up 20%.
  • Major IPOs, including Pick n Pay’s Boxer unit and Anglo American spinoffs, are expected.
  • JPMorgan predicts South Africa’s economy will grow by 1% in 2024 and by 1.4% in 2025.

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Güney Afrika, ülkenin ekonomik görünümünün yıllardır süren durgun büyümenin ardından iyileşmesiyle birlikte, 2025 yılı gibi erken bir tarihte başlaması planlanan bir dizi halka arz ve kaynak geliştirme faaliyetine hazırlanıyor.

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JPMorgan Chase & Co.’ya göre, Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) Mayıs ayındaki seçimlerde parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından iş dostu bir koalisyon hükümetinin kurulmasıyla yatırımcı iyimserliği arttı.

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Siyasi manzaradaki bu değişim, yatırımcı güveninin yeniden canlanmasına yol açtı; çokuluslu şirketler sermaye akıttı, Güney Afrika randı ve tahvillerinde yükseliş yaşandı ve endeks hisse senedi endeksi Haziran ayından bu yana dolar bazında %20’nin üzerinde değer kazandı.

Bloomberg’in haberine göre Johannesburg’daki JPMorgan’ın yönetici müdürü Edward Bell şunları kaydetti:

Birincil faaliyetin artmasını bekleriz. Hisse senedi piyasası performansı ve değerlemeleri daha uygun seviyelere döndükçe, teşvik ve hisse senedi ihraç etme veya bir işletmeyi halka arz etme yeteneği uygulanabilir bir seçenek haline gelir.

Johannesburg Borsası önemli listelemelere hazırlanıyor

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Olumlu havanın ortasında Johannesburg Borsası (JSE) halihazırda birkaç önemli halka arza hazırlanıyor.

Pick n Pay Stores Ltd.’nin Boxer biriminin yıl sonundan önce halka açılması bekleniyor ve yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Benzer şekilde Anglo American Plc’nin de piyasa tarafından büyük ilgiyle beklenen platin ve elmas işlerini devretmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Bu yaklaşan listelemelere ek olarak, Coca-Cola’nın 2025 yılında 8 milyar dolarlık bir değerlemeyi hedeflemesi beklenen Afrika şişeleme işletmesinin potansiyel halka arzı konusunda da artan spekülasyonlar var.

JSE ayrıca Afrika veya Sahra Altı Afrika ile bağlantıları olan şirketlerden daha fazla iç ve ikincil listeleme çekerek bölgede daha fazla büyüme fırsatı sunmak için çalışıyor.

Yatırımcı güveni Güney Afrika’ya geri döndü

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Yabancı yatırımcıların bu yıl net 5,5 milyar dolar değerinde Güney Afrika hissesi satmasına rağmen, özellikle bankacılık sektöründeki yerel hisse senetleri güçlü kazançlar elde etti.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. ve Capitec Bank Holdings Ltd. hisseleri Haziran ayından bu yana %25’in üzerinde artış göstererek Güney Afrika ekonomisine olan güvenin yenilendiğini gösterdi.

JPMorgan, Güney Afrika ekonomisinin, yıllarca ortalama GSYİH büyümesinin %1’in altında kalmasının ardından 2024’te %1, 2025’te ise %1,4 büyüyeceğini öngörüyor.

Bell ayrıca, yatırımcıların bölgeden daha yüksek getiri ve istikrar beklemesiyle Sahra Altı borçlanma talebinin arttığını vurguladı.

Bell, “Gelişmekte olan piyasa borç yatırımcıları, iyi getiri sağladığı ve bölgenin şu anda daha istikrarlı bir ekonomik görünüme sahip olması nedeniyle Sahra Altı Afrika’ya yatırım yapmayı tercih ediyor” diye ekledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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