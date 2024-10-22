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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2022’den bu yana tüm finansal tartışmaların odağında olan enflasyona karşı zafer ilan etmesinin ardından S&P 500 endeksi bu sabah yeşil renkte açıldı.

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Ancak finans kuruluşu, önümüzdeki dönemde önemli ekonomik risklerin devam ettiğini öngörüyor.

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Bu sabah yayınlanan raporda, devam eden jeopolitik çatışmaların uzun vadeli büyümeyi olumsuz etkileyebileceği savunuldu.

IMF, küresel manşet enflasyonun bu yıl ortalama %5,8’den 2025 yılı sonuna kadar %3,5’e keskin bir düşüşle düşeceğini öngörüyor.

Enflasyon 2022 yılı sonlarında yıllık bazda %9,4’lük bir oranla zirveye ulaştı.

IMF’nin küresel büyüme tahmini

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IMF, ülkelerin büyük çoğunluğunun enflasyonu başarıyla kontrol altına aldığını ve yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini kabul etti.

Ancak yine de “aşağı yönlü riskler artıyor ve artık görünümü etkiliyor”.

Fon, küresel ekonominin hem bu yıl hem de 2025’te yıllık bazda “istikrarlı ancak yetersiz” %3,2 oranında büyümesini bekliyor.

Ancak yapay zeka yatırımlarının ABD ve Asya’daki gelişmekte olan ekonomilerin gelecekte daha iyi performans göstermesine yardımcı olacağına inanıyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu Salı günü bazı gelişmiş ekonomilere ilişkin beklentilerini düşürdü.

Bunlar arasında, devam eden jeopolitik gerginlikler ve emtia fiyatlarındaki ilgili riskler nedeniyle Avrupa’nın en büyüklerinin yanı sıra diğer bazı gelişmekte olan piyasalar da yer aldı.

IMF ayrıca küresel merkez bankalarını önümüzdeki aylarda işgücü piyasası koşullarını yönetme ve enflasyonu daha da düşürme konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Finansal oynaklık küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilir

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IMF ayrıca Salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda artan finansal oynaklığın küresel büyümeye yönelik potansiyel bir risk olduğunu belirtti.

“Yaz aylarında finans piyasalarında yaşanan oynaklığın geri dönmesi, gizli kırılganlıklar konusunda eski korkuları yeniden canlandırdı.

Bu durum, uygun para politikası duruşu konusunda endişeyi artırdı” dedi.

Piyasalar 5 Ağustos’a kadar geçen üç hafta boyunca ani ve sert satışlar yaşadı, endeks S&P 500’de yaklaşık %10’luk kayıp yaşandı.

Küresel endeksler o zamandan bu yana toparlanırken, Uluslararası Para Fonu, özellikle enflasyonun son aşamasının önümüzdeki aylarda oldukça inatçı olması durumunda, daha fazla türbülans konusunda uyarmaya devam ediyor.

IMF’ye göre, Ortadoğu’da devam eden savaş ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanabilecek artış potansiyeli, faiz oranlarının uzun süredir yüksek seyretmesi ve Çin gayrimenkul piyasasındaki daralmanın daha da derinleşmesi küresel büyüme için önemli engeller olmaya devam ediyor.

Nitekim fon, küresel büyümenin 2020’lerin sonuna doğru yüzde 3,1 ile sınırlandırılmasını bekliyor.