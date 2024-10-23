TSMC, Huawei çip anlaşmalarıyla ilgili ABD soruşturmasını yalanladı

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Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC), Çinli teknoloji devinin ürünlerinde kendisine ait yongaların bulunduğuna dair haberlerin ardından, ABD yetkilileri tarafından Huawei ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle soruşturulduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi, ilgili tüm ihracat kontrol yasalarına uyma taahhüdünü vurgulayarak, uyumluluğuyla ilgili devam eden ABD soruşturması iddialarını reddetti.

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Şirket sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “TSMC yasalara uyan bir şirkettir ve ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere tüm geçerli kurallara ve düzenlemelere uymayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

Bu yanıt, The Information’ın geçen hafta yayınladığı ve ABD Ticaret Bakanlığı’nın TSMC’nin Huawei’ye yapay zeka veya akıllı telefon çipleri tedarik edip etmediğini araştırdığını ve bunun ABD ihracat kurallarını ihlal edebileceğini iddia eden bir raporun ardından geldi.

Çip üreticisi, Çinli firmanın 2019 yılında ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD’nin kara listesine alınmasının ardından Eylül 2020 ortasından bu yana Huawei’ye herhangi bir çip tedarik etmediğini açıkladı.

Sözcü, “Raporda yer alan konu hakkında ABD Ticaret Bakanlığı ile proaktif bir şekilde iletişim kuruyoruz. TSMC’nin şu anda herhangi bir soruşturmanın konusu olduğunun farkında değiliz” diye ekledi.

TSMC’nin Huawei ile olan ilişkilerine yönelik incelemeler, Reuters’ın TSMC’ye ait yongalardan birinin Huawei’ye ait bir üründe bulunduğuna dair haberinin ardından yoğunlaştı. Bu durum, ABD ihracat düzenlemelerinin ihlal edilebileceği endişesini doğurdu.

Bu keşfin, teknoloji araştırma firması TechInsights’ın bir Huawei cihazını parçalarına ayırıp çoklu çipli sisteminde bir TSMC çipi tespit etmesinin ardından ortaya çıktığı bildiriliyor.

Ancak TechInsights henüz resmi bir rapor yayınlamadı ve TSMC de konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Huawei’nin gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişimi, şirketin ABD’nin kısıtlamayı hedeflediği 5G çipli bir akıllı telefonu piyasaya sürmesinin ardından yeniden ilgi odağı haline geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı ve Huawei’den henüz yorum talebine yanıt gelmedi.

TSMC hisseleri bu haberin ardından Çarşamba günü %1,4 oranında düşüş yaşadı.