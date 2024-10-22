NHL anlaşması Lululemon’un sıkıntıdaki hisselerini kurtarabilir mi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU), yeni bir NHL giyim serisi için Fanatics ile iş birliği yaptı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Spor giyim perakendecisinin hisseleri Salı günü %2,0 arttı.

Advertisement

Pantolon, kapüşonlu üst, tişört, forma ve kemer çantalarından oluşan yeni ürün serisinde bu yıl on bir NHL takımı yer alacak ve 2025-26 sezonunda tüm takımlara genişletilecek.

Bu ürünler 29 Ekim’den itibaren seçili Lids mağazalarında ve Shop NHL’de satışa sunulacak.

Fanatics’in CEO’su Low Ah Kee bugün yaptığı açıklamada, “Bu yeni koleksiyon, hem erkekleri hem de kadınları sevdikleri takımlarla nasıl buluşturduğumuz konusunda önemli bir an. Onları gerçekten birinci sınıf bir ürün yelpazesi aracılığıyla şık ve konforlu bir şekilde bir araya getiriyoruz.” dedi.

Lululemon hissesi mükemmel bir fırtına görüyor

Copy link to section

Lululemon hissesi Salı günü NHL haberlerine olumlu yanıt verdi.

Ancak bu premium spor giyim şirketinde satışların yavaşladığı gerçeğinden kaçınmak zor ve tahminlere inanılacak olursa, en azından yakın vadede anlamlı bir geri dönüşün görünmediği görülüyor.

Lululemon, 2024 yılında 10,48 milyar dolara kadar gelir bekliyor; bu, bir önceki yıla göre %8,9’luk bir artış anlamına geliyor ve 2019’dan bu yana en yavaş ciro büyümesi anlamına geliyor.

NHL haberinin ardından Lululemon hissesi satın alma konusunda ihtiyatlı davranıyorum çünkü spor giyim sektörü oldukça rekabetçi bir pazar.

Nasdaq’ta listelenen bu firma, Nike, Adidas, Puma ve hatta Under Armour gibi markalarla rekabet ediyor.

Buna, çekingen bir tüketici ortamı da eklendiğinde, esas olarak yüksek fiyatlı ürünler satan bir spor giyim şirketi için mükemmel bir fırtına gibi görünmeye başlıyor.

Lululemon yeterince yenilikçi olmadı

Copy link to section

Ulusal Hokey Ligi ile ortaklık kurmak kulağa çok neşeli ve heyecan verici geliyor ama kabul edelim: Lululemon Athletica gibi tüketici odaklı bir şirket, inovasyonda başarısız olursa dışarıda kalma riskiyle karşı karşıya.

LULU’nun 2024’te yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığı nokta da burası.

Lululemon, müşterilerinden gelen olumsuz yorumlar nedeniyle bu yaz “Breezethrough” taytlarının üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Yani, Vancouver merkezli bu firma yeni fikirler ve ürünler piyasaya sürmede geride kaldı; bu, birçok analistin son araştırma notlarında dile getirdiği bir endişe.

Yazının yazıldığı sırada Wall Street’in Lululemon hissesi için ortalama 311 dolarlık hedef fiyatı vardı; bu da buradan itibaren anlamlı bir yükseliş potansiyeline işaret etmiyor.

Son olarak, Lululemon Athletica Inc hisseleri Ağustos ayının başından bu yana yaklaşık %30 değer kazandı ve bu durum, iyi haberlerin çoğunun hisse fiyatına yansıtılıp yansıtılmadığını sorgulamama neden oldu.