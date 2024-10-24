BRICS 2024: Genişleyen blok gerçekten Batı’nın hakimiyetine meydan okuyabilir mi?

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Dünya küresel ittifaklardaki son değişimleri izlerken, 2024’te Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesi öne çıkıyor.

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Bu, sadece diplomatların ve dünya liderlerinin bir araya geldiği sıradan bir toplantı değil; birçok ülkenin artık kendi çıkarlarına hizmet etmediğini düşündüğü Batı egemenliğindeki sisteme karşı büyüyen hayal kırıklığının bir göstergesi.

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İran, Mısır, Etiyopya ve BAE gibi yeni üyelerin de katılımıyla BRICS, dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açısından zirve, yaptırımlara ve jeopolitik gerginliklere rağmen Rusya’nın küresel aktörlerle bağlantıda kalmaya devam ettiğini gösterme fırsatı oldu.

Diğer BRICS üyeleri açısından ise bu, Batı’nın egemen olduğu ekonomik sisteme alternatifleri keşfetme ve küresel sahnede kendi konumlarını güçlendirme fırsatı anlamına geliyor.

BRICS’in üye sayısının artması ve hedefleri, değişime yönelik bir arzuyu ortaya koyuyor; ancak bu arzuyu gerçekleştirmenin yolu hâlâ belirsiz.

2024 BRICS zirvesi neden önemli?

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2009 yılında kurulan BRICS, başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı, IMF ve Dünya Bankası gibi Batı öncülüğündeki kurumların etkisine meydan okumayı amaçlayan bir gelişmekte olan ekonomiler koalisyonu olarak birleştirdi.

2024 zirvesi, BRICS’in beş ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletilmesinden bu yana düzenlenen ilk zirve olacak ve 30’dan fazla ülkenin katılıma ilgi gösterdiği bildiriliyor.

Kazan kentinde düzenlenen toplantı, 36 ülkenin lider ve temsilcilerini bir araya getirdi. Bu, Batı’nın yaptırımlarına ve ekonomik izolasyonuna rağmen Rusya’nın küresel sahnede bağlantıda kalmaya devam ettiğinin açık bir işaretiydi.

Rusya açısından zirveye ev sahipliği yapmak, 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından oluşan izolasyon söylemine karşı koyma fırsatıydı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in Batı hegemonyasına meydan okuyan “yeni dünya düzeni” yaratmadaki rolünü vurgulamak için fırsatı değerlendirdi.

Batı’nın yaptırımlar ve ekonomik zorlama gibi “sapkın yöntemlerini” eleştirerek, bunların küresel çatışmaları daha da kötüleştirdiğini savundu.

Bu bağlamda zirve, Rusya’ya, G20 gibi birçok Batı forumundan uzak kalsa bile, hâlâ önemli müttefiklerinin olduğunu gösterme fırsatı sağladı.

BRICS bloğunun küresel ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturmasına karşın, bütünleşik bir denge unsuru olarak hareket edebilme yeteneği hâlâ tartışma konusu.

Zirvenin sonuçlarını özetleyen 134 maddelik Kazan Deklarasyonu birçok konuya değindi ancak Ukrayna savaşına yalnızca bir kez değindi; Rusya’nın bakış açısını yansıtmak yerine BM ilkelerine uyulması çağrısında bulundu.

Bu tarafsızlık önemli bir sınırlamayı ortaya koyuyor: Grubun iç bölünmeleri, zamanımızın en önemli jeopolitik çatışmalarından birinde birleşik bir duruş sergilemesini engelliyor.

BRICS gerçekten dolardan kurtulabilir mi?

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Kazan zirvesinin ana teması, ABD doları ve SWIFT ödeme ağı gibi Batı’nın hakimiyetindeki sistemlerden finansal bağımsızlığa doğru atılan adımdı.

Rusya, 2022’de SWIFT’ten çıkarıldıktan sonra, Batı yaptırımlarını aşarak ortaklarıyla ticaret yapmasını sağlayacak alternatifler geliştirmek konusunda istekliydi.

Ancak tüm bu söylemlere rağmen BRICS, küresel ticarette doların yerini alacak bir para birimine dair henüz net bir plan ortaya koymuş değil.

Çin, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasını teşvik ederken, Rusya da BRICS’e özgü bir ödeme sistemi fikrini savunuyor; ancak bundan sonraki yol belirsizliğini koruyor.

Viyana Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nden Mario Holzner gibi uzmanlar, bu tür sistemlerin düşük seviyede işlemesinin ve oyun değiştirici olmaktan uzak kalmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Dolara bağımlılık önemli düzeyde kalmaya devam ediyor; küresel döviz rezervlerinin %59’u hala dolar varlıklarında tutuluyor, ancak bu oran 1999’da %70’ti.

Bu durum BRICS’in hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva geçen yıl ortak bir BRICS para birimi önermişti ancak şüphecilik yüksek seviyede.

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, böyle bir para biriminin uygulanabilirliğinden açıkça şüphe ediyor.

Bunun yerine grup, dolar dalgalanmalarına maruziyeti azaltmak için ulusal para birimlerini kullanmaya daha fazla odaklanmış görünüyor; bu strateji kısa vadeli kazançlar sağlayabilir ancak doları küresel rezerv para birimi olarak tahtından indirmek için gereken dönüştürücü güce sahip değil.

Diplomatik bir zafer mi yoksa kaçırılmış bir fırsat mı?

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Tüm bu zorluklara rağmen Kazan Zirvesi diplomatik başarılara da sahne oldu.

NATO üyesi olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı, BRICS’in geleneksel alanının ötesinde giderek artan çekiciliğini ortaya koydu.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın eleştirilerine rağmen zirveye katılarak Putin’le görüştü.

Bu tür katılımlar, BRICS’in uluslararası diyalog için önemli bir platform haline geldiğini ve ülkelere giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada bahislerini koruma olanağı sunduğunu gösteriyor.

Ancak zirve aynı zamanda iç çelişkileri de ortaya çıkardı. Rusya ve Çin daha açık bir şekilde Batı karşıtı bir gündem dayatmaya çalışırken, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi üyeler daha az çatışmacı.

Bu ülkeler, Rusya ve Çin ile ekonomik iş birliğini araştırırken, aynı zamanda ABD ve Avrupa ile de güçlü bağlarını sürdürüyorlar.

Örneğin Hindistan, Moskova’nın savaş söylemiyle açıkça uyumlu olmaktan kaçınırken, daha düşük fiyatlardan faydalanmak için indirimli Rus petrolü satın almaya devam etti.

BRICS içindeki bu gerginlik, birleşik bir cephe oluşturma çabalarını zorlaştırıyor.

Sudan asıllı İngiliz iş adamı Mo İbrahim’in zirvede belirttiği gibi, birçok ülke BRICS’i, geleneksel olarak II. Dünya Savaşı sonrası IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların hakim olduğu küresel meselelerde söz sahibi olmanın bir yolu olarak görüyor.

Ancak Ukrayna’daki savaş gibi temel konularda bir mutabakat sağlanamaması, tutarlı bir strateji oluşturmanın zorluklarını ortaya koyuyor.

Havlamaktan çok ısırmak mı?

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2024 BRICS zirvesi katılım açısından diplomatik bir zafer olabilir, ancak gerçek etkisi üsluptan ziyade içerik meselesi olmaya devam ediyor.

Yüzeysel olarak bakıldığında bu ittifak, küresel bir değişimin yansıması gibi görünüyor; bir zamanlar Washington veya Pekin ile ittifak kurmak zorunda kalan ülkeler artık kendi yollarını çizme fırsatı görüyorlar.

BRICS’in cazibesi, gelişmekte olan ekonomilerin küresel normlar ve kurallar üzerinde daha fazla etki sahibi olabileceği bir dünya vaadinde yatmaktadır.

Oysa manşetlerin altında, BRICS’in iç bölünmeleri ve belirsiz planları, devrimci olmaktan çok, daha çok hırslı bir kulüp olduğunu ortaya koyuyor.

Kazan’daki zirve, hedeflere vurgu yaptı ancak küresel finansı anlamlı bir şekilde yeniden şekillendirmek için gereken yapısal reformlardan yoksundu.

Dolara karşı çokça tartışılan alternatifler bile eylemden çok sözden ibaret.

Bloğun genişlemesi etkileyici olmakla birlikte, aynı zamanda daha geniş bir çıkar yelpazesinin yönetilmesi anlamına geliyor ve bu da gerçek ekonomik entegrasyona doğru ilerlemeyi yavaşlatabilir.

Rusya için Kazan zirvesi, izole olmadığını gösterme fırsatıydı; ancak bu, ülkenin kazandığı anlamına gelmiyor.

BRICS’i potansiyel yeni üyeler için daha cazip kılan yaptırımlar, aynı zamanda Moskova’nın karşı karşıya olduğu kısıtlamaların da altını çiziyor.

Zirvenin sembolik başarısı daha derin bir gerçeği gizliyor: BRICS daha fazla üye kazansa da, Batı ile yaşanan sıkıntıların somut çözümlerle ele alınmasından çok paylaşıldığı bir forum olmaya devam ediyor.

Özetle, BRICS büyüyen bir güç olsa da henüz oyunun kurallarını değiştirecek bir güce sahip değil.

Genişlemesi alternatiflere duyulan isteğin göstergesi olsa da yeni bir dünya düzeni inşa etmek için gereken araçlar hâlâ eksik.

Şimdilik blok, Batı etkisinden çekinen ülkeler için kullanışlı bir baskı valfi; ancak Batı’nın yerini alacak bir şey değil.

BRICS için gerçek sınav, geniş üyeliğini ve yüksek söylemini küresel güç dengesini değiştiren gerçek bir alternatife dönüştürüp dönüştüremeyeceği olacak. O zamana kadar, izlenecek bir oyuncu olmaya devam ediyor, ancak henüz hedeflediği ağır sıklet değil.