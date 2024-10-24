Ethereum L2 ölçekleme çözümü Base, 30 Ekim’de hata kanıtlarını tanıtacak

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Ethereum Katman 2 (L2) ölçekleme çözümü olan Base, 30 Ekim 2024’te hata kanıtlarının tanıtılmasıyla önemli bir yükseltmeyi uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

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24 Ekim’de duyurulan bu geliştirme, Base’in merkeziyetsizliğe doğru yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olacak ve kullanıcıların merkezi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan geçersiz çekimleri izlemesine ve izinsiz olarak itiraz etmesine olanak tanıyacak.

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Base’de yaklaşan hata kanıtları

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Yaklaşan hata kanıtları, Base ekosistemi içinde daha merkezi olmayan bir ortam oluşturmayı ve L2 durum değişiklikleri için doğrulama sürecini geliştirmeyi amaçlıyor.

Geleneksel olarak, çıktı önerileri merkezi bir öneri sahibiyle sınırlıydı ve bu da sisteme topluluk katılımını sınırlıyordu.

Ancak yeni uygulamayla birlikte herhangi bir katılımcı Base’in mevcut durumu hakkında iddiada bulunabilecek ve böylece tek bir otoriteye bağımlılık ortadan kalkacak.

Hata kanıtları iki önemli yeteneği beraberinde getirecek: izinsiz çıktı önerileri ve bu önerilere izinsiz itirazlar.

Bu değişiklikler, kullanıcıların paralarını Temel Katmandan Katman 1’e (L1) bağımsız olarak çekmelerine olanak tanıyarak, merkezi kontrolle ilişkili riskleri en aza indiriyor.

Yükseltmeyle birlikte geri çekilme süreci de elden geçirilecek ve hata kanıtlama sistemi aracılığıyla kanıtlama ve sonuçlandırmayı içeren bir modele geçiş yapılacak.

Çıktı tekliflerini yöneten ve ‘L2OutputOracle’ olarak bilinen eski sözleşme, ‘DisputeGameFactory’ ile değiştirilecek.

Bu değişimin, Üssün durum geçiş sürecinin güvenliğini ve bütünlüğünü artırması bekleniyor.

Şu anda para çekme sürecinde olan kullanıcılar için, yükseltmeden önce başlatılan çekimlerin sonuçlandırılması için 7 günlük bir itiraz süresinin gerekeceğini unutmamak önemlidir.

Yükseltme sırasında veya sonrasında gerçekleştirilen çekimler de hata tespit sistemine uyacak ve sonuçlanması genellikle yaklaşık 7 gün sürecek, ancak herhangi bir sorun çıkması durumunda gecikmeler yaşanabilir.

Base ana ağındaki köprü operatörleri güncellenecek

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Bu geçişe hazırlık olarak, Base Mainnet’teki köprü operatörleri, kullanıcılarını yaklaşan hata kanıtı entegrasyonu hakkında bilgilendirmeleri ve köprüleme mantıklarını yeni L1 sözleşmeleriyle uyumlu hale getirmeleri konusunda uyarıldı.

Gerekli sözleşme yükseltmeleri atomik olarak gerçekleştirilecek ve bu sayede etkilenen tüm L1 sözleşmelerinin tek bir işlemde yükseltilmesi sağlanacak ve düğüm operatörlerinden herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.

Base, Temmuz 2024’teki lansmanından bu yana önemli bir ilgi gördü ve kendisini Layer 2 alanında gelecek vaat eden bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Hata kanıtlarının benimsenmesinin, topluluk içinde güven oluşturması, kullanıcı katılımını artırması ve Base’in blok zinciri uygulamaları için merkezi olmayan bir merkez olma yönündeki uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Base ekibi, sorunsuz bir entegrasyonu garantilemek için Optimism ile yakın bir şekilde çalışırken, yakında kullanıma sunulacak hata önleme mekanizması, Ethereum Katman 2 çözümlerinin manzarasını önemli ölçüde dönüştürerek, artan güvenlik ve topluluk katılımının önünü açacak.