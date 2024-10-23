Artan stoklar petrol fiyatlarını %1’den fazla düşürdü, ancak Orta Doğu’daki gerginlikler düşüşü sınırlıyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

İki seanslık yükselişin ardından ham petrol fiyatları Çarşamba günü geriledi, çünkü ABD’deki stoklar Cuma günü sona eren haftada beklenenden fazla arttı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) özel verilerine göre, ülkedeki petrol stokları geçen hafta 1,64 milyon varil arttı.

Advertisement

Analistler, ABD’deki ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil artmasını bekliyordu.

Yazının yazıldığı sırada, West Texas Intermediate ham petrolünün fiyatı varil başına 70,94 dolardı ve önceki kapanışa göre %1,1 düştü. Intercontinental Exchange’deki Brent ham petrolü varil başına %1’den fazla düşüşle 75,26 dolardı.

Artan stoklar fiyatları etkiliyor

Copy link to section

ABD’de artan stoklar Çarşamba günü petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Zira piyasa geçen hafta nispeten daha küçük bir artış bekliyordu.

ABD, dünyanın en büyük ham petrol üreticisidir. Ülkedeki üretim günlük 13 milyon varil civarında seyrediyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 11 Ekim’de sona eren haftada üretim günlük 13,5 milyon varil ile rekor seviyeye çıktı.

Bu arada, API verilerine göre rafine ürünlerde düşüşler görüldü; benzin ve damıtılmış yakıt yağı stokları sırasıyla 2 milyon varil ve 1,5 milyon varil azaldı.

ABD’deki ham petrol stoklarına ilişkin resmi hükümet haftalık envanter verileri EIA tarafından Çarşamba günü yayınlanacak.

Orta Doğu’ya odaklanın

Copy link to section

Ortadoğu’daki çatışmalara ilişkin belirsizlikler ham petrol fiyatlarını destekliyor.

ING Group Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, Salı günü fiyatlarda görülen güçlü seyrin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in son İsrail ziyaretinden herhangi bir sonuç çıkmamasından kaynaklandığını söyledi.

“Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürülmesinin ardından savaşta bir miktar rahatlama olabileceği yönünde umutlar vardı” diye ekledi.

Üstelik piyasalar, İran’ın saldırısına İsrail’in vereceği yanıtı merakla bekliyor.

Patterson şöyle dedi:

Bunun nasıl gerçekleşeceğine dair belirsizlik, spekülatörleri piyasada kısa pozisyon açmaktan çekinir hale getirecek. Bu son tırmanıştan önce de talep endişeleri ve 2025’teki düşüş görünümü nedeniyle spekülatörler bu durumdaydı.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 2025’te ortalama 76 dolar/varil olacağını öngörüyor

Copy link to section

Goldman Sachs Salı günü, ham petrol fiyatlarının 2025 yılında varil başına ortalama 76 dolar olmasını beklediğini söyledi.

Tahminler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) önemli üyeleri ve müttefikleri arasında önemli bir petrol üretim yedek kapasitesinin yanı sıra piyasada ılımlı bir fazlalık varsayıyor.

Reuters, Goldman Sachs’ın şu sözlerine yer verdi:

Genel olarak, 70-85$/varil aralığımıza yönelik orta vadeli riskleri iki taraflı olarak görüyoruz ancak yüksek yedek kapasite ve potansiyel olarak daha geniş kapsamlı ticaret tarifelerinden kaynaklanan aşağı yönlü fiyat risklerinin yukarı yönlü fiyatlardan daha ağır basması nedeniyle net olarak orta düzeyde aşağı yönlü bir eğilim görüyoruz.

Yatırım bankası, İsrail-İran çatışmasının bölgeden gelen arzı etkilememesi nedeniyle jeopolitik risk priminin şimdilik sınırlı olduğunu belirtti.

Ancak dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Ortadoğu’da savaş devam ettiği sürece arz konusunda endişelerin devam edeceği belirtiliyor.

Çin ham petrol ithalat kotasını artırdı

Copy link to section

ING Group’a göre, Çin hükümeti özel rafineriler için 2025 ham petrol ithalat kotasını bir önceki yıla göre yüzde 6 artırarak 257 milyon tona çıkardı. Bu da günlük yaklaşık 5,1 milyon varilin biraz üzerinde.

Çin, dört yıldır aynı kotayı koruyarak bu yıl kotayı artırdı.

Patterson, “Daha yüksek kota, yeni rafineri kapasitesinin artmasıyla birlikte geliyor, ancak kotalar talebe ve kapasiteye bağlı olarak hala ayarlanabilir” dedi.

Ancak son iki yıldır petrol ithal etmeyen rafinerilere kota verilmeyecek.