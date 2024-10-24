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MicroStrategy’den Michael Saylor, Bitcoin’in kendi kendine saklanmasıyla ilgili yorumları nedeniyle tepkiyle karşı karşıya

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Written on Oct 24, 2024
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  • Saylor said 'crypto-anarchists' opposing institutional safekeeping were undermining BTC's widespread adoption.
  • He advocated for the acceptance of all available custody options, based on individual preferences.
  • His remarks drew backlash from figures like ShapeShift founder Erik Voorhees and Ethereum's Vitalik Buterin.

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Bitcoin destekçisi Michael Saylor, Bitcoin için tüm saklama seçeneklerini kapsayan kapsayıcı bir ekosistemin savunuculuğunu yapıyor.

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Ancak MicroStrategy yönetim kurulu başkanı, Bitcoin’i kendi kendine saklayan kullanıcıları hedef alan yorumlarının ardından kripto para topluluğu liderlerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

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Saylor, yalnızca kurumsal saklamaya karşı çıkan “kripto anarşistlerin” Bitcoin’in düzenleyici güvenliğini ve yaygın benimsenmesini baltaladığını öne sürdü.

Saylor’ın açıklamaları ShapeShift kurucusu Erik Voorhees ve Ethereum’un Vitalik Buterin gibi isimlerin tepkisini çekti. Buterin, Saylor’ın velayet konusundaki görüşünü “çılgınca” olarak nitelendirdi.

Saylor, eleştirilere doğrudan değinmeden 23 Ekim’de kullanıcıların Bitcoin’lerinin nasıl saklanacağını seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini destekleyen bir paylaşım yaptı.

Bireysel tercihlere dayalı olarak mevcut tüm velayet seçeneklerinin kabul edilmesini savundu.

Öz-muhafaza, Bitcoin’in yaratılışından bu yana kripto para topluluğunda temel bir ilke olmuştur. Hareket, geleneksel kurumlara duyulan güvensizlikten ve parayı devlet kontrolünden ayırma arzusundan ortaya çıkmıştır.

Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden on beş yıl sonra, spot BTC ETF’leri gibi yenilikler kripto para birimini tutmanın yeni yollarını açtı. ETF’ler küresel benimsemeyi desteklerken, kendi kendine saklama çağrısı güçlü kalmaya devam ediyor.

Bitcoin gibi varlıkların merkezi olmayan bir şekilde saklanmasıyla ilgili tartışmalar 2024 yılında yoğunlaştı ve savunucuları bunun sansüre ve merkezi hatalara karşı en iyi savunma olduğunu savunuyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin varlıkları

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MicroStrategy’nin agresif Bitcoin edinme stratejisi, onu halka açık şirketler arasında Bitcoin sahipliğinde önemli bir oyuncu haline getirdi.

Şu an itibariyle firmanın elinde yaklaşık 252.220 BTC bulunuyor ve bu da yaklaşık 16,89 milyar dolar değerinde. Bu da dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının %1,201’ine denk geliyor.

MicroStrategy, Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği 21.454 BTC’lik ilk satın alımından bu yana varlıklarını istikrarlı bir şekilde artırarak 2021 yılının ortalarına kadar 91.000 BTC’yi aştı.

Ocak 2022’ye gelindiğinde ise toplam miktarı iki katına çıkarak 125.051 BTC’ye ulaştı ve bu da şirketin Bitcoin’e olan uzun vadeli güvenini gösteriyor.

Şirket, Kasım 2023 ile Temmuz 2024 arasında Bitcoin’in potansiyeline olan inancını sürdürerek, elindeki varlıkları 152.400 BTC’den 226.500 BTC’ye çıkardı.

MicroStrategy, geçtiğimiz ay 25.720 BTC daha ekleyerek dijital para birimindeki konumunu daha da güçlendirdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

Dünya

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