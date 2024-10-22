Dogecoin, DOGE sahiplerinin %80’inin karlı seviyelere ulaşmasıyla perakende yatırımcıları cezbediyor

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Dogecoin (DOGE), artan karlılığın ortasında, bireysel yatırımcılardan bile sağlam bahisler çekerek kripto para piyasasında heyecan yaratıyor.

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Coinglass verileri, yatırımcılar arasında iyimserliği doğruluyor, pozitif Uzun/Kısa oranı yükseliş bahislerini gösteriyor. Bu, Dogecoin’in gelecekteki fiyat hareketlerine olan güveni vurguluyor.

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Ayrıca, Dogecoin’in performansı büyük ölçekli yatırımcıların dikkatini çekti. En son Whale Alert verileri, bir yatırımcının Robinhood’dan yaklaşık 21.654.369$ değerinde 155.119.671 DOGE varlığı biriktirdiğini gösteriyor.

İşlem, Elon Musk’ın etkisinin Dogecoin’in son sıçramasını tetiklediği geçtiğimiz haftaki etkileyici fiyat performansının ardından gerçekleşti.

Altcoin, yedi günlük grafikte %25 değer kazandı.

Yatırımcının artan kârlılık nedeniyle altcoine yönelmesi dikkat çekti.

IntoTheBlock verileri, DOGE sahiplerinin %80’inin cari fiyatlarla kâr elde ettiğini, %3’ünün zarar etme noktasında olduğunu ve %16’sının ise zarar ettiğini gösteriyor.

Altcoin, 7 Temmuz 2024’ten bu yana hiç bu kadar karlılık görmemişti.

Bu gelişme kripto para meraklılarının ve analistlerin dikkatini çekti.

Artan kârlılık, Dogecoin’in kripto para piyasasındaki statüsünü güçlendirmeye devam ediyor ve analistler önümüzdeki seanslarda sağlam fiyat hareketleri bekliyor.

Dogecoin fiyat performansı

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Orijinal kripto para memi son zamanlarda dikkat çekici bir geri dönüş yaptı.

DOGE, geçen haftaki %25’lik artışın ardından hafif boğa yorgunluğunu yansıtarak, basın saati itibarıyla 0,1394 dolardan işlem görüyor.

İstikrarlı işlem hacmi, yatırımcıların son kazançtan sonra kar alma veya daha fazla kazanç elde etmek için tutma yönündeki faaliyetlerinin arttığını gösterir.

DOGE’nin mevcut istikrarı, son fiyat artışına yardımcı olan 50, 100 ve 200 Üstel Hareketli Ortalamalar gibi önemli hareketli ortalamaları aşmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu durum, altcoinin olumlu piyasa koşulları altında yükseliş hareketini sürdürebileceğini ve yeni zirvelere ulaşabileceğini gösteriyor.

Ünlü kripto analisti ve yatırımcısı Crow, Dogecoin’in sonunda 1 doları aşacağına inanıyor ve onu meme kripto para birimlerinin Bitcoin’i olarak adlandırıyor.

Artan iyimserlikle DOGE, mevcut yükselişini sürdürebilir.

Yükselen 50 günlük MA, sağlam kısa vadeli momentumu teyit ediyor.

Meme token’ı 0,18 dolara sıçrayabilir; bu da mevcut fiyatlardan %30’luk bir hareket anlamına gelir.

Bu arada meraklılar önümüzdeki iki hafta içerisinde $0.23 ve $0.29’u yakından takip edebilirler.

Bu engellerin aşılması durumunda Dogecoin, mevcut fiyatlardan %165’in üzerinde bir kazançla 0,37 dolarlık zirveye ulaşacak.

Sonuç olarak Dogecoin’in genel performansı iyimserliği yansıtıyor ve perakendeciler ile kurumsal oyuncuların büyük desteğini alıyor.

Mevcut fiyatlardan getiri elde edenlerin yüzde 80’inin sevindiği meme token’ın artan karlılığıyla daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Artan yükseliş momentumuyla DOGE mevcut yükseliş potansiyelini %30 oranında artırarak 0,18 dolara kadar çıkarabilir.

Bu, 0,37 dolara fırlamadan önce 0,23 ve 0,29 dolara giden yolu açacaktır.

Piyasadaki genel görüşler, Musk’ın ABD seçimleri sırasında aldığı destek ve kurumsal ve perakende oyuncuların artan yatırımcı faaliyetleri, DOGE’u önümüzdeki aylarda en çok aranan 1 dolara doğru taşıyabilir.