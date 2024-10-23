Cardano fiyat tahmini: Bitcoin zorlanırken ADA’yı ne bekliyor?

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Bitcoin’in 70.000 dolara ulaşma umudunun aşağı yönlü baskılanmasıyla son dönemdeki kazanımlarını geri veren altcoin’ler arasında Cardano da yer aldı.

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BTC’nin Çarşamba günü 67.000 doların altına gerilemesiyle birlikte, önemli altcoin’ler önemli kazanımlarını kaybederek destek seviyelerine yakın işlem gördü.

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ADA fiyatı 23 Ekim’de bu görünümü gösterdi ve küresel kripto para piyasası kapitalizasyonunun %2 düşüşle 2,4 trilyon dolara gerilemesine yardımcı oldu.

Bitcoin negatif hareket görüyor

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ABD seçimleri yaklaşırken, odak noktasındaki temel piyasa trendlerinden biri de büyük kripto paraların kripto performansı.

BTC, geçen hafta 69 bin doların üzerine çıkarak bu görünümü gösterdi. Ancak, amiral gemisi kripto para birimi 21 Ekim’de 69.230 dolarlık zirvelerden iki gün sonra 66.180 dolarlık diplere düştü.

Gerileme, geçtiğimiz hafta görülen kazanımları sildi ve Bitcoin fiyatını haftalık zaman diliminde negatife itti.

Bu durumda, devam, ayıların ekim ortasında fiyatların 65 bin dolar seviyesine yaklaştığı dönemde görülen dip seviyeleri hedeflemesine olanak tanıyabilir.

Yedi günlük net giriş serisinin ardından ilk kez net çıkış kaydeden ABD spot Bitcoin ETF’lerindeki negatif akış, yatırımcı güveninde bir tersine işaret ediyor.

Beklentiler doğrultusunda artış göstermeyen stabilcoin hacimleri de yavaşlamaya katkıda bulunurken, olası kar satış anlaşmalarının altcoin’lerin piyasadaki rakiplerini geride bırakmasına neden olması muhtemel.

Ancak, yatırımcılar piyasa genel olarak yükselişte kaldığı için düşüşleri alım fırsatı olarak görüyor. Kripto analisti Cold Blooded Shiller, X’te paylaşılan aşağıdaki grafik aracılığıyla bu konudaki görünümünü özetledi.

Cardano fiyat görünümü

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Cardano (ADA) vadeli işlem açık faizi son 24 saatte %2,4 arttı.

Piyasa değeri bakımından 12. sırada yer alan kripto para biriminin 249 milyon doların üzerinde OI’si varken, ortaklıklar da dahil olmak üzere önemli gelişmeler önemli yükseliş katalizörleri olabilir.

Coinglass verilerine göre, ADA’daki vadeli açık pozisyonlar, Cardano’nun fiyatının 0,28 dolarlık yerel dip seviyeye ulaştığı Ağustos ortasındaki 152 milyon dolardan yükseldi.

Özellikle OI’deki artış, yatırımcıların Cardano’ya olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Temmuz ayında oluşan çift tepe formasyonuyla kripto para piyasası Ağustos ayının başlarında zayıflarken ADA 0,43 dolardan 0,28 dolara düştü.

Son üç ayda ayılar, boğaları iki kez 0,41 doların üzerinde durdurdu.

Ancak, geçen ayın eylemi yükselen üçgen formasyon oluşumunu öneriyor. Piyasa koşulları bir kopuş için hizalanırsa, ADA son tedarik bölgelerini önemli destek alanları olarak geri alabilir.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisi 50 işaretinde olup potansiyel düşüş eğilimini göstermektedir. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD) göstergesi de dikkate değerdir.

Geçiş, potansiyel bir yükseliş güçlenmesinin sinyalini verirken, alım yönünde bir baskının bulunmadığı görülüyor.

Bunu tersine çevirmek boğalar için önemli olacak. Aksi takdirde, Cardano’nun fiyatı 0,31$ civarındaki desteği yeniden test edebilir.

Yazının yazıldığı sırada ADA 0,35 dolar civarında işlem görüyordu.

