HSBC’nin 160 yıl aradan sonra ilk kadın CFO’su: Pam Kaur kimdir?

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HSBC, 160 yıllık tarihinde tarihi bir ilke imza atarak Pam Kaur’u yeni Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atadı.

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Kaur’un atanması, Georges Elhedery’nin bu yılın başlarında CEO olarak göreve gelmesini sağlayan liderlik değişikliğinin ardından gerçekleşti.

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1 Ocak 2025’te görevine başlayacak olan Kaur, HSBC’deki on yılı aşkın deneyimini, geçici CFO olarak görev yapan Jon Bingham’ın yerine getirerek bu göreve geliyor.

Terfisi, bankanın operasyonlarını yeniden yapılandırma ve Asya da dahil olmak üzere önemli pazarlardaki varlığını artırma yönündeki stratejik planlarıyla örtüşüyor.

Banka, operasyonları daha etkin hale getirmek ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla aynı zamanda yapısını da güçlendiriyor.

Pam Kaur kimdir?

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60 yaşındaki Pam Kaur, HSBC’nin CFO’su olarak yeni görevine zengin bir deneyim getiriyor.

2013 yılında İç Denetim Grup Başkanı olarak bankaya katılan Öztürk, daha sonra Risk ve Uyum Sorumlusu olarak görev yaptı.

Kaur’un finans alanındaki uzmanlığı, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB ve Citigroup gibi çok sayıda küresel kuruluşta otuz yılı aşkın bir süreyi kapsıyor.

İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Üyesidir ve Hindistan’daki Panjab Üniversitesi’nden Finans alanında MBA derecesine sahiptir.

Kaur’un kariyer yolculuğu risk yönetimi, denetim ve uyumluluk alanındaki stratejik liderliğiyle belirlendi.

CFO olarak atanması, onu HSBC tarihinde bu pozisyonu üstlenen ilk kadın yaptı ve bu, banka için önemli bir dönüm noktası oldu. HSBC’deki rolüne ek olarak, Kaur, Abrdn plc’de icracı olmayan bir yönetici olarak görev yapıyor ve bu da sektördeki etkisini daha da sergiliyor.

HSBC’nin yeniden yapılanma planı Asya’daki büyümeyi hedefliyor

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HSBC, Kaur’un atanmasının yanı sıra 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek büyük bir yeniden yapılanma planını duyurdu.

Banka, Hong Kong birimi, İngiltere birimi, kurumsal ve kurumsal bankacılık birimi ve uluslararası varlık ve premier bankacılık birimi olmak üzere dört temel birime yeniden yapılandırılacak.

Bu stratejik değişim, HSBC’nin İngiltere ve Hong Kong dışındaki ticari bankacılık faaliyetlerini küresel bankacılık ve piyasalar iş birimiyle birleştirerek verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Yeni yapı, bölgeler arası karar alma süreçlerini kolaylaştırmak ve gereksiz tekrarları azaltmak için tasarlandı.

Bankanın yeniden yapılanması, HSBC’nin daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğü Asya’ya daha geniş bir stratejik odaklanmayı yansıtıyor. HSBC, Kanada, Fransa ve ABD gibi Batı pazarlarındaki varlığını azaltırken Asya’daki operasyonlarını genişletmeye odaklanmasını yoğunlaştırıyor.

Bu hamle, bankanın uzun vadeli büyüme stratejisiyle uyumlu olarak bölgenin ekonomik dinamizminden faydalanmayı amaçlıyor.

HSBC dünya çapında yaklaşık 214.000 kişiyi istihdam ediyor ve iş gücünün önemli bir kısmı Asya’da yoğunlaşıyor.

Bankanın dört bölüm halinde yeniden yapılanma yönündeki stratejik değişimi, operasyonların basitleştirilmesi ve karlılığın artırılmasını amaçlıyor.

Ticari bankacılık ile kurumsal bankacılık faaliyetlerinin konsolidasyonunun operasyonel sinerji yaratması, bankanın maliyetlerini düşürmesine ve verimliliğini artırmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Bu yeniden yapılanma, HSBC’nin Çin ve Güneydoğu Asya gibi önemli pazarlar da dahil olmak üzere Asya’daki konumunu güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası.

HSBC, bu bölgelere öncelik vererek küresel ayak izini dengelemeyi ve düşük büyüme gösteren Batı pazarlarındaki maruziyetini azaltmayı amaçlıyor.

Bu adım aynı zamanda bankanın daha az karlı pazarlardaki faaliyetlerini kademeli olarak azalttığı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ekonomik olumsuzluklara yanıt niteliğinde geldi.

Pam Kaur, HSBC’nin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak

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HSBC’nin CFO’su Pam Kaur, hızla değişen küresel ekonomik ortamda bankanın finansal stratejisini denetlemede önemli bir rol üstlenecek.

Odak noktasının büyük ihtimalle bankanın yeniden yapılanma sürecine rehberlik etmek ve HSBC’nin büyüme ve maliyet yönetimi konusunda dengeli bir yaklaşım sürdürmesini sağlamak olması bekleniyor.

Risk yönetimi alanındaki geçmişi göz önüne alındığında, Kaur, değişen düzenleyici ortamların ve ekonomik belirsizliklerin ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden gelmek için iyi bir konumdadır.

Kaur’un atanması aynı zamanda HSBC’nin en üst düzey liderlik pozisyonlarında çeşitliliğe olan bağlılığının da bir göstergesi.

Bankanın tarihindeki ilk kadın CFO olarak üstlendiği rol, geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu bir sektörde daha fazla kapsayıcılığa doğru atılmış bir adım.