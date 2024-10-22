Avrupa’da otomobil satışları iki yılın ardından ilk kez düşüşe geçti; elektrikli araç satışları bir miktar rahatlama sağladı

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Avrupa’da otomobil satışları Eylül ayında düşüş yaşadı ve bölge ekonomisinin durgun kalması ve tüketicilerin harcamalarını kısmasıyla iki yıldan uzun bir süredir ilk kez üst üste aylık düşüş yaşandı

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kayıtlı yeni araç sayısı yüzde 4,2 azalarak 1,12 milyona geriledi.

Advertisement

Elektrikli araç (EV) satışlarındaki artışa rağmen, içten yanmalı motorlu modellerdeki düşüş ve zayıf tüketici harcamaları düşüşe katkıda bulundu.

Ekonomik zorluklar otomobil üreticilerini etkiliyor

Copy link to section

Avrupalı otomobil üreticileri, artan faiz oranlarının da etkisiyle durgunlaşan ekonomide satışlarını artırmakta zorlanıyor.

Fiat ve Peugeot’un ana şirketi Stellantis NV, bölge genelindeki satışlarında %26’lık düşüşle en çok etkilenenler arasında yer aldı.

İngiltere ve İspanya gibi pazarlarda satışlarda hafif artışlar görülürken, Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerde düşüşler yaşandı ve bu durum bölgenin genel performansını aşağı çekti.

Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve sıkılaşan mali koşullar, otomobil üreticilerinin alıcı çekmesini zorlaştırdı.

Bloomberg’e konuşan bir sektör analisti, “Yüksek faiz oranları tüketicilerin alım gücünü etkiliyor” dedi ve bu eğilimin önümüzdeki çeyrekte de devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Elektrikli araç satışları bir miktar rahatlama sağlıyor

Copy link to section

Otomobil üreticileri açısından olumlu bir gelişme ise özellikle İngiltere’de Eylül ayında teslimatların %24 arttığı elektrikli araç satışlarındaki toparlanma oldu.

Otomobil üreticileri, hükümetin sıfır emisyonlu araçlara ilişkin zorunluluklarına uymak için elektrikli araç tekliflerinde büyük indirimler yapıyor.

Hükümetin elektrikli araç alıcılarına yönelik yeni teşvikleri görüştüğü Almanya’da elektrikli otomobil satışları %8,7 arttı.

Buna rağmen Avrupa’da yılbaşından bu yana EV satışları hala %2,6 oranında düşüşte.

Sektörün görünümü belirsizliğini korurken, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik planlanan yüzde 45’e varan tarifelerin önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ve Çin, bu tarifelere alternatif bulmak için müzakere ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da vergilere karşı çıkıyor.

Otomobil üreticileri stratejilerini ayarlıyor

Copy link to section

Tüketiciler elektrikli araçların yüksek maliyetlerinden endişe duymaya devam ederken, Avrupalı otomobil üreticileri daha uygun fiyatlı modellere yöneliyor.

Renault yakın zamanda 25.000 avroluk (27.053 dolar) R5’i tanıttı, Stellantis ise 23.300 avroluk Citroën ë-C3 şehir otomobilini tanıttı.

Tüm bu çabalara rağmen Volkswagen AG, azalan talep nedeniyle Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı düşünürken, Porsche AG ve Mercedes-Benz ise EV hedeflerini geri çekti.

Elektrikli araç sektöründeki düşüş, Volkswagen, Stellantis ve Renault gibi üreticiler için endişe yaratıyor. Bu üreticiler, yakında yürürlüğe girmesi beklenen daha sıkı Avrupa filo emisyon standartlarını karşılayamazlarsa 15 milyar avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.