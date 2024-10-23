Norveç’in 1,8 trilyon dolarlık varlık fonu borsa riskinden endişe ediyor, siz de aynısını mı düşünüyorsunuz?

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Norveç’in 1,8 trilyon dolarlık egemen varlık fonunu denetleyen Norges Bank Investment Management (NBIM), küresel hisse senedi piyasasında olası aşağı yönlü riskler konusunda uyarıda bulundu.

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Ekonomik koşulları çevreleyen artan belirsizlik, NBIM’in hisse senetlerine %70, tahvillere ise %30 oranında yatırım yapmasına rağmen temkinli bir yaklaşım sürdürmesine neden oldu.

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NBIM Genel Müdür Yardımcısı Trond Grande, mevcut piyasa ortamında gerçekçiliğin önemini vurgulayarak, önümüzdeki aylarda risklerin yüksek kalmaya devam edeceği konusunda uyardı.

Küresel zorluklar NBIM’in ihtiyatlı duruşunu etkiliyor

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NBIM’in tedirginliği çok sayıda küresel zorluktan kaynaklanıyor.

Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri siyasi belirsizliği artırırken, Çin’in teşvik önlemleriyle ekonomisini canlandırma çabaları belirsizliğini koruyor. Bu arada Avrupa, ekonomik ivmeyi engelleyebilecek “durgun büyüme” endişeleriyle karşı karşıya.

Bu faktörler, piyasa türbülans olasılığıyla birleşince, fonun olası borsa düşüşlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği ortaya çıktı.

Bu ihtiyata rağmen NBIM, uzun vadeli yatırım felsefesine bağlı kalarak stratejik varlık dağılımında önemli bir değişiklik yapmadı.

Norveç’in varlık fonu

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Norveç’in 1990’lı yıllarda kurulan egemen varlık fonu, petrol ve doğalgaz gelirlerini küresel yatırımlar için kullanarak dünyanın en büyük fonu haline geldi.

Fonun 71 ülkede 8.760’tan fazla şirkette hissesi bulunuyor ve hisse senedi portföyü son beş yılda %100’ün üzerinde getiri elde etti.

Ancak bu güçlü performansa rağmen NBIM’in liderliği, değişen piyasa dinamiklerine karşı tetikte olmayı sürdürüyor.

Grande, özellikle küresel ekonomik koşulların öngörülemezliğini koruması nedeniyle fonun büyüme ölçeğinin dikkatli olmayı gerektirdiğini belirtti.

Norveç fonunun 3. çeyrekteki %4,4’lük getirisinin ardından borsa riskleri ortaya çıktı

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NBIM’in son uyarısı, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarında yüzde 4,4’lük getiriye ve 835 milyar Norveç kronu (76,1 milyar dolar) kâra işaret etmesinin ardından geldi.

Fon, güçlü bir performans gösterse de, faiz oranlarının düşmesiyle hisse senedi piyasalarındaki kazanımların etkisiyle endeksin biraz gerisinde kaldı.

Varlık fonunun sonuçları, yüksek gelirli ekonomilerdeki düşük enflasyona yanıt olarak son zamanlarda para politikalarını gevşeten merkez bankaları arasındaki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.

Ancak artan riskler, söz konusu kazanımların sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı.

IMF, enflasyondaki ilerlemeye rağmen küresel risklerin artacağı konusunda uyardı

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Uluslararası Para Fonu (IMF) yakın zamanda küresel enflasyona karşı ilerleme kaydedildiğini ancak artık aşağı yönlü risklerin “görünümü belirlediğini” vurguladı.

Bu durum, piyasa yönüne ilişkin belirsizliğin önemli bir husus haline geldiği NBIM bakış açısıyla örtüşüyor.

Bazı bölgelerdeki devam eden enflasyondan jeopolitik gerginliklere kadar uzanan ekonomik zorluklar, küresel yatırımcılar için piyasa performansını aşağı çekebilecek risklerle dolu bir ortamın varlığını sürdürüyor.

ABD’deki ekonomik zorluklar ve Çin’deki yavaşlama küresel riskleri artırıyor

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Diğer finans uzmanları da NBIM’in uyarısını destekliyor. Cantor Fitzgerald’da baş sermaye ve makro stratejisti olan Eric Johnston, ABD ekonomisi için yakın vadede üç kritik zorluğa işaret etti: azalan tüketici tasarrufları, inatla yüksek fiyatlar ve Federal Rezerv’in kısıtlayıcı para politikaları.

Johnston ayrıca küresel GSYİH’nın yüzde 17’sini oluşturan Çin’deki yavaşlamanın da piyasayı olumsuz etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Bu daha geniş ekonomik bağlam, NBIM ve diğer yatırımcıların borsadaki beklentiler konusunda neden temkinli davrandıklarının altını çiziyor.