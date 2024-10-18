Elon Musk

Dogecoin, Elon Musk’ın etkisiyle 20 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaşıyor: DOGE fiyatının bundan sonraki adımı ne olacak?

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Written on Oct 18, 2024
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  • The meme token continues to outperform, up 10% and 25% in the past day and week.
  • Increased speculations following Musk’s “D.O.G.E post contribute to DOGE’s upside stance.
  • Dogecoin remains poised for price surges beyond $1 by 2024-end.

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Orijinal meme kriptosu Dogecoin (DOGE), sektörün tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru büyük rallileri beklemesiyle kripto trendlerine hakim oluyor.

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Altcoin, geçtiğimiz haftaki yüzde 25’in üzerindeki artışını sürdürerek son bir günde yüzde 10’un üzerinde sıçradı.

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Dogecoin’in son birkaç seanstaki etkileyici performansı, piyasa değerini 20 milyar dolara taşıdı ve şu anda 19.769.737.088 dolar seviyesinde.

Source: Coinmarketcap

Elon Musk DOGE’yi daha da yukarı taşıyor

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Bu arada, kazançlı görünümün Elon Musk’ın X paylaşımı etrafındaki iyimserlikle bağlantılı olduğu görülüyor.

Tesla CEO’su, 15 Ekim’de Kaliforniya’nın SpaceX şirketine kısıtlama getirdiği yönündeki bir makaleye “DOGE bunu düzeltecek” diyerek tepki gösterdi.

Elon Musk, Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından bürokrasiyi basitleştirmek için önerilen Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na atıfta bulunurken, Dogecoin topluluğu önemli bir iyimserlikle tepki gösterdi.

Elon Musk , 17 Ekim Perşembe günü düzenlenen belediye toplantısı etkinliğinde Trump’ı destekleyerek ve memecoin’den esinlenen bir devlet kurumunu vurgulayarak spekülasyonlara katkıda bulundu.

Bir katılımcı, SpaceX milyarderinin Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na başkanlık edip etmeyeceğini sordu.

Musk, “Evet, DOGE” diye yanıt verdi ve toplantıda alkış ve tezahüratlar yükseldi.

Musk’ın DOGE’dan bahsetmesi ve Trump’ın kazanması durumunda meme token olarak tanınması, DOGE’un hakim olan yükseliş eğilimine katkıda bulunuyor.

Meme token’ı gelişmeleri yansıtarak 0,1213 dolardan 0,13 dolara ani bir yükselişle %7’lik bir artış gösterdi.

Bu arada Dogecoin, 2013 yılında bir internet fenomeni olarak finans dünyasına katılmasına rağmen büyük bir başarı yakaladı.

DOGE’nin kurucu ortağı Billy Markus, altcoin’in milyar dolarlık bir projeye dönüşmesi karşısında inanamayacağını dile getirdi.

Milyonlarca dolarlık bir projeyi inşa etmenin stratejik karar alma ve dikkatli planlama gerektirdiğini belirten Markus, bunun sadece birkaç saat sürdüğünü söyledi.

Meme varlıklar, yüksek karlılıkları nedeniyle dijital varlık sektöründe popülerlik kazanmış olup, çoğu zaman yerleşik kripto paraları geride bırakmaktadır.

Varlık sınıfı, kripto para sektöründeki yükseliş dönemlerinde iyi performans gösterdi ve yıl sonundan önce beklenen piyasa rallisinde de aynı şeyin yaşanması muhtemel.

Dogecoin fiyat görünümü

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DOGE, sağlam yükselişlerden sonra güçlü bir yükseliş sergiliyor. Geçtiğimiz gün %10’dan fazla kazanarak 0,1352$’a ulaştı ve mevcut ivme daha fazla yükselişe işaret ediyor.

Source: Coinmarketcap

Teknik analiz, Dogecoin’in dün yaşanan yükselişin ardından alçalan ve birleşen trend çizgilerinden oluşan düşen kama oluşumunu kırdığını gösteriyor.

Bu hareket, olası bir %40’lık fiyat artışına kapı araladı ve altcoin’i 0,18928 dolara taşıdı.

Hakim genel piyasa hissiyatı yukarı yönlü yörüngeyi destekliyor. Kripto para meraklıları, ‘gecikmeli’ Uptoth rallisi konusunda iyimserliğini koruyor.

Ayrıca Polymarket’e göre Trump’ın önde olduğu ABD seçimlerinin gergin geçmesi, kripto para piyasasını önümüzdeki ay ve sonrasında güçlü yükselişlere hazırlıyor.

Elon Musk, 2021 yılında bir dizi X paylaşımıyla Dogecoin’i rekor seviyelere taşıdıktan sonra kripto dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Mevcut seçim döneminde atılacak bu tür adımlar DOGE’yi 2024 yılı sonundan önce 1 dolar seviyesine kadar çıkarabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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