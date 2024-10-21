Norveç Bankası DNB, İsveçli yatırım bankası Carnegie’yi 1,14 milyar dolara satın alacak

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Norveç’in en büyük bankası DNB (DNB.OL), İsveçli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie’yi 12 milyar İsveç kronu (1,14 milyar dolar) karşılığında satın almaya hazırlanıyor.

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Özel sermaye şirketi Altor ve azınlık paydaşlarla mutabık kalınan tamamı nakit işlemin, düzenleyici onayların beklenmesiyle 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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Anlaşma, DNB’nin İskandinavya bölgesindeki etki alanını genişletme ve ücret bazlı gelirini artırma stratejisinin bir parçası olup, bankanın değişen piyasa dinamikleri ortasında gelir akışlarını çeşitlendirme ve artırma çabalarıyla uyumludur.

DNB, Carnegie satın alımında işten çıkarmaları değil gelir artışını hedefliyor

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DNB, satın almanın maliyet sinerjisinden ziyade öncelikle gelir artışına yol açmasını öngörüyor.

Bankanın Mali İşler Direktörü Ida Lerner, her iki firmanın birleşik kapasitelerinden yararlanmaya odaklandıklarını vurguladı.

DNB, anlaşmanın artan verimlilik ve güçlenen müşteri portföyü sayesinde %15’in üzerinde yatırım getirisi sağlamasını bekliyor.

Diğer bazı son bankacılık birleşmelerinden farklı olarak, bu satın almada işten çıkarmalara yönelik planlar yer almıyor. Bu da DNB’nin operasyonlarında uzmanlık ve sürekliliği korumaya verdiği önemi gösteriyor.

İskandinav bankacılık sektöründe yenilenen birleşme ve satın alma faaliyetleri görülüyor

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Bu satın alma, İskandinavya bankacılık sektöründe birleşme ve satın almaların ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşti.

DNB’nin Carnegie’yi satın alması, Nordea’nın Danske Bank’ın Norveç operasyonlarını satın alması ve Handelsbanken’in Finlandiya işletmesini 1,3 milyar avroya satması gibi diğer bölgesel hamlelerin ardından geldi.

Avrupa bankaları değişen ekonomik koşullar ve düşen faiz oranlarıyla mücadele ederken, DNB gibi anlaşmalar genişletilmiş müşteri hizmetleri ve daha geniş bir coğrafi ayak izi aracılığıyla büyümeyi güvence altına almayı hedefliyor.

DNB, Carnegie entegrasyonundan %15 sermaye getirisi bekliyor

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436 milyar kronluk varlığı yöneten Carnegie’yi entegre ederek DNB, daha rekabetçi bir İskandinav bankacılık platformu yaratmayı planlıyor. Satın almanın DNB’nin müşterilerine sunduğu hizmeti geliştirmesi ve yeni gelir fırsatlarının kilidini açarak bankayı sürdürülebilir büyümeye hazırlaması bekleniyor.

DNB’nin işlemdeki mali danışmanları arasında DNB Markets ve Morgan Stanley yer alırken, Carnegie’ye ise Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank ve Lenner & Partners danışmanlık yapıyor.

850 kişilik güçlü iş gücüne sahip Carnegie’nin satın alınması, DNB tarafından değerli uzmanlığı entegre etme ve hizmet yeteneklerini güçlendirme fırsatı olarak görülüyor. Banka, iki kuruluş arasındaki kültürel uyumu ve bilgi paylaşımı potansiyelini vurgulayarak bu satın almanın stratejik doğasını vurguladı.

İskandinav finans piyasası değişim geçirirken DNB, Carnegie’nin güçlü piyasa konumundan yararlanarak hizmet tekliflerini ve müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Carnegie’nin satın alınması, bankaların gelir akışlarını çeşitlendirmek için giderek daha fazla birleşme ve satın almalara yöneldiği Avrupa’daki daha geniş eğilimlerle örtüşüyor.

BNP Paribas ve UniCredit gibi devler kendi pazarlarında benzer hamleler yaparken, DNB’nin maliyet kısıntısından ziyade gelir sinerjilerine odaklanması yaklaşımını farklı kılıyor.

DNB’nin üç aylık kazançlarını bildirmeye hazırlandığı şu dönemde, satın almanın şirketin önümüzdeki yıllara yönelik görünüm ve stratejisini şekillendirmede önemli bir faktör olması bekleniyor.