Amazon neden aynı gün teslimat hizmeti olan ‘Amazon Today’i kapatıyor?

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CNBC’nin haberine göre Amazon, fiziksel mağazalardan aynı gün teslimat imkânı sağlayan ‘Amazon Today’ hizmetini sonlandırıyor. Bu, şirketin devam eden maliyet azaltma çabalarında bir başka adım.

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2022 yılında başlatılan hizmet, müşterilerin Amazon’un Flex teslimat sürücülerinden yararlanarak yerel mağazalardan saatler içinde ürün almasını sağladı.

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Maliyet azaltma çabaları kapsamında kapanış onaylandı

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Konuya yakın kaynaklara göre Amazon, pazartesi günü hizmetin geliştirilmesini durdurdu ve çalışanlarını kapanış konusunda bilgilendirdi.

Programın büyük kısmı 2 Aralık’ta sona erecek ve seçili perakende ortakları siparişleri 24 Ocak 2025’e kadar karşılayabilecek.

Amazon Today’de görev alan yaklaşık 175 çalışanın ya kıdem tazminatıyla işten çıkarılacağı ya da Amazon içindeki başka rollere geçirileceği şirket tarafından doğrulandı.

Teslimatı hızlandırmak için Amazon Today başlatıldı

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Amazon Today, müşterileri Petco, Staples, Office Depot, GNC ve Fabletics gibi perakendecilerle buluşturarak aynı gün teslimatı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Esnek teslimat görevlileri, katılımcı mağazalardan paketleri alıp birkaç saat içinde teslim ederek, geleneksel teslimata hızlı bir alternatif sundu.

Ancak operasyonel zorlukların hizmetin sürdürülebilirliğini baltaladığı bildiriliyor.

Amazon Today gibi platformlar üzerinden sunulan “perakende teslimatların”, Flex sürücülerinin depolardan daha büyük hacimlerde ürün topladığı Amazon’un standart teslimat modeline göre daha az verimli olduğu ortaya çıktı.

Rota başına daha az ürün olması nedeniyle bu teslimatlar daha az maliyet etkindi ve bu durum hizmetin sonlandırılması kararında etkili oldu.

Amazon’un iş stratejisi için daha geniş kapsamlı etkiler

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Amazon Today’in kapanması, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin maliyetleri azaltma ve şirketin temel güçlü yönlerine odaklanma yönündeki daha geniş stratejisiyle örtüşüyor.

Amazon, 2022’den bu yana iş gücünde 27.000’den fazla çalışanı işten çıkararak şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma kampanyasını başlattı.

Jassy, Amazon Today’ın yanı sıra tele sağlık hizmetleri, çocuklar için görüntülü görüşme cihazı ve şirketin gezen Treasure Truck’ı gibi diğer girişimlerini de kapattı.

Amazon, bu hizmetini küçültmesine rağmen, gıda ve bakkalın ötesine geçen DoorDash ve Instacart gibi firmalara karşı rekabette kalmak için daha hızlı teslimat ağlarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Amazon, yakın zamanda stratejik pazarlarda aynı gün teslimata özel daha fazla lojistik merkezi ekledi.

Amazon hala yeni perakendecileri sisteme dahil ediyordu

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Amazon Today hizmetini sonlandırma kararı beklenmedik bir şekilde geldi, zira Amazon yakın zamanda bir konferansta bu hizmeti perakendecilere tanıtmıştı.

Program, şirketin fiziksel perakende ortaklarını entegre ederek teslimat hızını artırma stratejisinin bir parçasıydı.

Hizmetin amacı yeni müşteriler çekmekti ancak bireysel perakende teslimatlarının yüksek maliyetleri, potansiyel faydalarından daha ağır basıyordu.

Perakendeciler ve gelecekteki ortaklıklar üzerindeki etkisi

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Amazon, kapanma sırasında sorunsuz bir geçiş sağlamak için katılımcı perakendecilerle yakın bir şekilde çalıştığını garanti etti.

Hizmetin sonlandırılması, bazı perakendecileri diğer teslimat platformlarıyla ortaklıklar da dahil olmak üzere alternatif teslimat seçeneklerini araştırmaya yöneltebilir.