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ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre, ABD’de ham petrol stokları cuma günü sona eren haftada 5,5 milyon varil artarak analistlerin beklentilerini rahatlıkla aştı.

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Analistler, ABD’deki stokların geçen hafta sadece 900 bin varil artmasını bekliyordu.

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Ajans, bir raporda ABD ham petrol stoklarının yılın bu zamanı için beş yıllık ortalamanın sadece yaklaşık %4 altında olduğunu söyledi. ABD’deki toplam stoklar geçen hafta Cuma günü itibarıyla 426 milyon varildi.

Rafineriler geçen hafta kapasitelerinin yüzde 89,5’ini kullandı.

Benzin hisseleri yükseliyor, damıtık düşüyor

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Benzin stokları geçen hafta 900 bin varil artarak 213,6 milyon varile çıktı.

EIA’nın raporuna göre, ABD’deki damıtık stokları ise 1,1 milyon varil azalarak 113,8 milyon varile geriledi.

Propan ve propilen stokları da geçen hafta 1,4 milyon varil düşüşle 101,8 milyon varile gerilerken, artık yakıt yağı stokları 800 bin varil artışla 25,2 milyon varile çıktı.

Öte yandan, ABD’de ham petrol üretimi cuma günü sona eren haftada günlük ortalama 13,5 milyon varil olarak gerçekleşti ve bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.

ABD’nin petrol ithalatı artarken ihracatı hafif düştü

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ABD’nin geçen hafta günlük ham petrol ithalatı, bir önceki haftaya göre günlük 902 bin varil artışla ortalama 6,43 milyon varil oldu.

ABD’nin dört haftalık ithalat ortalaması ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak günlük 6,21 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Ham petrol ihracatına gelince, rapora göre ABD’den yapılan sevkiyatlar geçen hafta günlük sadece 11 bin varil düşüşle günlük ortalama 4,11 milyon varile geriledi.

ABD’nin son dört haftada günlük ham petrol ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak ortalama 3,98 milyon varil oldu.

ABD’nin Kanada’dan ham petrol ithalatı geçen hafta en fazla artış gösterdi. Kanada’dan yapılan ithalat, bir önceki haftaya göre günde 182.000 varil artarak günde ortalama 3,72 milyon varil oldu.

EIA’nın verilerine göre, Irak’tan yapılan ithalat da geçen hafta günlük 167.000 varil artarak günlük 237.000 varile çıktı. Kolombiya geçen hafta ABD’ye 365.000 varil ham petrol ihraç etti, bu bir önceki haftaya göre günlük 143.000 varil daha fazla.

Bu arada, geçen hafta Suudi Arabistan’dan yapılan ithalat günlük 163 bin varil azalarak günlük 150 bin varile geriledi.

Oklahoma, Cushing’deki ham petrol stokları geçen hafta 300.000 varil düşerek 24,7 milyon varile geriledi. Cushing, Batı Teksas Orta seviye ham petrolünün teslimat noktası olması nedeniyle önemli bir merkezdir.

ABD’nin stratejik petrol rezervi geçen hafta 800 bin varil artarak 384,6 milyon varile çıktı.

Yazının yazıldığı sırada WTI’ın varil fiyatı 71,97 dolar, Brent ham petrolün ise varil fiyatı 76 dolar civarındaydı.