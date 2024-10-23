Piyasa analisti, Floki Inu’yu DOGE, SHIB ve PEPE’den ayıran özellikleri açıklıyor

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Ünlü piyasa analisti Scofield, Floki Inu’nun (FLOKI) diğer üst düzey temalı kripto paralardan nasıl farklı olduğunu ortaya koyarak, meme kripto para alanında bir karışıklığa yol açtı.

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Bu gelişme, Floki’nin yakın zamanda başlattığı otomatik yakma mekanizmasının ardından geldi ve Scofield, bunun varlıklara Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve PepeCoin (PEPE) üzerinde övünme hakkı verdiğine inanıyor.

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Analist, ağın FLOKI token’larını (otomatik olarak) satın almasını ve yok etmesini sağlayan Floki’nin para basım makinesini vurguladı. Bu, iyileştirilmiş deflasyonist mekanizmaları hedef alıyor.

Floki geliştiricileri, 18 Ekim’de projenin yakma girişiminde önemli bir dönüm noktasını açıkladılar.

Floki’nin satın alma-yakma girişimi

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FLOKI ekibi, ana ağın başlatılmasının ardından verimli bir şekilde çalışmaması nedeniyle duraklayan trading botunun buy-burn özelliğinin Cuma günü yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

Bu arada, otomatik yakma işlevi Floki’nin işlem botundan biriken işlem ücretlerinin %50’sini toplar ve yok eder.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bu yükseltmenin bir parçası olarak, önceki işlemlerden tahakkuk eden 1 milyon doların üzerindeki ücretlerin %50’si, Floki Trading Bot’u duyurduğumuzdaki orijinal taahhüdümüz doğrultusunda FLOKI’yi satın almak ve yakmak için kullanılacak.

Telegram tabanlı botun her işlemde %1 ücret aldığı ve kişilerin Binance Chain, Ethereum ve Base platformları üzerinden coin alıp satmalarına olanak tanıdığı belirtiliyor.

Bu arada, Floki token yakmalara odaklanan tek meme tokeni değil. Çoğu temalı kripto para, artan kıtlık ve talep için toplam arzlarını azaltmak amacıyla bu mekanizmalardan yararlanır.

Shiba Inu , son zamanlarda faaliyetleri hızla artan L2 platformu Shibarium’daki işlem ücretlerinin %70’ini yok eden bir otomatik yakma mekanizmasına sahip.

Bununla birlikte, orijinal köpek temalı Dogecoin’de düzenli token yakma işlemi bulunmuyor.

Enflasyonist bir yaklaşım kullanarak, her yıl toplam arza sabit miktarda token ekler.

Bu arada Floki’nin otomatik olarak yakılması, projenin finansal alanda meme varlığının varlığını pekiştirme hedefiyle örtüşüyor.

Takım, token’ın statüsünü bir meme varlığının ötesine taşımak için Ağustos 2024’te ana akım spor dünyasına girdi.

FLOKI fiyat görünümü

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Meme token’ı bir önceki gün %3’ün üzerinde düşüş yaşadıktan sonra 0,0001458 dolarda gezindi.

Görünür düşüş eğilimi, Bitcoin’in son zamanlarda 70 bin dolar sınırını yeniden yakalama girişiminin ardından genel piyasanın geri çekilmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu arada, Coingecko’ya göre, temalı varlıklar son bir günde iyi performans gösterdi ve en popüler memlerin piyasa değeri yaklaşık %20 artarak 74,80 milyar dolara çıktı.

Sektörü son 24 saatte ayakta tutan hisseler GOAT (+%73), Simon’s Cat (+%14) ve SPX (+%7) oldu.

FLOKI alıcıları mevcut gidişatı tersine çevirmeli ve altcoini en yakın direnç seviyesi olan 0,00017480 dolara doğru itmelidir.

Bu engele ulaşılması, mevcut fiyatlara göre yüzde 20’lik bir kazanç anlamına gelecek.

Ancak FLOKI’nin hakim gidişatı zayıflığa işaret ediyor ve günlük işlem hacmindeki %30’luk düşüş olası toparlanmalardan önce daha fazla düşüşe işaret ediyor.