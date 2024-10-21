Litecoin (LTC) kurucusu spot ETF onayı konusunda iyimser

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Litecoin, varlık yönetimi platformu Canary Capital’in Litecoin borsa yatırım fonu için borsaya kote olmak için başvuruda bulunmasının ardından geçen hafta büyük bir destek aldı.

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Litecoin kurucusu Charlie Lee, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Litecoin ETF’si için yeşil ışık yakacağına inandığını söylüyor. Lee, LTC kripto para birimine ilişkin son iyimser görüşünü Fox Business’a yaptığı yorumlarda paylaştı.

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“Canary Capital’in Litecoin ETF başvurusunu görmek beni heyecanlandırıyor. Litecoin’e yönelik çok sayıda kurumsal talep gördüğümüzü kesinlikle görüyoruz.

Bu, Grayscale Litecoin Trust’ın günlük büyümesinden ve NAV’ın iki katından fazla bir fiyattan açıkça anlaşılıyor. Litecoin’in Bitcoin’e çok benzeyen bir emtia olduğu göz önüne alındığında, Litecoin ETF’sinin çok yakında onaylanmasını umuyorum” dedi Litecoin kurucusu.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, Lee’nin açıklamalarını 21 Ekim’de X’te yaptığı bir paylaşımla paylaştı.

Kanarya Sermaye Litecoin ETF’si

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Charlie Lee’nin yorumları, Valkyrie’nin eski kurucu ortağı Steven McClurg tarafından kurulan Canary Capital Group’un 15 Ekim’de Canary Litecoin ETF’si için Form S-1’isunmasından birkaç gün sonra geldi. Bu, bir LTC ETF’si için yapılan ilk başvuruydu.

Daha önce Canary, XRP’ye sabitlenmiş bir ETF için başvuruda bulundu. Bu, üç büyük coin için spot ETF’ler için onay hedefleyen birkaç başvuru olduğu anlamına geliyor.

SEC, yalnızca Bitcoin ve Ethereum için spot kripto ETF’lerini onayladı.

Ancak XRP ve Solana için de başvurular mevcut, bunların sonuncusu da farklı bir kripto para birimi için Canary Capital’in LTC başvurusu.

Ocak ayında ABD’de 11 spot BTC ETF’lerinin faaliyete geçmesini sağlayan onaylardan önce, düzenleyici kurum süreci durdurmuş ve birçok başvuruyu reddetmişti.

Bununla birlikte, Mayıs ayında SEC’nin onayının ardından Temmuz ayında piyasalarda canlıya alınan spot Ethereum ETF’leri için onaylar açıldı.

Ancak topluluk ek ETF’lere onay verilmesi konusunda iyimser olsa da uzmanlar, SEC’in bu tür başvuruları ele alış biçimi göz önüne alındığında bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin pek olası olmadığını söylüyor.

Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump kazanırsa yönetimde bir değişiklik olması durumunda muhtemelen farklı bir düzenleme yaklaşımı ortaya çıkacak ve hızlı onay şansı artacaktır.

Litecoin fiyat görünümü

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Litecoin’in fiyatı geçen hafta ETF başvurusu haberinin piyasaya ulaşmasıyla sıçradı. 66 dolara yakın işlem gören LTC, 72 doların üzerine çıktı. Bitcoin fiyatı hafta sonu piyasayı yukarılara taşıyarak yükseliş momentumunu sürdürdü ve Litecoin 20 Ekim’de 76 dolara yakın zirvelere ulaştı.

Santiment, geçen hafta Litcoin fiyatının yükselmesine neden olan diğer faktörlerin zincir üstü işlemler ve perakende ilgisi olduğunu açıkladı.

Piyasadaki son geri çekilme, altcoinin yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %4,7 düşüşle 71 dolar civarında işlem görmesine neden oldu.

Lee, Aralık 2017’de tüm Litecoin varlıklarını sattığını açıkladığında kripto dünyasını şoke etmişti.

O zamanlar, Litecoin fiyatı boğa piyasası ortasında 360 doların üzerine çıkmıştı. Madeni paranın mevcut değeri, Mayıs 2021’de ulaşılan 410 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %82 uzakta.