Ripple’ın kurucu ortağı, Kamala Harris’in kampanyasını desteklemek için 10 milyon dolar değerinde XRP bağışladı

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Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kampanyasına bir kripto para bağışında daha bulundu.

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Larsen, 21 Ekim’de X’e giderek Demokrat başkan adayının kampanyasına 10 milyon dolar değerinde XRP kripto para birimi bağışladığına dair haberleri doğruladı.

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Son katkı, Ripple’ın kurucu ortağı ve başkanının Ağustos ayında Future Forward USA adlı siyasi eylem komitesine yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın ardından geldi.

Larsen, Harris’in kripto paralar için iyi olacağına inanıyor.

Larsen, X’te “Demokratların kripto dahil teknoloji inovasyonuna yeni bir yaklaşım benimsemesinin zamanı geldi. Kamala Harris’in Amerikan teknolojisinin dünyaya hakim olmasını sağlayacağına inanıyorum, bu yüzden onu desteklemek için 10 milyon dolar XRP bağışlıyorum” yazdı.

Harris’in kampanyası Eylül ayında 100 milyon dolar topladı

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Pazartesi günkü raporlar, Future Forward USA’nın Eylül ayında 100 milyon dolar topladığını ve Larsen’ın Kamala Harris PAC’ye büyük paralar harcayanlar arasında olduğunu belirtiyor. Bağış yapacak diğer kişiler arasında milyarder Dustin Moskovitz’den 10 milyon dolar, kar amacı gütmeyen Evidence for Impact’ten 9 milyon dolar ve Illinois valisi JB Pritzker’den 5 milyon dolar bulunuyor.

Larsen’in PAC’ye yaptığı bağış çok büyük olsa da, Harris’in kampanyasına yaptığı tek katkı bu değil. Eylül ayında Demokrat Parti adayını alenen destekledi. Ancak CNBC’nin bir haberine göre Larsen, seçim döngüsündeki ilk katkısını Harris için yaptı.

Şubat ayında Larsen, kişisel bağış miktarı olan 6.600 dolara ulaşarak maksimum katkıyı yapmıştı; bu katkı, Başkan Joe Biden’ın Harris’i desteklemesinden yaklaşık beş ay önce gerçekleşmişti.

Federal Seçim Komisyonu’ndan gelen belgelerde ayrıca Ripple yöneticisinin Harris Eylem Fonu’na 100 bin dolar katkıda bulunduğu görülüyor.

Forbes’a göre, 64 yaşındaki Larsen’in net serveti şu anda yaklaşık 3,1 milyar dolar. Servetin çoğu kripto para birimi XRP’de ve Ripple’da.

Ripple’ın SEC ile mücadelesi

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Larsen, Harris’in seçim kampanyasına büyük katkıda bulunmuş olsa da (oylama artık iki haftadan biraz fazla bir süre uzaklıkta), kripto topluluğunun geniş kesimi Demokrat adayı benimsemedi.

Bunun başlıca nedeni, Biden/Harris yönetiminin kripto para endüstrisi için yarattığı düşmanca ortamdı.

Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun son dört yıldır benimsediği yaptırım yoluyla düzenleme yaklaşımı oldu.

Henüz sonuçlanmamış davalardan biri de Ripple ile SEC arasındaki davadır.

Komisyon, Aralık 2020’de Ripple ve yöneticileri Chris Larsen ve Brad Garlinghouse’a dava açtı.

Davanın temelinde XRP’nin bir menkul kıymet olduğu ve Ripple ile yöneticilerinin menkul kıymet ihlallerinde bulunduğu iddiası yer alıyordu.

Temmuz 2023’te bir yargıç, XRP’nin menkul kıymet olmadığına karar verdi ve Ripple, menkul kıymetler düzenleyicisiyle 125 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti.

SEC ayrıca Ekim 2023’te Larsen ve Ripple CEO’su Garlinghouse’a karşı açtığı davayı düşürdü.

Ancak SEC, mahkemenin XRP satışlarına ilişkin kararına itiraz etti. Ripple ise karşı itirazda bulundu.